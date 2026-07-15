نويندورف يطلع هيئات «الاتحاد الألماني لكرة القدم» على آخر مستجدات التعاقد مع كلوب

من المتوقع أن تجتاز مسألة تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الوطني الألماني عقبة جديدة في وقت لاحق من الأربعاء، حينما يُطلع رئيس «الاتحاد الألماني لكرة القدم»، بيرند نويندورف، الهيئاتِ المعنيةَ في «الاتحاد» على نتائج المحادثات الأخيرة الخاصة بتعيين كلوب.

وذكرت مصادر لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن نويندورف سيقدم إحاطة إلى «مجلس الإشراف» التابع لـ«الاتحاد»، المكون من 14 عضواً، بالإضافة إلى «الهيئة التنفيذية» المكونة من 4 أعضاء والمسؤولة عن الذراع التجارية لـ«الاتحاد».

وكان نويندورف، ونائبه هانز يواخيم فاتسكه، قد التقيا كلوب الأسبوع الماضي في نيويورك، قبل أن يعقدا الثلاثاء اجتماعاً في ميونيخ مع أوليفر مينتسلاف، المسؤول في شركة «ريد بول» التي يعمل فيها كلوب حالياً.

ولم يعلن «الاتحاد الألماني» نتائج الاجتماع مع مينتسلاف، لكنه كان قد ذكر عقب اجتماعه مع كلوب أن «اتفاقاً جرى التوصل إليه بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل».

يورغن كلوب (أ.ب)

ويشغل كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، منصب «رئيس عمليات كرة القدم العالمية» في شركة «ريد بول»، بعقد يمتد حتى عام 2029.

وتشير التوقعات إلى أن «ريد بول» ستوافق على إنهاء ارتباط كلوب بعقده الحالي، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان «الاتحاد الألماني» سيضطر إلى دفع مقابل مالي، أو ما إذا كان بإمكان كلوب الاستمرار في أداء بعض المهام لمصلحة «ريد بول» بالتوازي مع عمله الجديد.

كما تطرح أفكار أخرى للتعاون بين الطرفين، من بينها إقامة مزيد من مباريات المنتخب الألماني على ملعب «ريد بول أرينا» في لايبزيغ أو استخدام منشآت النادي في المعسكرات التدريبية.

ومن المتوقع أن يجتمع مينتسلاف وكلوب مجدداً على هامش المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

ويرجح حضور مينتسلاف المباراة، بينما سيكون كلوب موجوداً هناك بصفته محللاً تلفزيونياً لبطولة كأس العالم عبر شبكة «ماغينتا تي في».

وفي حال سارت جميع المفاوضات بنجاح، فقد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين «الاتحاد الألماني» وكلوب، في انتظار المصادقة النهائية من الهيئات المختصة داخل «الاتحاد»، على أن يقدَّم رسمياً خلال الأسبوع المقبل بعد عودته إلى ألمانيا.

ويتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030، خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي استقال عقب خروج ألمانيا من دور الـ32 لكأس العالم بالخسارة أمام باراغواي.

ويخوض المنتخب الألماني مبارياته المقبلة في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ضمن منافسات «دوري الأمم الأوروبية»، حيث يواجه منتخبات هولندا وصربيا واليونان (مرتان مع كل منتخب).