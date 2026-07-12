مدرب سويسرا ينتقد قاعدة «غير مقبولة» تتعلق بتقنية الفيديو

وصف مراد ياكين مدرب سويسرا القاعدة التي استند إليها طرد بريل إمبولو بأنها «غير مقبولة»، بعد أن سجلت الأرجنتين هدفين في الوقت الإضافي لتنهي مسيرة سويسرا الخيالية في كأس العالم لكرة القدم بفوزها 3-1 في دور الثمانية اليوم الأحد.

وتلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية بداعي تعمد السقوط في الدقيقة 72 بعد خمس دقائق من هدف التعادل الذي سجله دان ندوي وبينما كانت سويسرا تشكل التهديد الأكبر.

وأشهر الحكم في البداية بطاقة صفراء للاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس قبل أن تثبت مراجعة طويلة عبر تقنية الفيديو أن إمبولو لم يتعرض لعرقلة.

وقال ياكين: «لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لإشهار بطاقة صفراء... كانت حالة غير مؤذية. كان عليه أن يدع اللعب يستمر».

وأضاف: «عوقبنا بسبب قاعدة غير مقبولة. لا أفهمها. حقيقة أنهم تدخلوا من دون داعٍ أمر مؤلم للغاية. إنها قاعدة لا علاقة لها بكرة القدم».

وتابع: «دمرت هذه القاعدة مباراتنا اليوم. علينا أن نتقبل الأمر، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة».

صمدت سويسرا حتى الدقيقة 112 عندما أطلق خوليان ألفاريز تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية العليا قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للأرجنتين بعد تسع دقائق. أنهت هذه الخسارة مشاركة سويسرا في دور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1954.

وقال ياكين إن الطرد غير مجرى المباراة التي كان فريقه قد بدأ يسيطر عليها بعد تعافيه من هدف أليكسيس ماك أليستر الافتتاحي في الدقيقة العاشرة.

وأضاف: «أود أن أشيد بالفريق بأكمله لأننا عدنا من تأخر بهدف واحد أمام بطل العالم وكان الزخم لصالحنا».

وتابع: «كنا نسيطر على المباراة ونحكم مجرياتها ثم عوقبنا بسبب قاعدة غير مقبولة. لا أفهم ذلك. لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون».

كما شكك لاعب الوسط ريمو فرويلر في هذا التدخل ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى توضيح هذا القرار.

وقال فرويلر: «أنا فخور جداً بالفريق. كان واضحاً أننا بذلنا كل جهدنا».

وأضاف: «لا أفهم كيف يمكن لتقنية الفيديو أن تتخذ مثل هذا القرار وعلى (الفيفا) أن يشرح ذلك لنا».

انهار إمبولو باكياً بعد البطاقة الحمراء، وقام زملاؤه بمواساته قبل أن يغادر الملعب.

وقال ياكين إن المهاجم كان محطماً.

وأوضح: «تعرض لعدد كبير من الأخطاء، وقدم بعض اللحظات الرائعة في هذه المباراة، لكنه لم يعد قادراً على مساعدة الفريق بعد ذلك».

وتابع: «لا ألومه. هو محطم بالتأكيد لأنه لم يستطع مساعدة الفريق. كان ذلك خطأ تحكيمياً».

وقال ياكين إنه فخور بأداء سويسرا، ليس فقط في المباراة أمام الأرجنتين، بل طوال البطولة التي بلغت فيها أبعد مما وصل إليه أي منتخب سويسري منذ أكثر من سبعة عقود.

وأضاف: «أنا فخور جداً، وهم فخورون جداً».