«دورة ويمبلدون»: فوز باتين وهليوفارا بلقب زوجي الرجال

تُوِّج الزوجي المصنَّف الأول عالمياً المكوَّن من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا، بلقب منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية في تاريخهما محققين لقبهما الكبير الثالث معاً في مسيرتهما الاحترافية.

وجاء هذا الانتصار الثمين بعد تغلبهما في المباراة النهائية، السبت، على الكرواتي ماتي بافيتش والسلفادوري مارسيلو أريفالو، بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 /6 و7 /6.

وكان هذا الانتصار تكراراً لإنجاز باتين وهليوفارا في بطولة ويمبلدون عام 2024 وتعويضاً لخسارتهما في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في بداية الصيف الحالي.

الزوجي المكون من البريطاني هنري باتين والفنلندي هاري هليوفارا تألقا في نهائي ويمبلدون (د.ب.أ)

جاء هذا التتويج بعد مسيرة صعبة للثنائي البطل في هذه النسخة حيث حسما ثلاث مباريات من خلال الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة في حين لم يخسر الثنائي مارسيلو أريفالو وماتي بافيتش إرسالهما سوى مرة واحدة طوال البطولة قبل خوض النهائي.

وبفضل هذا الفوز أصبح هنري باتين أول لاعب بريطاني يحقق لقب زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون مرتين منذ أكثر من قرن.