«دوري الأبطال» يضع إيمري في موقف محرج عقب مباراة فرنسا والمغرب

واجه الفرنسي وارن زائير إيمري، موقفاً محرجاً خلال حديثه عقب مباراة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، اختلطت الأمور على زائير إيمري، بعدما تحدث عن مواصلة فريقه لحملته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بدلاً من كأس العالم.

وقال زائير إيمري في تصريحات إعلامية: «إنني أشعر بسعادة وفخر بالغين. هذه هي المواجهات التي يحلم الجميع بالمشاركة فيها. إنه دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا».

وواصل اللاعب الفرنسي حديثه قائلاً: «نمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين. هدفنا كان واضحاً؛ الاستمرار في هذا الإيقاع والوصول إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال؛ عفواً نهائي كأس العالم».

وسجل زائير إيمري ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي في إحدى المباريات بالمسابقات الكبرى، حيث شارك بديلاً في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة أمام المنتخب المغربي.

وفي السياق ذاته، أكد النجم الفرنسي أنه كان واثقاً من الفوز على المغرب والتأهل إلى المربع الذهبي في كأس العالم، مؤكداً أن هدف منتخب بلاده الأساسي هو التتويج بلقبه الثالث في المونديال.

وشدد: «يجب أن ندرك كيف نستمتع مع الاحتفاظ بكامل تركيزنا، لأننا نعلم أن لدينا مباراة أخرى مهمة في الدور قبل النهائي. سوف نبذل أقصى الجهد لبلوغ المباراة النهائية».

وبسؤاله بشأن بقائه على مقاعد البدلاء في لقاءات المنتخب الفرنسي السابقة بالمونديال، رد زائير إيمري قائلاً: «إنه أمر محبط دائماً ألا تحصل على دقائق لعب كافية، وألا تشارك في المباريات. عندما تكون لاعباً تنافسياً، ترغب دائماً في أن تلعب كامل الدقائق، وتريد المشاركة في جميع اللقاءات».

وأكد نجم منتخب فرنسا: «إنني أثق في قدراتي، وأحاول أن أكون موجوداً من أجل المجموعة، وأن أقدم كل شيء دائماً عندما أحصل على دقائق لعب. وهذا ما قمت به حقاً».