ياكين: كل قرار صغير قاد سويسرا لكتابة التاريخ

قال مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري إن فريقه تحلى بالصبر واستفاد من التبديلات الصحيحة في الوقت المناسب ليتغلب بصعوبة على كولومبيا بركلات الترجيح، يوم الثلاثاء، وتصل إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

وفي ركلات الترجيح، مالت الكفة لصالح سويسرا عندما تصدى حارس المرمى غريغور كوبيل لركلة سددها كوتشو هيرنانديز، بعد أن اصطدمت محاولة الكولومبي دافينسون سانشيز بالعارضة.

ثم سجَّل البديل روبن فارغاس ركلة الترجيح الحاسمة لصالح سويسرا لتتغلب على كولومبيا 4 - 3 بعد التعادل السلبي بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فارغاس أحد عدة تبديلات، بما في ذلك نزول المهاجم سيدريك إيتن قبل ذلك ببضع دقائق، وزكي عمدوني بعد ذلك بقليل، مما أعاد الحيوية إلى خط الهجوم السويسري بعد الدقيقة 87.

وقال ياكين: «كان الأمر صعباً في البداية، لكننا صمدنا وأظهرنا عقلية رائعة. ثم دفعت باللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة».

وحافظ فارغاس، الذي دخل الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، على رباطة جأشه بعد ذلك بقليل، ليقود فريقه إلى دور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1954. وكان زميله عمدوني قد سجل ركلة ترجيحية بهدوء قبل ذلك.

وقال ياكين: «كان الأمر مذهلاً حقاً أن أراه (فارغاس) يسدد تلك الركلة بقوة. شعرت بارتياح وسعادة كبيرين. هذه لحظة تاريخية. لقد حققنا أفضل إنجاز على الإطلاق للمنتخب السويسري، لكن الرحلة مستمرة».

وحتى قبل المباراة، اضطر ياكين إلى الارتجال، بعد استبعاد لاعب الوسط جوهان مانزامبي بسبب إصابته خلال التدريبات يوم الاثنين.

وقال ياكين إن البديل أردون ياشاري أدى مهمته على أكمل وجه. وقال ياكين: «كل قرار صغير كان مهماً. كل قطعة من الأحجية انسجمت مع الأخرى. كان غياب جوهان ضربة قاسية، لكننا أبلينا بلاء حسنا كفريق. كنا نعلم أنها مباراة تاريخية، فالتأهل إلى دور 16 وفرصة الوصول إلى دور الثمانية ليسا أمراً يحدث كل يوم. ندخل في الأجواء وعلينا أن نستوعب ما حدث تدريجياً. كان انتصاراً لا يُصدق. كان علينا التحلي بالصبر الشديد، لكننا قدمنا أداءً رائعاً اليوم، لذا أنا سعيد جداً بلاعبي فريقي».

وقال فارغاس، الذي خسر فريقه ركلات الترجيح السابقة في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2024 أمام إنجلترا، إنه لم يشعر بأي توتر. وقال: «كان علي أن أومن بنفسي. شعرت بثقة كبيرة وباطمئنان تام. كان من الرائع أن أتمكن من تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة».

وستواجه سويسرا في المباراة التالية الأرجنتين، التي حققت عودة مثيرة وفازت على مصر (3 - 2)، يوم الثلاثاء.