فرنسا تستنكر تصريحات «عنصرية» صادرة عن سيناتور باراغوايانية بحق مبابي

أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، الاثنين، عن «استيائها الشديد» من تصريحات «بغيضة وعنصرية» أدلت بها إحدى أعضاء مجلس الشيوخ الباراغواياني بحق المهاجم كيليان مبابي، عقب خسارة منتخب بلادها في دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وكتبت السيناتور سيليست أماريلا على موقع «إكس»: «هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بدلاً من حليب الأم، كان يرضع من جوز الهند، وأكثر الناس ثقافة سمع بهم هم الشمبانزي. كان عليك أن تشير إليه بإصبعك الأوسط يا أورلاندو خيل (حارس مرمى الباراغواي). أفعل ذلك في مجلس الشيوخ ولا يحدث شيء».

وكتبت في منشور آخر، أيضاً على موقع «إكس»: «كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائساً التظاهر بأنه فرنسي. ناقم، وحديث الثراء، ومتغطرس، وقبيح. كان متوتراً ومرعوباً طوال المباراة، تماماً مثل فريقه بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، لقد فازوا بفضل ضربة حظ...».

وعلّقت وزيرة الرياضة فيراري في بيان صحافي: «أشعر بغضب شديد إزاء تصريحات السيناتور الباراغويانية سيليست أماريلا. تُدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة الإساءات العنصرية التي كان كيليان مبابي هدفاً لها».

وأضافت: «هذه التصريحات بغيضة ومخزية، ولا سيما أنها غير مقبولة بتاتاً إذا صدرت عن مسؤول سياسي. لن نصمت أمام العنصرية... بهجومها على كيليان مبابي، تهاجم السيناتور كل ما يمثله قائدنا وكل ما ترمز إليه بلادنا: الحرية والمساواة والأخوة».

وأكدت تقديم «كل الدعم لقائدنا ومدربنا والمنتخب الفرنسي بأكمله».

وكان مبابي قاد فرنسا للفوز على الباراغواي في مباراة مثيرة وخشنة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، فضمن تأهل «الزرق» إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وكانت مسألة تساهل الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف مع العديد من التصرفات غير الرياضية من جانب لاعبي أميركا الجنوبية، محور النقاش.