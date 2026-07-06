«دورة ويمبلدون»: الإيطالية باوليني تبلغ ربع النهائي

بلغت الإيطالية ياسمين باوليني دور الثمانية من منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، وذلك بعد فوزها على الفلبينية ألكس إيالا.
ونجحت باوليني، المصنفة 13 عالمياً، في بلوغ الدور المقبل بعد فوزها على إيالا، المصنفة 29، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وفازت اللاعبة الإيطالية على منافستها بواقع 4/6 و6/4 و3/6.
وستلتقي باوليني في دور الثمانية، الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها على الأميركية أشلين كروغر 4/6 و4/6.
وكانت البلجيكية إليز ميرتنز قد تأهلت إلى دور الثمانية من البطولة، للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعدما تغلبت على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد اليوم (الاثنين) في دور الـ16.
وحسمت المصنفة 25 للبطولة الفوز على المصنفة 21 بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6/ 4 و6/ 4 لتحجز مقعدها في دور الثمانية.
وسبق للنجمة البلجيكية أن وصلت إلى دور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولات «غراند سلام» ثلاث مرات من قبل، بواقع مرتين في بطولة أميركا المفتوحة عامَي 2019 و2020، ومرة واحدة في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018 التي شهدت تقدمها إلى الدور قبل النهائي.
وتلتقي ميرتنز في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون مع الفائزة من مباراة ماديسون كيز وليندا نوسكوفا.