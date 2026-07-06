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الرياضة رياضة عالمية

دورة ويمبلدون: كوستيوك تتأهل لدور الثمانية

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
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  • لندن : «الشرق الأوسط»
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دورة ويمبلدون: كوستيوك تتأهل لدور الثمانية

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك لدور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها، عقب تغلبها على الأميركية آشلين كروغر 6-4 و6-4، وكان السويسري روجيه فيدرر، الفائز 8 مرات بلقب فردي الرجال في البطولة، من بين الزائرين للبطولة، اليوم الاثنين.

وحققت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً، والتي وصلت لقبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، 10 انتصارات ولم تتلقَّ أي خسارة أمام لاعبات من الولايات المتحدة. وكانت روجر دخلت المباراة بعد أن حققت 16 انتصاراً وخسرت في مباراة واحدة على الملاعب العشبية هذا الموسم.

وقال كوتسيوك في الملعب: «اليوم كان صعباً للغاية، حاراً جداً. كلما طال وقت بقائك على هذه الأرضية، ازداد شعورك سوءاً. كانت المعركة كبيرة، والظروف صعبة، والرياح عاتية اليوم».

بعد طقس معتدل في الأسبوع الأول من البطولة الكبرى على الملاعب العشبية، كان من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية (88 درجة فهرنهايت)، اليوم الاثنين.

وتلتقي كوستيوك في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الفلبينية ألكسندرا إيلا أو الإيطالي ياسمين باوليني.

وتغلبت إيلا (21 عاماً) على حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك يوم السبت الماضي.

ولم تتأهل أي لاعبة من الفلبين من قبل لهذا الدور في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وإلى جانب روجيه فيدرر، أعلنت الأسطورة الأميركية بيلي جين كينغ، المتوجة بلقب فردي السيدات في ويمبلدون ست مرات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستتواجد في المقصورة الملكية.

وحضر أيضاً سائق فورمولا1- الإيطالي كيمي أنتونيلي، الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم للسائقين رغم نتيجته المخيبة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، أمس الأحد.

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«دورة ويمبلدون»: كوبولي يطيح بدي مينور ويبلغ ربع النهائي

الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: كوبولي يطيح بدي مينور ويبلغ ربع النهائي

الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحتفل بفوزه على دي مينور (إ.ب.أ)

تأهل لاعب التنس الإيطالي فلافيو كوبولي إلى دور الثمانية من بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي عقب فوزه المستحق على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 7 - 5 و7 - 6 و6 - 3، الاثنين، في دور الـ16 بعد مباراة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.

وبعد الماراثون الصعب الذي خاضه كوبولي في الدور السابق أمام الروسي كارين خاشانوف، الذي قلب فيه تأخره إلى فوز مثير في المجموعة الخامسة، بدت الأمور أكثر سهولة في مواجهة دي مينور، ليحقق النجم الإيطالي انتصاره الأول في مسيرته الاحترافية على أحد المصنفين العشرة الأوائل في العالم في بطولة ويمبلدون.

الأسترالي أليكس دي مينور ودّع ويمبلدون (رويترز)

وكرر كوبولي إنجاز العام الماضي في ويمبلدون حينما بلغ دور الثمانية قبل الخسارة أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

والتحق كوبولي بمواطنه يانيك سينر الذي تأهل لدور الثمانية، الأحد، وسيلتقي مع الفائز من مواجهة الأسترالي آرثر فيري والبلغاري غريغور ديميتروف.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ترمب: طلبت من رئيس «فيفا» مراجعة طرد بالوغون... الحكم البرازيلي «مشكوك فيه»

دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب: طلبت من رئيس «فيفا» مراجعة طرد بالوغون... الحكم البرازيلي «مشكوك فيه»

دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)
دونالد ترمب قال إنه طلب من إنفانتينو مراجعة طرد بالوغون (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، مراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، مشددًا على أنه لم يكن يرى أن الواقعة تستحق الطرد.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة اللقطة، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة».

وأضاف أن الواقعة لم تكن سوى اصطدام طبيعي بين لاعبين يركضان بأقصى سرعة، قائلاً: «شاهدت اللقطة، لم تكن مخالفة، بل مجرد اصطدام بين لاعبين».

ووصف ترمب الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون، بأنه «مثير للشكوك»، معتبراً أن قراره لم يكن عادلاً، وأضاف: «أعتقد أن قرار الحكم كان سيئًا للغاية».

وأشاد الرئيس الأميركي بقرار لجنة الانضباط في «فيفا» تعليق تنفيذ الإيقاف، واصفًا إياه بأنه «قرار ذكي للغاية».

وشدد ترمب على أنه لم يُملِ على «فيفا» ما ينبغي فعله، قائلاً: «كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أخبرهم بما يجب أن يفعلوه، ولا أستطيع أن أملي عليهم ذلك».

وأكد في ختام تصريحاته أن من المهم أن يخوض المنتخب الأميركي مبارياته بأفضل لاعبيه، في إشارة إلى أهمية مشاركة بالوغون أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم.

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دونالد ترمب فيفا الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار أميركا أميركا
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البرازيلي فيليبي لويس مدرباً لموناكو

فيليبي لويس (رويترز)
فيليبي لويس (رويترز)
  • موناكو فرنسا: «الشرق الأوسط»
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  • موناكو فرنسا: «الشرق الأوسط»
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البرازيلي فيليبي لويس مدرباً لموناكو

فيليبي لويس (رويترز)
فيليبي لويس (رويترز)

عيّن نادي موناكو الفرنسي، الاثنين، البرازيلي فيليبي لويس، البالغ من العمر 40 عاماً، مدرباً للفريق بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، خلفاً للمدرب البلجيكي سيباستيان بوكونولي الذي أُقيل في 1 يونيو (حزيران) الماضي.

وكان لويس يشغل منصب مدرب نادي فلامينغو البرازيلي حتى 3 مارس (آذار) الماضي، قبل أن يقال بسبب خلافات مع إدارة النادي وتراجع النتائج (المركز الـ11 في الدوري)، رغم سجله الناجح الذي تضمن التتويج بكأس البرازيل عام 2024، وكأس السوبر البرازيلي في 2025، وبطولة «كاريوكا» عام 2025، والدوري البرازيلي في 2025، إضافة إلى لقب «كوبا ليبرتادوريس 2025»، محققاً 62 انتصاراً و21 تعادلاً و16 خسارة خلال موسمين.

ويُعدّ لويس لاعباً سابقاً بارزاً، حيث تألق مع أتلتيكو مدريد وتُوج بلقبي «الدوري الإسباني» و«كأس الملك»، وبلغ نهائي «دوري أبطال أوروبا» وتُوج مرتين بـ«الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)»، كما لعب مع تشيلسي الإنجليزي وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، تُوج مع منتخب البرازيل بـ«كوبا أميركا 2019» و«كأس القارات 2013»، وخاض 44 مباراة دولية.

ويمثل هذا التعيين أول تجربة تدريبية للويس في أوروبا، حيث سيعمل في موناكو رفقة طاقمه المساعد الذي يضم إيفان بالانكو مدرباً مساعداً، ودييغو ليناريس معداً بدنياً، وهما من طاقمه السابق في فلامينغو.

كما سيضم الجهاز الفني أنطوني سانتياغو مساعداً للمدرب، ويوري نيمينن مدرباً لحراس المرمى.

وكان لويس قد واجه نادياً فرنسياً سابقاً مدرباً، عندما خسر نهائي «كأس القارات للأندية» مع فلامينغو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (1 - 1 ثم 2 - 1 بركلات الترجيح).

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