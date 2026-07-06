دورة ويمبلدون في حالة تأهب مع عودة ارتفاع الحرارة في لندن

مع وجود توقعات بارتفاع درجات الحرارة مجدداً في لندن، يحرص مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس ومنظمو خدمات الإقامة على توفير ما يحتاج إليه المشجعون واللاعبون، لمواجهة الطقس الحار.

وفي أعقاب موجة الحر التي ضربت البلاد في الأسبوع الأول من البطولة، والتي حطمت الأرقام القياسية البريطانية لشهر يونيو (حزيران)؛ إذ بلغت درجات الحرارة نحو 37 درجة مئوية، من المتوقع أن يشهد الأسبوع الثاني ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة، لتصل إلى 30 درجة مئوية على الأقل، بعد أن بدأت البطولة ودرجات الحرارة في منتصف العشرينات.

ونظراً لأن معظم المدرجات تقع تحت أشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة من اليوم، أعلن نادي عموم إنجلترا عن تكثيف حملات التوعية للجماهير بشأن كيفية الاستعداد للطقس الحار، بما في ذلك الدعوة إلى قضاء بعض الوقت في الظل وارتداء القبعات.

بالإضافة إلى أن النادي زاد من نقاط توزيع المياه في أنحاء الملعب الواقع في جنوب غربي لندن، لمساعدة المشجعين على الحفاظ على ترطيب أجسامهم.

وتسمح قواعد البطولة المتعلقة بالحرارة للاعبين بطلب استراحة مدتها 10 دقائق، أو 15 دقيقة في منافسات الكراسي المتحركة، في أوقات معينة إذا وصل مؤشر الإجهاد الحراري إلى 30.1 درجة مئوية أو أكثر.

يحرص مسؤولو بطولة ويمبلدون على توفير ما يحتاج إليه المشجعون واللاعبون لمواجهة الطقس الحار (أ.ب)

ارتفاع الطلب على وحدات تكييف الهواء

وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها داخل الملعب، فإن اللاعبين يحتاجون أيضاً إلى التغلب على الحرارة في أماكن إقامتهم خلال البطولة.

وكشفت جوانا دونيجر، التي تدير وكالة «تنس لندن» المتخصصة في العقارات الفاخرة منذ أكثر من 34 عاماً، أن ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي أدى إلى زيادة الطلب للحصول على وحدات تكييف الهواء من قبل اللاعبين المقيمين في منازل مستأجرة؛ خصوصاً أثناء استعدادهم للبطولة.

وقالت: «حدث ذلك كثيراً الأسبوع الماضي. اتصل بي اللاعبون يوم الثلاثاء الماضي، واستفسروا عما إذا كان بإمكاننا توفير وحدات تكييف إضافية، واضطررت إلى إخبارهم بأن الشركة (التي نستأجر منها) قد نفد مخزونها. لم يحصل ما لا يقل عن 20 لاعباً على وحدات تكييف، واضطروا إلى استخدام المراوح بدلاً من ذلك».

ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه المخاوف من المرجح أن تتلاشى في الأسبوع الثاني من البطولة؛ إذ ستكون هناك مجموعة قليلة من اللاعبين المتبقين والمجهَّزين تجهيزاً جيداً بالفعل.

وتدير هذه الوكالة نحو 250 عقاراً في محيط ويمبلدون، وتوفر منازل بمواصفات خاصة تقع على بعد 20 دقيقة سيراً على الأقدام من نادي عموم إنجلترا لبعض من أكبر الأسماء في عالم التنس. كما توفر الوكالة خدمات لوسائل الإعلام والجهات الراعية.

ونظراً لأن أسعار العقارات الأكبر حجماً تصل إلى 25 ألف جنيه إسترليني (33365 دولاراً) في الأسبوع، خلال البطولة، فإن مكيف الهواء ليس مطلب اللاعبين الوحيد.

وقالت دونيجر «يجب أن تحتوي العقارات على شبكة (واي فاي) وجهاز تلفزيون كبير، وأَسِرَّة كبيرة مريحة للغاية».

وتلعب أيضاً الخرافات دوراً في اختيار المنازل التي يقيم فيها اللاعبون.

وقالت: «إذا حققوا نتائج جيدة في إحدى البطولات وهم يقيمون في منزل معين، فمن المحتمل أن يرغبوا في الإقامة في المنزل نفسه مرة أخرى. أما إذا لم يحققوا نتائج جيدة، فلن يرغبوا في رؤية ذلك المنزل مرة أخرى».