«جائزة بريطانيا الكبرى»: لوكلير يفوز بالسباق خلف سيارة الأمان

فاز شارل لوكلير بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، لصالح فريق «فيراري» الأحد، بعد أن قادت سيارة الأمان المتسابقين حتى خط النهاية، في سباق شهد أحداثاً مثيرة في لحظاته الأخيرة، في حين فشل كيمي أنتونيلي متصدر بطولة العالم لـ«فورمولا 1» وسائق «مرسيدس»، في حصد أي نقاط.

أحداث كثيرة شهدها سباق حلبة سيلفرستون (أ.ب)

واحتل جورج راسل المركز الثاني مع فريق «مرسيدس»، ليقلِّص بذلك فارق النقاط بينه وبين أنتونيلي إلى 25 نقطة بعد 9 جولات، بينما أكمل لويس هاميلتون من فريق «فيراري» منصة التتويج، ولكنه يخضع للتحقيق بسبب مخالفة محتملة لانتهاك قواعد العلم الأصفر الذي يحظر التجاوز.

وتم استدعاء سيارة الأمان بعد خروج ماكس فرستابن من فريق «ريد بول» من السباق، إثر حادث تصادم قبل 4 لفات من النهاية، وظلت السيارة في الحلبة حتى النهاية، على الرغم من وجود رسالة تشير إلى أنها ستدخل إلى منطقة الصيانة للسماح بلفة أخيرة من السباق.

جماهير «فيراري» تحتفل بلوكلير بطل سيلفرستون (رويترز)

وكان أنتونيلي، الذي انطلق من المركز الأول، في المركز الثاني، ويقترب من لوكلير، مع بقاء 11 لفة على النهاية، عندما خفف من سرعته وأبلغ الفريق بوجود مشكلة في السيارة.

وأنهى الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً المركز الـ16.