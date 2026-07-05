مونديال 2026: دويه يُهدي فرنسا الفرج ويُحرّرها من فخّ الباراغواي

كان ديزيريه دويه احتياطياً مع صفارة البداية، وما إن تمّ إقحامه خلال المباراة، حتى نجح بفضل مراوغاته المعهودة في فك الشيفرة الباراغوايانية، بعدما تسبّب بركلة جزاء ترجمها قائده كيليان مبابي، مانحاً بذلك فرنسا بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وعلى غير العادة، لم يأتِ الفرج من مبابي ولا من مايكل أوليسيه نجمي أبطال العالم مرتين منذ بداية البطولة. ولا حتى من عثمان ديمبيلي صاحب الكرة الذهبية الذي قدّم أداءً أقل من زميليه وأكثَرَ من فقدان الكرة على الجهة اليمنى.

وفي مباراة مغلقة بإحكام، لم يحتج دويه سوى إلى أربع دقائق فقط لتحرير فرنسا من الفخ الذي نصبه لها منتخب الباراغواي في ثمن النهائي.

وبعد دخوله في الدقيقة 61 بدلاً من صديقه وزميله برادلي باركولا الذي ينافسه على مركز الجناح الأيسر في المنتخب، بدأ المهاجم الشاب (21 عاماً) بدخول أجواء المباراة تدريجياً من خلال أول لمسة له للكرة.

ثم قام تماماً بالدور الذي دفع المدرب ديدييه ديشان إلى إشراكه من أجله في الدقيقة 61، حيث انطلق من الجهة اليسرى، وتوغّل داخل منطقة الجزاء. وفي مساحة ضيقة، راوغ مدافعاً ثم اثنين من لاعبي المنتخب الأميركي الجنوبي، قبل أن يقوم لاعب الوسط دييغو غوميس المتمركز مثل بقية زملائه داخل منطقة الـ16 متراً، بإيقافه عبر عرقلة واضحة.

ورغم أن الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف لم يحتسب الخطأ على الفور، وعاد إلى حكم الفيديو المساعد «في إيه آر»، فإن الإعاقة كانت واضحة، وجاءت العقوبة سريعاً، عندما ترجم مبابي الذي لم يكن قد سدد أي كرة على المرمى حتى ذلك الحين، الركلة بنجاح (1 - 0 في الدقيقة 70).

وتنفّس المعسكر الفرنسي الصعداء بعد هذا الهدف، في مباراة سيطر عليها بشكل شبه كامل، لكنه عجز عن تشكيل خطورة أمام منتخب الباراغواي المتكتل في نصف ملعبه، الذي كان سبّاقاً أمام مهاجمي «الزرق». ورغم الإشادة التي نالها مبابي وزملاؤه في خط الهجوم منذ بداية البطولة، فإنهم وُضعوا تحت الرقابة من قبل منافسيهم الأميركيين الجنوبيين، ما أسهم في تحجيمهم وشلّ حركتهم تماماً.

وفي مباراة كان متوقعاً أن تكون مغلقة، بدا أن مايكل أونيل، مدرب آيرلندا الشمالية وعضو اللجنة الفنية في «فيفا»، الذي كان يحلّل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ما يمكن لفرنسا القيام به لتجاوز الجدار الباراغواياني، قد أصاب في توقعاته في نهاية المطاف.

وقال أونيل: «تملك فرنسا كل الأسلحة الممكنة في الهجوم: طول القامة والقوة البدنية والمهارة الفردية والسرعة وحتى دكة البدلاء».

وأضاف: «عندما لا يكون مبابي أو أوليسيه مصدر الخطورة، يكون ديمبيلي أو باركولا». ويضاف إليهم الآن دويه الذي جاء منه الفرج يوم السبت.

ورغم أنه كان أساسياً في بداية البطولة، قبل خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية في أول مباراة إقصائية أمام السويد لصالح باركولا، فإن دويه يرفض عدّ الأمر منافسة مع زميله في باريس سان جيرمان الذي كان محيّداً في مباراة السبت، حاله كحال جميع زملائه في خط الهجوم الفرنسي. ويبدو أن المنافسة بين دويه وباركولا باتت مفتوحة أكثر من أي وقت مضى.

وقال دويه عشية المباراة: «نحن مختلفان على صعيد الخصائص. أستطيع اللعب في مراكز كثيرة: في خط الوسط وفي خط الهجوم وفي مركز المهاجم الصريح وعلى الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. أما برادلي فهو جناح بالأساس. ولعب أيضاً رأس حربة».

وأضاف: «إنه سريع جداً بالكرة ومن دونها. ربما أكون مرتاحاً أكثر في المساحات الضيقة أو عندما ألعب في وسط الملعب. نمتلك أسلوبين مختلفين، وأعتقد أنهما يتكاملان بشكل جيد للغاية».

وقد كان هذا الاختلاف في الأسلوب هو الذي صنع الفارق أمام الباراغواي. فهل يتكرر الأمر في ربع النهائي أمام المغرب في فوكسبورو قرب بوسطن الخميس المقبل؟

وأكّد دويه: «نحن مجموعة واحدة. يتخذ المدرب خياراته عندما يضع التشكيلة الأساسية، لكنّ اللاعبين جميعاً لهم أدوار للقيام بها. اللاعبون جميعاً مهمون. عندما يحين الوقت، إذا لعب برادلي فإنه سيكون جاهزاً، وإذا لعبت فسوف أكون جاهزاً وسألبي النداء وأكون على الموعد».

وأكمل بابتسامة واضحة: «بصراحة، أستمتع بكأس عالم فإنها أول مرة لي. إنها بطولة رائعة. عندما أبتسم أثناء عزف النشيد، فذلك لأنني سعيد جداً لوجودي هنا».