نوريس مازحاً: أملك قاعدة جماهيرية أفضل من راسل

مازح البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق «مكلارين» المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، مواطنه جورج راسل، سائق فريق «مرسيدس»، مطالباً إياه بنسيان فكرة الحصول على جزء من مدرج جماهيره الخاص «لاندوستاند»، مؤكداً أنه يمتلك «قاعدة جماهيرية أفضل» من مواطنه البريطاني.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن راسل كان قد كشف عن رغبته في أن يمتلك مدرجاً خاصاً به في حلبة سيلفرستون خلال السنوات المقبلة، على غرار ما فعله نوريس.

ودشن نوريس مدرجه الخاص في عام 2025، عندما حقق أول فوز له في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، ويضم المدرج، هذا العام، نحو 16 ألف مشجع في منعطف «ستو» بحلبة سيلفرستون.

وقال راسل مازحاً قبل انطلاق منافسات هذا الأسبوع إن نوريس حصل على موقع مميز لمدرجه، وإنه يود الحصول على جزء منه لنفسه.

ورد نوريس، عقب احتلاله المركز الثالث في سباق السرعة، السبت، قائلاً: «حظاً سعيداً».

وأضاف: «يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنني أمتلك جماهير أكثر حماساً وقاعدة جماهيرية أفضل، على ما أعتقد. كان هناك طلب أكبر من الجماهير على مدرجي، وهذا أمر رائع».

وتابع: «حتى في مدرجي، هناك مزيج جيد من المشجعين، وليس فقط من جاءوا لتشجيعي».

وأكمل: «إنه مدرجي، لكنه يضم أيضاً، وللأسف، جماهير لفرق وسائقين آخرين، وليس لديّ أي مشكلة مع ذلك».

وأكد: «يمكنه أن يفعل ما يريد، لكنه بالتأكيد لن يحصل على أي من مقاعدي».