مدرب كندا: لا نفكر في الثأر من المغرب

أكَّد جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، أن ملاقاة المنتخب المغربي، لا تمثل فرصة لرد الاعتبار عقب خسارة الفريق أمام «أسود الأطلس» في نسخة بطولة كأس العالم الماضية عام 2022 بقطر.

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في هيوستن الأميركية ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق العربي لمواصلة المضي قدماً في البطولة والتأهل لدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب المغرب تغلب 2 / 1 على كندا في مرحلة المجموعات بالمونديال القطري، الذي شهد وصول فريق المدرب وليد الركراكي للدور قبل النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في المونديال.

وأكَّد المدرب الأميركي في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أن تركيزه ينصب فقط على الاستعداد للمواجهة المرتقبة بشكل جيد.

وقال مارش عشية المباراة: «لا أعتقد أنه في هذه الحياة أو في هذه الرياضة يمكنك أن تعتمد على فكرة الانتقام. صحيح أن المباريات تكون دائماً مشحونة بالحماسة والعاطفة، لكن تركيزنا ينصب فقط على التحضير الجيد للفريق الذي سوف نواجهه».

أضاف مدرب منتخب كندا: «لا نفكر في خسارتنا أمام المغرب بالمونديال الماضي، نركز فقط على قوة المنتخب المغربي وكيفية التعامل معه والعمل على فرض أسلوبنا والسير بالمباراة بالشكل الذي نراه سيقودنا للفوز».

وأتم مارش تصريحاته قائلاً: «أنا شخصياً لم أكن موجوداً في تلك المباراة، لذلك لا أحمل تلك المشاعر، إن هذه لحظة مختلفة ووقت مختلف، والمغرب منتخب مختلف، ونحن أيضاً فريق مختلف، وكل ما نريده هو بذل أقصى جهد لإيجاد طريقة لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

يشار إلى أن الفائز من هذا اللقاء سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.