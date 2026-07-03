كين: أشعر بأنني في أفضل حالاتي على الإطلاق

قال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه يشعر بأنه في أفضل حالاته على الإطلاق خلال مسيرته، مع سعيه لمواصلة موسمه الاستثنائي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن كين أنقذ آمال إنجلترا في «كأس العالم»، يوم الأربعاء الماضي، بعدما سجل ثنائية متأخرة قاد بها فريق المدرب توماس توخيل للعودة من التأخر والفوز 2/ 1 على منتخب الكونغو الديمقراطية، والتأهل لمواجهة المكسيك في دور الـ16.

وسجل كين هدفه الرائع في الدقيقة 86، ليرفع رصيده إلى 72 هدفاً مع النادي

والمنتخب في موسم 2025/ 2026، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى موسم ليونيل ميسي 2011/ 2012 الذي سجل فيه 82 هدفاً.

وقال اللاعب، البالغ 32 عاماً، في أحدث حلقات بودكاست «لايونز دين»: «هذا الموسم بالنسبة لي، 72 هدفاً حتى الآن، وربما المزيد، أعتقد أنه يزيد بنحو 20 هدفاً عن أفضل موسم لي سابقاً، وقد قدّمت مواسم جيدة من قبل».

وأضاف: «مررت بلحظات جيدة، لكن من حيث شعوري الحالي، أعتقد أنني في أفضل

حالة شاملة وصلت إليها قبل خوض المباريات».

وقبل السفر إلى «كأس العالم»، ساعد كين نادي بايرن ميونيخ على الحفاظ على لقب «الدوري الألماني» والفوز بكأس ألمانيا، بعدما سجل 61 هدفاً في ألمانيا، خلال الموسم.

وأضاف: «بغضّ النظر عن الوضع أو الفرصة التي أحصل عليها، أشعر بأنني قادر على تسجيل الأهداف. أعتقد أن كل شيء يتجمع في الوقت المناسب».

وتابع: «قبل البطولات الكبرى تحتاج إلى بعض الحظ، وأن تكون في حالة بدنية جيدة، وهذا ليس سهلاً دائماً بعد مواسم صعبة. هذا العام كان مُرضياً من هذه الناحية».

وأكمل: «بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالمباراة التالية فقط. أنا في حالة ذهنية جيدة، وأريد فقط أن تأتي المباراة القادمة بسرعة، ومن الجيد أن المباريات تتوالى، الآن».