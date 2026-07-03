ريال مدريد ينفي وجود اهتمام بضم إنزو فرنانديز

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم وجود أي اهتمام بالتعاقد مع إنزو فرنانديز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي.

وربطت تقارير إعلامية عدة، في الأسابيع الأخيرة، ريال مدريد بضم اللاعب الأرجنتيني الدولي. ونشرت صحيفة «ماركا» هذا الأسبوع تصريحات لوكيل اللاعب خافيير باستوري، قال فيها إنَّ فرنانديز يرغب في العيش بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» ذكرت أنَّ الريال أصدر بياناً يهدف إلى وضع حدٍّ للتكهنات بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

وجاء في البيان: «في ضوء المعلومات والتصريحات التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة بشأن اهتمام مزعوم من ريال مدريد بضم اللاعب إنزو فرنانديز، يودُّ النادي أن يؤكد أنه لم يقم بأي خطوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه لا يعتزم الدخول في مثل هذه العملية».

وأضاف البيان: «يود ريال مدريد أن يعرب عن بالغ احترامه لإنزو فرنانديز، وهو لاعب كبير وتحظى مسيرته وجودته بتقدير واسع، وكذلك لنادي تشيلسي، الذي تربطه به علاقة مؤسسية ممتازة».

وتابع البيان: «انطلاقاً من احترامه لمؤسسة بحجم تشيلسي، وللمبادئ المؤسسية والولاء التي لطالما وجَّهت تصرفات ريال مدريد، يرى النادي أنه من الضروري نفي هذه التكهنات بشكل قاطع، لأنها لا تستند إلى أي أساس، ولا تعكس الواقع».

وانضم فرنانديز (25 عاماً) إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023 في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنَّها بلغت 107 ملايين جنيه إسترليني (143 مليون دولار)، بعد أشهر قليلة من مساعدة المنتخب الأرجنتيني على الفوز بكأس العالم 2022.

وسجَّل فرنانديز الموسم الماضي 10 أهداف في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، ليرفع رصيد أهدافه بقميص تشيلسي إلى 31 هدفاً في 169 مباراة بمختلف المسابقات.