المستشار الألماني ميرتس يشكر ناغلسمان بعد استقالته

أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بيوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم السابق على عمله، وذلك عقب استقالته، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، الجمعة.

وقال كورنيليوس: «يشكر المستشار يوليان ناغلسمان على التزامه وجهوده خلال السنوات الماضية كمدرب للمنتخب الوطني».

وكان ناغلسمان استقال بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم من دور الـ32 أمام باراغواي. وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يرغب في مواصلة المحادثات مع يورغن كلوب، الذي أبدى انفتاحاً لتولي المنصب.

وأثار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من حساب ميرتس عقب الخسارة أمام باراغواي، يوم الاثنين، حالة من الجدل في ألمانيا.

وجاء في منشور المستشار الألماني على منصة «إكس»: «حتى لو كان الخروج مؤلماً: يا لها من مباراة! لقد ألهمتم بلدنا بتفانيكم وروح الفريق في هذا المونديال، ونحن فخورون بكم».

وأثار هذا الرد المتفائل تساؤلات بين العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان المستشار قد شاهد المباراة ذاتها؛ نظراً للأداء الضعيف للمنتخب الألماني.

وأكد متحدث حكومي أن منشور «إكس» نُشِر بتلك الصيغة نتيجة «خطأ في التواصل». وأضافت مصادر حكومية أن «التغريدة الخاطئة» نُشِرت في «التوقيت الخاطئ»، وأنه تم إعداد عدة منشورات مسبقاً اعتماداً على نتيجة المباراة.