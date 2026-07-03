كيروش مدرب غانا يتمنى السير على نهج المغرب في المونديال

يتمنى كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، أن يسير فريقه على نهج منتخب المغرب، ويصعد لدور الـ16 لبطولة كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الغاني مع نظيره الكولومبي، الجمعة، في دور الـ32 للمونديال.

ويعدّ منتخب المغرب، الذي بلغ قبل نهائي نسخة المونديال الماضي عام 2022 في قطر، الفريق الأفريقي الوحيد المتأهل حتى الآن لدور الـ16، بينما ودعت منتخبات جنوب أفريقيا والسنغال والكونغو الديمقراطية وساحل العاج البطولة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد سويسرا، فيما تلعب مصر والرأس الأخضر مساء الجمعة مع أستراليا والأرجنتين على الترتيب في دور الـ32، الذي تختتم فعالياته بلقاء غانا وكولومبيا.

وصرح كيروش: «هذا تحدٍّ آخر للعبة. نريد التأهل بوصفنا ثاني منتخب أفريقي يصل إلى دور الـ16 في المونديال الحالي».

وأضاف المدير الفني المخضرم: «كأس العالم تبدأ فعلياً الآن. هذه مباريات نرغب جميعاً في المشاركة فيها».

ويشارك كيروش في كأس العالم للمرة الخامسة بعد مشاركاته السابقة مع منتخبي البرتغال وإيران، ولا يستبعد العودة للعرس العالمي الكبير في النسخة المقبلة عام 2030.

وأكد المدرب البرتغالي: «نعم، هذا الأمر يراودني. أستيقظ كل صباح وأرغب في أن أصبح مدرباً وشخصاً أفضل».