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الرياضة رياضة عالمية

«ويمبلدون»: سابالينكا تبلغ الدور الثالث بعد مباراة بوجهين مختلفين

تحتفل البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها على الأميركية ماكارتني كيسلر (أ.ب)
تحتفل البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها على الأميركية ماكارتني كيسلر (أ.ب)
  • ويمبلدون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
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  • ويمبلدون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT

«ويمبلدون»: سابالينكا تبلغ الدور الثالث بعد مباراة بوجهين مختلفين

تحتفل البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها على الأميركية ماكارتني كيسلر (أ.ب)
تحتفل البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها على الأميركية ماكارتني كيسلر (أ.ب)

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى الدور الثالث من «بطولة ويمبلدون»، بعدما تغلبت على الأميركية ماكارتني كيسلر بنتيجة 6 - 1 و7 - 6 (11 - 9).

وسيطرت سابالينكا على المجموعة الأولى بسهولة، لكنها واجهت صعوبة كبيرة في الثانية، بعدما تأخرت 3 - 5، وكانت كيسلر على بُعد شوط من فرض مجموعة فاصلة، قبل أن تهدر فرصها وتحسم البيلاروسية المواجهة عبر الشوط الفاصل.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة «رولان غاروس 2017»، التي اكتسحت الكرواتية أنتونيا روجيتش 6 - 2 و6 - 0.

وقالت سابالينكا بعد المباراة: «كانت معركة حقيقية، وأنا سعيدة لأنني صمدت في المجموعة الثانية وتمكنت من حسمها في الشوط الفاصل».

ولم يسبق لسابالينكا إحراز لقب «ويمبلدون»، بعدما توقف مشوارها عند نصف النهائي في آخر 3 مشاركات.

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الرياضة رياضة عالمية

يورينتي: التفاهم بيني وبين لامين يامال يتطور تدريجياً

ماركوس يورينتي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
ماركوس يورينتي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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يورينتي: التفاهم بيني وبين لامين يامال يتطور تدريجياً

ماركوس يورينتي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
ماركوس يورينتي يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)

أكد ماركوس يورينتي، الظهير الأيمن لمنتخب إسبانيا، أن التفاهم بينه وبين زميله لامين يامال يتطور تدريجياً، وذلك قبل مواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم، الخميس.

وأوضح يورينتي أن اللعب في المنتخب يختلف تماماً عن أجواء الأندية، مشيراً إلى أن أسلوب أتلتيكو مدريد لا يشبه أسلوب المنتخب الإسباني.

وقال: «أتلتيكو مدريد لا يشبه المنتخب الإسباني إطلاقاً. إنهما أسلوبان مختلفان في اللعب. في أتلتيكو لا ألعب أمام لامين، وفي المنتخب لا ألعب مع جوليانو سيميوني. الأمر مختلف، ومع مرور الوقت يتعرف لامين وأنا على طريقة لعب كل منا».

وأضاف: «هو أيضاً لا يحتاج إلى الكثير من المساعدة. بل في الواقع من الأفضل أحياناً أن تمنحه الكرة، وتبقى في الخلف، لأن اقترابك منه يعني جذب مدافع إضافي إليه. نحن نبحث دائماً عما هو الأفضل له، لأنه اللاعب القادر على صنع الفارق».

وعلى صعيد مشوار المنتخب الإسباني في البطولة، أشار التقرير إلى أن «لا روخا» لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، بعدما استهل مشواره بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يكتسح السعودية 4-0، ثم يفوز على الأوروغواي بهدف نظيف ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل إلى دور الـ32.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره النمساوي بقيادة المدرب رالف رانغنيك، في مباراة يسعى خلالها لتقديم أداء أكثر إقناعاً يؤكد مكانته بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

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كأس العالم كأس العالم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إنتر يجدّد عقد مخيتاريان لموسم إضافي

لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان (رويترز)
لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
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  • روما: «الشرق الأوسط»
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إنتر يجدّد عقد مخيتاريان لموسم إضافي

لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان (رويترز)
لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان (رويترز)

أعلن إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان لمدة موسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

وانضم مخيتاريان، البالغ 37 عاماً، إلى إنتر عام 2022، بعد تجارب بارزة مع بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وآرسنال وروما.

ومنذ وصوله إلى النادي، خاض اللاعب الأرميني 187 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 12 هدفاً، وساهم في تحقيق ستة ألقاب، بينها الثنائية المحلية في الموسم الماضي.

ورغم تقدمه في العمر، ما زال مخيتاريان يحتفظ بمكانة أساسية في خط وسط إنتر، ليشكّل استثناءً من سياسة تجديد الدماء التي اعتمدها النادي هذا الصيف، بعد رحيل عدد من أصحاب الخبرة بانتهاء عقودهم.

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الدوري الإسباني إيطاليا
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تشيلسي يضم باليسترا من أتلانتا بعقد طويل

الإيطالي ماركو باليسترا (نادي تشيلسي)
الإيطالي ماركو باليسترا (نادي تشيلسي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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تشيلسي يضم باليسترا من أتلانتا بعقد طويل

الإيطالي ماركو باليسترا (نادي تشيلسي)
الإيطالي ماركو باليسترا (نادي تشيلسي)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا قادماً من أتلانتا، بعقد يمتد حتى عام 2033.

ويُعد اللاعب البالغ 21 عاماً أولى صفقات المدرب الجديد تشابي ألونسو، في صفقة قدرتها تقارير بريطانية بنحو 47 مليون جنيه إسترليني.

وأعرب باليسترا عن حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكداً أنه شعر بطاقة كبيرة منذ بداية اهتمام تشيلسي به.

وأشار إلى أن حديثه مع ألونسو عن أسلوب اللعب زاد من حماسه للموسم المقبل.

وكان باليسترا قد تألق مع كالياري معاراً في موسم 2025 – 2026، حيث خاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي وأسهم بخمسة أهداف، كما تُوّج بجائزة أفضل مدافع في المسابقة.

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