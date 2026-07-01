«ويمبلدون»: سابالينكا تبلغ الدور الثالث بعد مباراة بوجهين مختلفين

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى الدور الثالث من «بطولة ويمبلدون»، بعدما تغلبت على الأميركية ماكارتني كيسلر بنتيجة 6 - 1 و7 - 6 (11 - 9).

وسيطرت سابالينكا على المجموعة الأولى بسهولة، لكنها واجهت صعوبة كبيرة في الثانية، بعدما تأخرت 3 - 5، وكانت كيسلر على بُعد شوط من فرض مجموعة فاصلة، قبل أن تهدر فرصها وتحسم البيلاروسية المواجهة عبر الشوط الفاصل.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة «رولان غاروس 2017»، التي اكتسحت الكرواتية أنتونيا روجيتش 6 - 2 و6 - 0.

وقالت سابالينكا بعد المباراة: «كانت معركة حقيقية، وأنا سعيدة لأنني صمدت في المجموعة الثانية وتمكنت من حسمها في الشوط الفاصل».

ولم يسبق لسابالينكا إحراز لقب «ويمبلدون»، بعدما توقف مشوارها عند نصف النهائي في آخر 3 مشاركات.