مونديال 2026: مبابي يقود فرنسا لهزيمة السويد… وبلوغ دور الـ16

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر، والتأهل لمواجهة باراغواي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أحرز مبابي الهدفين الأول والثالث للديوك في الدقيقتين 45 و74، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

لاعبو فرنسا يهنئون برادلي باركولا على هدفه (أ.ب)

بهذه الثنائية، يرفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف، متساوياً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة هدافي مونديال 2026، كما فضَّ النجم الفرنسي الشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه، في سباق الهداف التاريخي لكأس العالم.

رفع مبابي رصيده إلى 18 هدفاً، خلفه كلوزه (16 هدفاً)، وأمامهما ميسي (19 هدفاً).

ويبقى النجم الفرنسي أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم، بعدما تجاوز الأسطورة جوست فونتين الذي سجل 13 هدفاً.

وسيكون أمام مبابي فرصة لزيادة رصيده عند مواجهة باراغواي التي تأهَّلت بدورها، بعد مفاجأة مدوية، بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.