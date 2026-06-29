160 شرطياً كورياً جنوبياً في المطار لحماية المنتخب الوطني من الجماهير الغاضبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290037-160-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
160 شرطياً كورياً جنوبياً في المطار لحماية المنتخب الوطني من الجماهير الغاضبة
خروج مخيب للمنتخب الكوري من بطولة كأس العالم لكرة القدم (أ.ف.ب)
سول :«الشرق الأوسط»
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سول :«الشرق الأوسط»
TT
160 شرطياً كورياً جنوبياً في المطار لحماية المنتخب الوطني من الجماهير الغاضبة
خروج مخيب للمنتخب الكوري من بطولة كأس العالم لكرة القدم (أ.ف.ب)
ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية عززت الإجراءات الأمنية استعداداً لعودة منتخبها الوطني، عقب خروجه المخيب من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، في ظل موجة غضب جماهيري كبيرة تركزت على المدرب هونغ ميونغ بو، الذي استقال من منصبه بعد الإخفاق.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» أنه سيتم نشر 160 عنصراً من الشرطة في مطار إنتشون الدولي، حيث من المقرر أن يصل المنتخب، الثلاثاء، بينما خصصت إدارة المطار أيضاً فريقاً أمنياً مكوناً من 25 فرداً.
وأشارت التقارير إلى أن شخصاً مجهولاً نشر تهديداً عبر أحد المنتديات الإلكترونية، توعد فيه بقتل المدرب هونغ يوم عودته إلى البلاد.
وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على التشيك، لكنه خسر بعد ذلك أمام المكسيك وجنوب أفريقيا، لينهي منافسات المجموعة في المركز الثالث، رغم اعتبارها مجموعة في المتناول، وفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية.
وعقب هذا الإخفاق، تقدم هونغ ميونغ بو باستقالته، بعدما كان قد فشل أيضاً في قيادة المنتخب خلال كأس العالم 2014، قبل أن يعود لتدريبه في عام 2024 بعقد يمتد حتى عام 2027.
ويحمّل كثيرون هونغ المسؤولية الرئيسية عن هذا الإخفاق، حتى إن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ تدخل وعلق على الأمر عبر منشور مطول على منصة «إكس»، واصفاً فشل المنتخب في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بأنه «أمر غير معقول».
ووقّع ماريسكا عقدا لمدة ثلاث سنوات سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2029 (مانشستر سيتي)
أعلن مانشستر سيتي، الاثنين، تعاقده مع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا لقيادة الفريق خلفاً للإسباني بيب غوارديولا. ووقّع ماريسكا، البالغ من العمر 46 عاماً، عقداً لمدة ثلاث سنوات سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2029. وقال ماريسكا الذي سبق أن درّب ليستر سيتي في مسابقة الـ«تشامبيونشيب»، وتشيلسي في الدوري الممتاز: «مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيداً، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي». وأضاف: «سيتي نادٍ يُدار بطريقة احترافية للغاية، وكل ما يقوم به يتميز بالابتكار، والتخطيط، والوضوح في الهدف. بالنسبة لأي مدرب، هذا يمثل بيئة مثالية، إذ يوفر الاستقرار الذي أحتاجه لأداء عملي بأفضل صورة».
وتابع المدرب الإيطالي: «ستكون هذه فترتي الثالثة هنا. أعرف هذا النادي جيداً، وأدرك حجم متطلباته، وتوقعاته». وأردف: «جودة الأشخاص الذين يعملون هنا هي ما يجعل هذا النادي مميزاً، وأود أن أشكرهم على الثقة التي منحوني إياها». ونوه: «لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين. أريد أن نحقق الانتصارات، ونقدم كرة قدم جميلة، ونستمتع بالمسؤولية، والضغوط التي تأتي مع تمثيل مانشستر سيتي».
ويعود ماريسكا إلى السيتي للمرة الثالثة، بعد أن كان قد انضم إلى صفوفه عام 2020، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 سنة مع فريق النخب التابع لأكاديمية السيتي في موسمه الأول. وهيمن فريق ماريسكا على مجريات البطولة، إذ تصدّر الجدول بفارق 14 نقطة، مسجلاً 17 فوزاً، وخمسة تعادلات، وهزيمتين فقط.
بعد فترة في إيطاليا مع بارما، عاد ماريسكا إلى مانشستر عام 2022 مساعداً لبيب غوارديولا، وأدّى دوراً محورياً ضمن الطاقم الفني الذي أوصل الفريق إلى أكثر مواسمه نجاحاً في تاريخه الممتد 132 عاماً بتحقيق الثلاثية التاريخية.
وفي صيف العام ذاته، تولّى ماريسكا منصب المدرب الرئيس لفريق ليستر سيتي، وقاد الثعالب إلى التتويج بلقب دوري البطولة الإنجليزية، والعودة الفورية إلى الدوري الممتاز في موسمه الوحيد في قلب إنجلترا، قبل أن ينتقل إلى آخر محطاته التدريبية في تشيلسي.
كما قاد ماريسكا تشيلسي إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحقّق مع الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول على أرض ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يتوّج مسيرته معهم بإحراز لقب كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي في الولايات المتحدة.
كما قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي: «إنزو شخص يسعى دائماً إلى اغتنام الفرص التي تُمكّنه من تحدي نفسه، وتحقيق النجاح في مسيرته التدريبية. ويمتلك من الشخصية والشغف والذكاء ما يتوافق تماماً مع متطلباتنا، وتطلعاتنا».
وأضاف: «إنه يعود إلى مؤسسة تشاركه طموحاته، وشغفه بالإنجاز، ولذا فإن عودته إلى مانشستر سيتي تمثل الخطوة الطبيعية التالية له وللنادي، وهي خطوة نرحب بها بالتأكيد».
وتابع: «يتولى إنزو قيادة فريق ومنظومة كروية تتلاءم تماماً مع أسلوبه ونهجه في كرة القدم، وتمنحه المجال لتطويرها، ونحن جميعاً نتطلع بشغف إلى رؤية الأثر الذي سيُحدثه في البناء على نجاحات النادي».
ومرحّباً بإنزو، اختتم قائلاً: «مرحباً بك في بيتك يا إنزو».
وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي: «كان إنزو المرشح الأبرز في كل تقييماتنا. نعرف شخصيته، ورؤيته الكروية، إنه رجل يجمع بين النزاهة، والكاريزما، والشغف. وإلى جانب نجاحاته في تشيلسي، وليستر، يتحدث سجل إنزو في السيتي عن نفسه؛ إذ قاد فريق النخب التابع لأكاديمية السيتي باقتدار، وكان مساهماً رئيساً في موسم الثلاثية التاريخية».
واختتم: «سنوفر له كل ما يحتاجه لتحقيق النجاح هنا، ونحن جميعاً نتطلع بكثير من الحماس إلى رؤية أثره الإيجابي في المرحلة القادمة من مسيرة النادي».
الإسباني الصاعد خودار يثير الإعجاب في ظهوره الأول بويمبلدونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289999-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
الإسباني الصاعد خودار يثير الإعجاب في ظهوره الأول بويمبلدون
رافائي خودار (أ.ف.ب)
يتعافى كارلوس ألكاراس من إصابة في معصمه، وقد يكون الأسطورة المعتزل رافا نادال مسترخياً على متن يخته قبالة سواحل مايوركا، لكن الشاب رافائي خودار يرفع عَلم إسبانيا في بطولة ويمبلدون للتنس.
وفي أول مباراة احترافية يخوضها على الملاعب العشبية، استهل خودار (19 عاماً) مشواره الأول في القرعة الرئيسية بنادي عموم إنجلترا بفوز سهل 6 -3 و6- 3 و7- 5 على البريطاني فيلكس جيل، الذي شارك ببطاقة دعوة.
ربما كان من الممكن عدّ مواجهة لاعب إسباني صاعد في المباراة الأولى على الملعب رقم 3 فرصة لجيل، المصنف 220 عالمياً، لإحداث مفاجأة ضد المصنف 23.
لكن خودار سار على خطى ألكاراس ونادال، الفائزين بلقب ويمبلدون مرتين، بالوصول إلى الدور الثاني في أول مشاركة له وهو لا يزال في سن المراهقة.
وقال خودار في مقابلة على جانب الملعب: «كانت مباراة صعبة للغاية، ولعب فيلكس بشكل جيد جداً. أشعر أن مستواي جيد جداً على هذه الأرضية رغم أنني لم ألعب عليها كثيراً؛ لذاً أحتاج إلى الاعتياد عليها. لهذا السبب جئت مبكراً إلى ويمبلدون لأحظى ببضعة أيام إضافية. والآن، سأستعد للمباراة الثانية». كان خودار، الذي يبلغ طوله 191 سنتيمتراً، يحتل المرتبة الـ500 في التصنيف العالمي قبل عام، لكنه قفز بسرعة في الترتيب منذ ذلك الحين، وأثبت وجوده على الساحة الكبرى بالوصول إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة هذا العام في مشاركته الأولى، بعد أن فاز بلقبه الأول في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في مراكش.
بينما اشتهر اللاعبون الإسبان بالأداء القوي على الملاعب الرملية، كانت أسلحتهم تفقد فاعليتها على العشب، إلا أن نادال ثم ألكاراس غيَّرا كل ذلك.
بفضل أسلوبه القوي للغاية في اللعب من الخط الخلفي، وإرساله القوي، وقدرته على تنويع أسلوبه، قدم خودار أوراق اعتماده في مواجهة جيل الذي أبدى رغبة قوية في الفوز.
ويبدو أن المهمة التالية لخودار ستكون أصعب؛ إذ سيواجه مواطنه المخضرم بابلو كارينيو بوستا.
مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا بروس يتريّث قبل حسم مستقبلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289996-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا بروس يتريّث قبل حسم مستقبله
هوغو بروس (أ.ف.ب)
تريّث المدرب البلجيكي هوغو بروس في الحديث عن مستقبله مع منتخب جنوب أفريقيا، وذلك عقب خروج «بافانا بافانا» من دور الـ 32 في كأس العالم لكرة القدم المقامة في أميركا الشمالية الأحد.
وقال بروس، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الهزيمة أمام كندا (0-1) في لوس أنجليس تعني نهاية مشواره مع المنتخب الذي يقوده منذ عام 2021: «ليس من الحكمة اتخاذ قرارات عندما يكون المرء محبطاً. لذلك لن أفعل ذلك هنا».
وكان المدرب البلجيكي الذي بدأ مسيرته التدريبية في بلاده أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قد لمح قبل انطلاق المونديال إلى أن هذه البطولة قد تكون مهمته الأخيرة، قائلاً: «أريد تمضية المزيد من الوقت مع زوجتي وأبنائي وأحفادي».
لكن بحسب مصدر داخل الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، تحدث الاثنين، فإن بروس قد يواصل مهامه سواء كمدرب للمنتخب أو في منصب آخر مثل كشاف أو مراقب للاعبين الجنوب أفريقيين الناشطين في أوروبا.
وكان بروس قد قاد منتخب الكاميرون إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2017، كما أعاد جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2010 التي استضافتها البلاد.
وبعد ثلاث مشاركات سابقة خرج فيها المنتخب من الدور الأول، نجح «بافانا بافانا» في هذه النسخة الموسعة من المونديال (48 منتخباً) في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.