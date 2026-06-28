ديباست: بلجيكا مستعدة لمواجهة السنغال

تعافت بلجيكا من بدايتها البطيئة في كأس العالم لكرة القدم لتتصدر مجموعتها، ورغم أن جائزتها هي مواجهة غير منتظرة أمام السنغال في دور الـ32 يوم الأربعاء، قال المدافع زينو ديباست، الأحد، إنهم لم يتوقعوا مواجهة المنتخب الأفريقي.

وبدأت بلجيكا في الانسجام أخيراً خلال مباراتها الأخيرة في المجموعة، وإن كان ذلك أمام نيوزيلندا المتواضعة، بعد تعادلين متتاليين أمام مصر وإيران، مما منحهم الثقة قبل الانتقال إلى أدوار خروج المغلوب في البطولة.

وضمن الفوز 5 - 1 على نيوزيلندا تصدر بلجيكا للمجموعة السابعة، لتضرب موعداً مع أحد أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث، وكان من المقرر مبدئياً أن تلعب ضد كوريا الجنوبية حتى السبت.

لكن الفوز الذي حققته الكونغو الديمقراطية بعد عودتها في النتيجة أمام أوزبكستان ضمن تأهلها وأطاح بالكوريين، لتصبح السنغال هي المنافس المقبل لبلجيكا، ورغم ذلك قال ديباست إن فريقه سيكون مستعداً على أي حال.

وقال للصحافيين الأحد: «لقد كان شعوراً غريباً بعض الشيء، لكننا نعلم الآن أنها السنغال، وأعتقد أن لدينا ثلاثة أيام للاستعداد للمباراة».

وأضاف المدافع أن زملاءه في الفريق يتطلعون لمواجهة المنتخب الذي فاز بنهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يُمنح اللقب لاحقاً للمغرب.

وقال ديباست للصحافيين: «السنغال فريق جيد حقاً، وأعتقد أنهم يملكون بعض الجوانب البدنية والتكتيكية الجيدة في أسلوب لعبهم، كما فازوا بكأس أفريقيا».

وتابع: «أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة، مع علمنا بأننا نملك الإمكانات أيضاً. إذا كنا في حالة جيدة وواصلنا اللعب بطريقة إيجابية مثل مباراتنا الأخيرة، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية».

ولم يشارك ديباست بعد في البطولة بسبب إصابة في الساق، لكنه قال إن فحص الرنين المغناطيسي الأخير أكد استمرار تعافيه.

واستطرد: «كان الأمر إيجابياً، كل شيء يسير كما هو مخطط له لذا نحن متفائلون. أشعر أنني بحالة جيدة، واليوم يمكنني المشاركة جزئياً في تدريبات الفريق، لذا نعم، الأمور تسير على نحو جيد».