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الرياضة رياضة عالمية

ديباست: بلجيكا مستعدة لمواجهة السنغال

مدافع بلجيكا زينو ديباست (أ.ب)
مدافع بلجيكا زينو ديباست (أ.ب)
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ديباست: بلجيكا مستعدة لمواجهة السنغال

مدافع بلجيكا زينو ديباست (أ.ب)
مدافع بلجيكا زينو ديباست (أ.ب)

تعافت بلجيكا من بدايتها البطيئة في كأس العالم لكرة القدم لتتصدر مجموعتها، ورغم أن جائزتها هي مواجهة غير منتظرة أمام السنغال في دور الـ32 يوم الأربعاء، قال المدافع زينو ديباست، الأحد، إنهم لم يتوقعوا مواجهة المنتخب الأفريقي.

وبدأت بلجيكا في الانسجام أخيراً خلال مباراتها الأخيرة في المجموعة، وإن كان ذلك أمام نيوزيلندا المتواضعة، بعد تعادلين متتاليين أمام مصر وإيران، مما منحهم الثقة قبل الانتقال إلى أدوار خروج المغلوب في البطولة.

وضمن الفوز 5 - 1 على نيوزيلندا تصدر بلجيكا للمجموعة السابعة، لتضرب موعداً مع أحد أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث، وكان من المقرر مبدئياً أن تلعب ضد كوريا الجنوبية حتى السبت.

لكن الفوز الذي حققته الكونغو الديمقراطية بعد عودتها في النتيجة أمام أوزبكستان ضمن تأهلها وأطاح بالكوريين، لتصبح السنغال هي المنافس المقبل لبلجيكا، ورغم ذلك قال ديباست إن فريقه سيكون مستعداً على أي حال.

وقال للصحافيين الأحد: «لقد كان شعوراً غريباً بعض الشيء، لكننا نعلم الآن أنها السنغال، وأعتقد أن لدينا ثلاثة أيام للاستعداد للمباراة».

وأضاف المدافع أن زملاءه في الفريق يتطلعون لمواجهة المنتخب الذي فاز بنهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يُمنح اللقب لاحقاً للمغرب.

وقال ديباست للصحافيين: «السنغال فريق جيد حقاً، وأعتقد أنهم يملكون بعض الجوانب البدنية والتكتيكية الجيدة في أسلوب لعبهم، كما فازوا بكأس أفريقيا».

وتابع: «أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة، مع علمنا بأننا نملك الإمكانات أيضاً. إذا كنا في حالة جيدة وواصلنا اللعب بطريقة إيجابية مثل مباراتنا الأخيرة، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية».

ولم يشارك ديباست بعد في البطولة بسبب إصابة في الساق، لكنه قال إن فحص الرنين المغناطيسي الأخير أكد استمرار تعافيه.

واستطرد: «كان الأمر إيجابياً، كل شيء يسير كما هو مخطط له لذا نحن متفائلون. أشعر أنني بحالة جيدة، واليوم يمكنني المشاركة جزئياً في تدريبات الفريق، لذا نعم، الأمور تسير على نحو جيد».

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب جنوب أفريقيا: القوة والسرعة وراء خروجنا من المونديال

هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)
هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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مدرب جنوب أفريقيا: القوة والسرعة وراء خروجنا من المونديال

هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)
هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا (إ.ب.أ)

أكد هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه افتقر إلى القوة والسرعة اللازمتين، مما تسبب في خروجه من كأس العالم لكرة القدم بالخسارة صفر - 1 أمام كندا في افتتاح منافسات دور الـ32، مساء الأحد.

وصرح بروس، عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «الفارق كان واضحاً، لقد افتقرنا إلى القوة والسرعة، لقد خسرنا العديد من الثنائيات بسبب القوة الجسدية، يجب أن نعمل على تحسين هذه الجوانب في المستقبل».

وأضاف المدرب البلجيكي المخضرم: «لم نعانِ من ثغرات فنية بل كانت تنقصنا القوة والسرعة، مما حرمنا من الذهاب بعيداً بهذه البطولة، لأن القوة والسرعة من العوامل المهمة في الكرة الحديثة».

وعن تقييمه لتجربة «بافانا» في مونديال 2026، قال بروس: «أظن أنه يجب أن نكون سعداء بما حققناه، لقد تأهل الفريق للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه».

وختم تصريحاته: «هذا يدل على أننا قمنا بعمل جيد، وتعلمنا الكثير من تجربة اللعب على أعلى مستوى».

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جيوكيريس: على السويد تقديم مباراة «شبه مثالية» ضد فرنسا

مهاجم آرسنال السويدي فيكتور جيوكيريس (رويترز)
مهاجم آرسنال السويدي فيكتور جيوكيريس (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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جيوكيريس: على السويد تقديم مباراة «شبه مثالية» ضد فرنسا

مهاجم آرسنال السويدي فيكتور جيوكيريس (رويترز)
مهاجم آرسنال السويدي فيكتور جيوكيريس (رويترز)

قال مهاجم آرسنال الإنجليزي فيكتور جيوكيريس إن على منتخب بلاده السويد تقديم مباراة «شبه مثالية» دفاعياً، إذا ما أراد تحقيق مفاجأة أمام نظيره الفرنسي، وصيف البطل، في دور الـ32 من كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وتعتبر فرنسا المرشح الأوفر حظاً للفوز على السويد عندما يلتقي المنتخبان الثلاثاء في نيوجيرسي.

وفي حديثه من مقر السويد في دالاس، لم يحاول مهاجم آرسنال التقليل من حجم التحدي الذي يواجه فريقه، قائلاً: «يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، علينا أن نجعل تنظيمنا الدفاعي شبه مثالي، مع استغلال الفرص التي سنحصل عليها بالطبع».

وتأهلت السويد بصعوبة إلى دور الـ32 بعدما اكتسحت تونس 5 - 1 ثم خسرت بالنتيجة ذاتها أمام هولندا.

وبلغ فريق المدرب الإنجليزي غراهام بوتر الذي خاض الملحق الأوروبي للتأهل إلى النهائيات، دور الـ32 بعد تعادل مع اليابان 1 - 1 في ختام دور المجموعات.

ورغم حملة متباينة، قال جيوكيريس: «نثق بأنفسنا. أعتقد أنه يجب علينا الإيمان بقدراتنا. لقد رأينا في العديد من مباريات هذه البطولة أن بإمكان الفرق (الأقل حظاً على الورق) الفوز. يمكنك أن تقدم أداء جيداً حتى عندما تلعب أمام أفضل المنتخبات».

وتابع: «قد نكون الطرف الأقل حظاً، لكننا لا نزال نؤمن بأنفسنا».

وسيتواجه جيوكيريس مع زميله في آرسنال ويليام صليبا، وهو أمر يتطلع إليه.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حول ذلك، قال: «أتطلع لرؤيته واللعب ضده، سيكون الأمر ممتعاً».

وقدمت فرنسا عرضاً قوياً في دور المجموعات لتؤكد أنها من أبرز المنتخبات المرشحة بعدما فازت في مبارياتها الثلاث، مع تسجيل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي 4 أهداف حتى الآن.

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جوناثان ديفيد: أجواء منتخب كندا مختلفة كثيراً عن يوفنتوس

الكندي جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس (رويترز)
الكندي جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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جوناثان ديفيد: أجواء منتخب كندا مختلفة كثيراً عن يوفنتوس

الكندي جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس (رويترز)
الكندي جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس (رويترز)

أشاد الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، بالأجواء داخل صفوف منتخب بلاده بعد التأهل لدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على جنوب أفريقيا، مساء الأحد.

صرح ديفيد، عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «نشعر بسعادة وفخر بعد تحقيق إنجاز تاريخي إضافة إلى سيناريو الفوز بهدف في الدقائق الأخيرة».

وأوضح: «ما صنع الفارق هو تماسك الفريق، ولا يهم من يلعب أو يشارك بديلاً، بل الأهم مصلحة الفريق. مباراة جنوب أفريقيا كانت متقاربة للدقائق الأخيرة».

وفسّر جوناثان ديفيد الذي سجل 3 أهداف لكندا في مونديال 2026 تألقه في هذه النسخة بعد موسم صعب مع فريقه الإيطالي: «كل شيء مختلف في كندا، منظومة الفريق والأجواء».

وبشأن إمكانية مواجهة هولندا أو المغرب في دور الـ16، ختم المهاجم الكندي تصريحاته: «مهما كان المنافس ستكون مهمة صعبة، سنحتفل الليلة قبل الاستعداد للمباراة المقبلة».

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