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الرياضة رياضة عالمية

نهاية مخيبة للآمال... أوروغواي بلا أي انتصار

بيلسا وسط سيل من الانتقادات ومستقبل يكتنفه الغموض

أوروغواي منتخب مليء بالمواهب لكنه خرج خالي الوفاض (إ.ب.أ)
أوروغواي منتخب مليء بالمواهب لكنه خرج خالي الوفاض (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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نهاية مخيبة للآمال... أوروغواي بلا أي انتصار

أوروغواي منتخب مليء بالمواهب لكنه خرج خالي الوفاض (إ.ب.أ)
أوروغواي منتخب مليء بالمواهب لكنه خرج خالي الوفاض (إ.ب.أ)

انتهت مشاركة أوروغواي في كأس العالم، بعدما ودَّع فريق المدرب مارسيلو بيلسا البطولة من دون تحقيق أي فوز، ليصبح المنتخب الوحيد من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الذي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية في نسخة صُممت لتقليل فرص تعثر المنتخبات الكبرى.

وخرجت أوروغواي، المتوجة باللقب مرتين، عقب خسارتها 1-صفر أمام إسبانيا، بعد تعادلين سابقين مع السعودية والرأس الأخضر، المشاركة للمرة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وفي بطولة موسعة تضم 48 منتخباً يتأهل منها 32 إلى الأدوار التالية، يُعد خروج أوروغواي من أبرز مظاهر الإخفاق.

وزاد من وطأة هذه الخيبة حجم المواهب التي امتلكها بيلسا؛ إذ شكَّل كل من فيدريكو بالبيردي، ورودريغو بنتانكور، ومانويل أوغارتي، وداروين نونيز عماد فريق كان يتوقع له التأهل بسهولة؛ خصوصاً بعد حملة تصفيات قوية وحلوله ثالثاً في «كوبا أميركا» 2024.

لكن منتخب أوروغواي بدا متفككاً طوال دور المجموعات، عاجزاً عن تحويل الاستحواذ والضغط إلى سيطرة فعلية أو أهداف، ما أدى إلى تمديد سلسلة عدم الانتصارات التي تعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما فاز على أوزبكستان ودياً. كما أنها المرة الثانية توالياً التي يفشل فيها في تجاوز دور المجموعات بكأس العالم.

بيلسا أمام مقصلة الانتقادات وربما الرحيل (إ.ب.أ)

وجاء هذا الإخفاق في ظل تصاعد التوتر حول أساليب بيلسا التدريبية. فقد شككت شخصيات بارزة -من بينها الهداف التاريخي لويس سواريز- في بعض جوانب إدارته؛ خصوصاً ما يتعلق بقوة التدريبات وطريقة توجيه الفريق.

كما أفادت تقارير لوسائل إعلام محلية بأن قادة الفريق -وفي مقدمتهم بالبيردي وبنتانكور وأوغارتي- والحارس سيرجيو روشيت، عقدوا اجتماعاً مع بيلسا قبل مواجهة إسبانيا، أعربوا خلاله عن مخاوفهم بشأن الأحمال البدنية ونهجه التكتيكي. وأشارت التقارير إلى أن النقاش كان متوتراً، في ظل قلق اللاعبين من أن تؤثر كثافة التدريبات سلباً على أدائهم خلال المباريات.

وكان بيلسا قد ألمح، قبل انطلاق البطولة، إلى احتمال انتهاء مهمته بعدها، إذ صرح في مايو (أيار) بأن «مهمته تنتهي مع كأس العالم».

ومع الخروج المبكر دون انتصار، في ظل أداء باهت وخلافات داخلية، تبدو ملامح مستقبل المدرب الأرجنتيني مع منتخب أوروغواي أكثر غموضاً من أي وقت مضى.

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الرياضة رياضة عالمية

الرأس الأخضر... الحُلم الذي ولد من رحم التوسع المونديالي

كل شيء بدا جنونياً وأشبه بالحلم للرأس الأخضر (رويترز)
كل شيء بدا جنونياً وأشبه بالحلم للرأس الأخضر (رويترز)
  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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الرأس الأخضر... الحُلم الذي ولد من رحم التوسع المونديالي

كل شيء بدا جنونياً وأشبه بالحلم للرأس الأخضر (رويترز)
كل شيء بدا جنونياً وأشبه بالحلم للرأس الأخضر (رويترز)

كان مشهد لاعبي الرأس الأخضر وهم يتجمعون حول جوال واحد لمتابعة الثواني الأخيرة من فوز إسبانيا على أوروغواي، قبل أن ينفجروا فرحاً، يجسد تماماً اللحظات التي سعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى تحقيقها من خلال توسيع نطاق كأس العالم.

وامتدت أجواء الفرح إلى مدرجات ملعب هيوستن، حيث هتف مشجعو الرأس الأخضر ورقصوا وذرفت دموعهم، احتفالاً بتأهل الدولة الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، إلى دور الـ32، حيث ستواجه حاملة اللقب الأرجنتين في ميامي يوم 3 يوليو (تموز).

وكان بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر، قد أكد في مؤتمر صحافي سبق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع السعودية، ومنحت فريقه المركز الثاني في المجموعة الثامنة، أن كأس العالم هي بطولة لجميع الدول، وليست حكراً على القوى الكبرى في كرة القدم.

الجماهير تعيش لحظات جنونية (إ.ب.أ)

ورغم جاذبية قصص الأبطال الذين يرفعون الكأس، فإن حكايات الفرق التي تتجاوز إمكاناتها، وتتغلب على التحديات لمجرد المشاركة، وتُظهر روحاً قتالية ومهارة عالية، لا تقل إثارة؛ بل تشكل جوهر سحر اللعبة.

وقال لاعب الوسط ديروي دوارتي: «بصراحة، هذا جنون. أشعر كأنني أعيش حلماً. منذ طفولتي، وأنا أحلم باللعب في كأس العالم. أن أُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وأن أصنع التاريخ؛ أمرٌ لم أكن لأتخيله أبداً».

ورغم أن حظوظ الرأس الأخضر تبدو محدودة في تجاوز الدور المقبل أمام ليونيل ميسي ورفاقه، فإن المنتخب كتب بالفعل قصة ستبقى عالقة في الأذهان.

وأضاف دوارتي: «دعونا نحتفل أولاً. نحن سعداء للغاية، ونأمل في أن يكون كل أبناء الرأس الأخضر سعداء أيضاً. وابتداء من الغد، سنركز على المباراة المقبلة. المباراة أمام الأرجنتين، أليس كذلك؟ إنها مواجهة صعبة، لكن دعونا نؤمن بقدراتنا. كل شيء ممكن».

وكان المنتخب قد تأهل إلى دور الـ32 بـ3 تعادلات، ولفت الأنظار بأدائه الدفاعي الصلب، خصوصاً في مباراته الافتتاحية أمام إسبانيا. وبهذا الأداء، كسب الفريق تعاطفاً ومساندة من جماهير جديدة حول العالم، وهو ما تجلى في امتلاء مدرجات ملعب هيوستن بمشجعي الرأس الأخضر.

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رياضة كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أولواسيي مهاجم كندا: «الأجواء المعادية» تخرج أفضل ما لدينا

تاني أولواسيي مهاجم كندا يتدرب رفقة زملائه (أ.ب)
تاني أولواسيي مهاجم كندا يتدرب رفقة زملائه (أ.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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أولواسيي مهاجم كندا: «الأجواء المعادية» تخرج أفضل ما لدينا

تاني أولواسيي مهاجم كندا يتدرب رفقة زملائه (أ.ب)
تاني أولواسيي مهاجم كندا يتدرب رفقة زملائه (أ.ب)

أجرت كندا آخر تدريب لها في فانكوفر أمس (الجمعة) قبل التوجه إلى لوس أنجليس لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم. ورغم أنها كانت تتمنى البقاء على أرضها، فإن المهاجم تاني أولواسيي قال إن الفريق يتألق وسط «الأجواء المعادية».

وتسببت هزيمة كندا أمام سويسرا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الثانية في احتلالها المركز الثاني، ما يعني أن المنتخب السويسري سيخوض مباراته الأولى في مرحلة خروج المغلوب في فانكوفر.

وقال أولواسيي للصحافيين في معسكر تدريب الفريق: «أعتقد أننا، لن أقول نفضل، ولكننا نحب حقاً الأجواء المعادية. نحب حقاً الجماهير المضيفة؛ لأنها تمنحك دافعاً إضافياً لإثبات أن جميع الجماهير من حولك مخطئون».

وقضى أولواسيي وزملاؤه في الفريق وقتاً طويلاً في خوض المنافسات داخل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة؛ حيث استضافت الولايات المتحدة أو شاركت في استضافة كأس «كوبا أميركا» 2024 والكأس الذهبية لـ«الكونكاكاف» عام 2025.

وقال أولواسيي: «أعتقد أنه بالنسبة لنا، فقد شاركنا معاً في بطولتين خلال العامين الماضيين فقط؛ فقد خضنا كأس (كوبا أميركا) معاً، وشاركنا في كأس (الكونكاكاف) الذهبية أيضاً. لذلك أعتقد أن الأمر يتعلق بالنمو معاً والفشل معاً والنجاح معاً. أعتقد أن كل هذه العوامل تتضافر معاً لتضعنا في الموقف الذي نحن فيه الآن؛ حيث نستعد لخوض مباراة في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم».

وبنى فريق المدرب جيسي مارش روابط قوية خلال تلك البطولات، وقال أولواسيي إن ما جعل الفريق متماسكاً للغاية هو شعور بالوحدة أكثر من عقلية الحصار.

وأضاف: «لن أقول إن الأمر يتعلق كثيراً بموقفنا في مواجهة الآخرين. أعتقد أنه بالنسبة لنا كان الأمر دائماً يتعلق بنا نحن فقط، وهذا هو كل ما يهم حقاً. اللاعبون في غرفة الملابس واللعب مع هؤلاء اللاعبين. النتائج أحياناً تكون في صالحنا وأحياناً لا، ولكن في النهاية أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالحب الذي نشعر به بعضنا تجاه بعض، ولعبنا معاً».

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رياضة كأس العالم كندا
الرياضة رياضة عالمية

الإصابة تنهي مشوار السويدي هين في كأس العالم

المدافع إيزاك هين يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به أمام اليابان (أ.ف.ب)
المدافع إيزاك هين يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به أمام اليابان (أ.ف.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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الإصابة تنهي مشوار السويدي هين في كأس العالم

المدافع إيزاك هين يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به أمام اليابان (أ.ف.ب)
المدافع إيزاك هين يبدو متأثراً بالإصابة التي لحقت به أمام اليابان (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أن المدافع إيزاك هين سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال تعادل منتخب بلاده 1-1 مع اليابان يوم الخميس.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السويدي نظيره الفرنسي في دور الـ32، بعدما تأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لن يكون متاحاً للمدرب غراهام بوتر.

وقال طبيب المنتخب، يوناس فيرنر، في بيان صادر عن الاتحاد «تعرض إيزاك لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، بدرجة تمنعه من مواصلة المشاركة في كأس العالم».

وأضاف: «سيعود إلى ناديه، ومن المرجح أن تبعده هذه الإصابة عن الملاعب فترة من الوقت».

من جهته، أكد بوتر أن الجهاز الفني سيقدم كامل الدعم للاعب خلال فترة تعافيه، قائلاً: «إنهاء مشواره في كأس العالم بهذه الطريقة بسبب الإصابة أمر محزن للغاية، وسندعمه بأفضل شكل ممكن. إنه أمر صعب عليه، ولكنني واثق من أنه سيعود أقوى».

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رياضة كأس العالم السويد