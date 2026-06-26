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الرياضة رياضة عالمية

«آي تي في» البريطانية تحقق إيرادات 30% من إعلانات كأس العالم

لوحة المباراة الإعلانية تشير إلى توقف المباراة لشرب الماء (أ.ف.ب)
لوحة المباراة الإعلانية تشير إلى توقف المباراة لشرب الماء (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«آي تي في» البريطانية تحقق إيرادات 30% من إعلانات كأس العالم

لوحة المباراة الإعلانية تشير إلى توقف المباراة لشرب الماء (أ.ف.ب)
لوحة المباراة الإعلانية تشير إلى توقف المباراة لشرب الماء (أ.ف.ب)

قررت شبكة «آي تي في» البريطانية إلغاء الإعلانات التي كانت ستعرض أثناء سير مباريات الرغبي عند نقل بطولة الأمم الشهر المقبل، بعدما واجهت صعوبة في بيع المساحات الإعلانية نتيجة توجه الشركات المعلنة إلى الاستثمار في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الغارديان»، فإن الشبكة حققت عوائد مالية كبيرة من تغطية المونديال، إذ ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 30 في المائة مقارنة بما حققته خلال بطولة أوروبا 2024، رغم امتناعها عن استغلال فترات التوقف المخصصة لشرب المياه في مباريات كأس العالم لعرض الإعلانات.

واتخذت «آي تي في» هذا القرار حتى لا تثير استياء المشاهدين، خاصة أن فترات التوقف لشرب المياه أصبحت محل انتقادات واسعة، وتتعرض لصيحات استهجان من الجماهير في العديد من الملاعب، إضافة إلى القيود التجارية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت الشبكة قد أدخلت للمرة الأولى هذا العام نظام الإعلانات أثناء اللعب في بطولة الأمم الست للرغبي، من خلال تقسيم الشاشة بحيث يظهر الإعلان في جزء منها بينما تستمر المباراة في الجزء الآخر. وحصلت على حق بيع إعلان مدته 20 ثانية في كل شوط من مباريات بطولة الأمم التي ستنقلها هذا الصيف.

لكن الصحيفة علمت أن هذه الإعلانات لن تظهر عند انطلاق البطولة الأسبوع المقبل، على أن تعود الشبكة لمحاولة بيعها خلال المرحلة الأوروبية من البطولة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وخلال بطولة الأمم الست، اشترت شركتا «سامسونغ» و«فيرجن أتلانتيك» هذه المساحات الإعلانية، حيث كانت الإعلانات تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة أثناء تجهيز إحدى الركلات الثابتة، فيما تستمر اللقطات المباشرة للمباراة في الجانب الآخر.

ووفقًا لاتفاقية الحقوق، تمتلك «آي تي في» حرية اختيار توقيت بث الإعلان داخل المباراة، بشرط ألا يتجاوز إعلاناً واحداً في كل شوط، ولمدة لا تزيد على 20 ثانية.

وتملك الشبكة حقوق النقل المباشر في المملكة المتحدة لجميع مباريات أول نسختين من بطولة الأمم هذا العام، وفي عام 2028، ما يضمن لها بث جميع مباريات منتخب إنجلترا حتى عام 2029.

وتنطلق البطولة السبت المقبل، حيث تبث «آي تي في» ست مباريات متتالية عبر قناتيها، من بينها نيوزيلندا وفرنسا، وأستراليا وآيرلندا، وجنوب أفريقيا وإنجلترا، قبل أن تنتقل في المساء إلى تغطية مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وتخوض منتخبات بطولة الأمم الست ثلاث مباريات خارج أرضها خلال يوليو (تموز)، وثلاث مباريات أخرى على أرضها في نوفمبر أمام منتخبات جنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، والأرجنتين، واليابان، وفيجي، على أن يلتقي متصدرا المنطقتين في المباراة النهائية على ملعب تويكنهام لتحديد بطل البطولة.

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سكالوني: ميسي سيكون احتياطياً أمام الأردن

سكالوني يتحدث للإعلاميين (رويترز)
سكالوني يتحدث للإعلاميين (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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سكالوني: ميسي سيكون احتياطياً أمام الأردن

سكالوني يتحدث للإعلاميين (رويترز)
سكالوني يتحدث للإعلاميين (رويترز)

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الإبقاء على قائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي احتياطياً في مباراة الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 بعد الفوز على الجزائر 3-صفر، والنمسا 2-صفر، علماً بأن ميسي سجل الأهداف الخمسة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي: «في البداية أريد أن أعبر عن دعمي للشعب الفنزويلي، فما رأيناه كان محزناً للغاية».

وأضاف: «إنهم يمرون بوقت عصيب، ونأمل أن تقدم كل الدول الدعم لهم».

وعن موقف ميسي قال المدرب: «إنه سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، لكي يلعب أساسياً في مباراة أخرى، وسنعلن بقية الفريق غداً».

وأضاف: «يجب عليك دائماً اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما يمتلكه الخصم. في هذه النسخة من كأس العالم نرى أن هناك فرقاً تلعب بأساليب مختلفة، وقد حقق العديد منها نتائج إيجابية».

وتابع في تصريحاته التي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر «إكس»: «يعود الفضل الأكبر في كل ما تم إنجازه إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور، ويتدربون بأقصى جهد. أعتقد أنه عندما تتاح الفرصة هناك لاعبون رائعون يستحقون أيضاً المشاركة. والفكرة هي أن يلعب الفريق بنفس الطريقة».

وتابع: «الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات المباراة؛ مهاجمو المنافس يتسمون بالسرعة، وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار».

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«المونديال»: الجزائر لضرب عصفورين بحجر

مباريات كأس العالم 2026 شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراًِ (أ.ف.ب)
مباريات كأس العالم 2026 شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراًِ (أ.ف.ب)
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«المونديال»: الجزائر لضرب عصفورين بحجر

مباريات كأس العالم 2026 شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراًِ (أ.ف.ب)
مباريات كأس العالم 2026 شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراًِ (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار اليوم إلى ست مباريات حاسمة في ختام منافسات المجموعات: العاشرة، والحادية عشرة والثانية عشرة بكأس العالم 2026، حيث تُحسم بطاقات جديدة إلى دور الـ32، وسط صراع مفتوح على الصدارة والتأهل المباشر وأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وتسعى الجزائر إلى ضرب عصفورين بحجر واحد خلال مواجهتها مع النمسا لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى عام 2014، والثأر من المنتخب الأوروبي الذي «تآمر» عليها في 1982.

وفي المجموعة ذاتها، تواجه الأرجنتين منتخب الأردن الساعي لإنهاء مشاركته الأولى في المونديال بصورة مشرفة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تتنافس البرتغال وكولومبيا على صدارة المجموعة، أما المجموعة الثانية عشرة، فتسعى إنجلترا إلى حسم المركز الأول أمام بنما.

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مدرب العراق: أنا محبط... ودعنا المونديال بـ «أخطاء الدفاع»

مدرب العراق محبط بعد الخسارة الثقيلة أمام السنغال (أ.ب)
مدرب العراق محبط بعد الخسارة الثقيلة أمام السنغال (أ.ب)
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
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  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب العراق: أنا محبط... ودعنا المونديال بـ «أخطاء الدفاع»

مدرب العراق محبط بعد الخسارة الثقيلة أمام السنغال (أ.ب)
مدرب العراق محبط بعد الخسارة الثقيلة أمام السنغال (أ.ب)

يشعر غراهام آرنولد بالإحباط عقب النتائج المخيبة للمنتخب العراقي في بطولة كأس العالم 2026، والتي تسببت في وداع الفريق المونديال من الدور الأول.

وودع منتخب العراق المونديال من الدور الأول، بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة التاسعة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته 1-4 أمام النرويج، وصفر-3 أمام فرنسا، وصفر-5 أمام السنغال.

ودفع منتخب العراق ثمن النقص العددي الذي عانى منه أمام السنغال، حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة عقب طرد لاعبه ريبين سولاقا، ليستغل منتخب «أسود التيرانغا» الموقف، ويحقق انتصاره الأول والأكبر في تاريخه بكأس العالم، منعشاً حظوظه في بلوغ دور الـ32.

وقال آرنولد، في تصريحات صحافية عقب لقاء السنغال، إن الأخطاء الفردية والدفاعية كانت السبب الرئيس في النتائج التي خرج بها الفريق من كأس العالم.

وصرح آرنولد: «في البداية إنني في غاية الفخر والاعتزاز بجميع أبناء الشعب العراقي، وفخور جداً بأنني حظيت بفرصة المجيء إلى هنا، والإشراف على تدريب المنتخب العراقي في المونديال».

وأضاف: «أشعر في الوقت ذاته بالإحباط وخيبة الأمل لأننا استقبلنا 12 هدفاً في البطولة، من بينها 9 أهداف جاءت نتيجة أخطائنا الفردية والدفاعية، وليس بسبب تفوق المنافسين».

أوضح المدرب الأسترالي في ختام حديثه أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها سولاقا كان لها تأثير كبير في مجريات اللقاء، مبيناً أنها «كانت بطاقة حمراء غبية جعلت بقية المباراة صعبة جداً علينا».

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