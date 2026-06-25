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الرياضة رياضة عالمية

جاهزية سينر البدنية والذهنية محط الأنظار في رحلة دفاعه عن لقب «ويمبلدون»

سيبدأ الإيطالي يانيك سينر رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس (أ.ف.ب)
سيبدأ الإيطالي يانيك سينر رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس (أ.ف.ب)
  • بنغالورو الهند: «الشرق الأوسط»
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  • بنغالورو الهند: «الشرق الأوسط»
TT

جاهزية سينر البدنية والذهنية محط الأنظار في رحلة دفاعه عن لقب «ويمبلدون»

سيبدأ الإيطالي يانيك سينر رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس (أ.ف.ب)
سيبدأ الإيطالي يانيك سينر رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس (أ.ف.ب)

سيبدأ الإيطالي يانيك سينر رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس، والعيون تراقبه بعد تعثره في «فرنسا المفتوحة»، وسط مخاوف لا تقتصر على ما يمكن لجسده أن يتحمله، بل تمتد إلى كيفية تأثير المشاكل البدنية على أسلوب لعبه الذي لا يدَع مجالاً للشك.

وظهرت العلامات التحذيرية في باريس، حيث انتهت مسيرة سينر بخسارة في الدور الثاني بسبب مشاكل بدنية، مما دفع اللاعب الإيطالي إلى العودة لميلانو من أجل إجراء فحوص طبية، في وقت ازدادت فيه التساؤلات بشأن تأثير موسم مُرهق على لياقته البدنية. ومن حينها، اتبع سينر نهجاً غير معتاد في الاستعداد لبطولة ويمبلدون، إذ لم يشارك في البطولات التحضيرية على الملاعب العشبية، وفضّل بدلاً من ذلك خوض فترات تدريبية منضبطة؛ بينها التدريب على الملاعب الصلبة، واضعاً استعادة لياقته البدنية وإيقاعه في قمة أولوياته.

العيون تراقب سينر بعد تعثره في «فرنسا المفتوحة» (أ.ف.ب)

وقال سينر، لمجلة «فوغ» الأميركية، عند حديثه عن بطولة ويمبلدون وموسم الملاعب الصلبة بالولايات المتحدة: «أخذت أسبوعاً للراحة وقضيت بعض الوقت مع أصدقائي وعائلتي، وكان ذلك مهماً للغاية، ثم عدنا مباشرة إلى التدريب لأننا على أعتاب سلسلة بطولات مهمة».

وأضاف: «أحاول دائماً أن أرى الإيجابيات في المواقف، والجانب الإيجابي في خروجي المبكر من (رولان غاروس)، رغم أنني كنت أرغب، بالطبع، في المُضي قُدماً إلى مراحل أبعد، وهو حصولي على بعض الوقت الإضافي».

وتابع: «نحاول الاستفادة القصوى من كل يوم، لذا كان هناك كثير من فترات التدريب الطويلة، وأنا سعيد جداً بلياقتي البدنية وحالتي النفسية في الوقت الحالي».

تعززت صدارة اللاعب (24 عاماً) للتصنيف بفضل استمرار نجاحاته في هذا الموسم؛ ومن بينها الفوز بألقاب بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو ومدريد وروما، وهو ما دفع المدرب البارز باتريك مراد أوغلو إلى استبعاد المخاوف بشأن تراجع مستواه مؤخراً.

وقال أوغلو، عبر «إنستغرام»: «لا أعتقد أن ما حدث في (رولان جاروس) سيؤثر على أداء يانيك أو ثقته بنفسه».

وأشار إلى نوفاك ديوكوفيتش وبطل بطولة فرنسا المفتوحة ألكسندر زفيريف بوصفهما أبرز منافسيه. وأضاف: «انظروا إلى ما حققه (سينر) منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، إن المباريات التي فاز بها على التوالي أمر لا يُصدَّق، وجميع بطولات الأستاذة فئة الألف نقطة. أن تكون حامل اللقب، دائماً ما يمثل ضغطاً إضافياً، لكنني أعتقد أنه معتاد حقاً هذا النوع من الضغط». وتابع: «إنه المرشح الأوفر حظاً، وأعتقد أنه في أفضل حالة للفوز باللقب».

ومع ذلك، قال اللاعب السابق جيف غرينوالد، مؤلف كتاب «أفضل أداء للتنس في حياتك» والمستشار في علم النفس الرياضي، إن محدودية القدرات البدنية قد تصبح عاملاً رئيسياً، حتى لشخص مثل سينر الذي يلعب على أعلى مستوى.

يانيك سينر (أ.ف.ب)

وقال غرينوالد، لـ«رويترز»: «سيتعامل فريقه مع هذا الأمر بدقة شديدة، وسيستنفد كل السُّبل لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة بشكلٍ أكثر إيجابية».

وأضاف: «تُعد المباريات المكونة من خمس مجموعات أمراً شاقاً ومنهكاً، ولطالما لعبت الهفوات البدنية والإرهاق دوراً في مُجرياتها. إن معرفة أنك قادر على الصمود حتى النهاية أمر ضروري، عندما تمارس هذه اللعبة على أعلى المستويات».

من جانبه، دعّم جوستافو جرانيتو، وهو مدرب معتمَد من الاتحاد الدولي للتنس، في برنامج الإعداد الذهني الذي يستعين به بعض الرياضيين المحترفين، سينر في استعادة تركيزه مع اقتراب انطلاق بطولة ويمبلدون.

وقال غرانيتو عن قرار سينر تخطي البطولات التحضيرية: «لا أعتقد أن ذلك سيجعله غير جاهز».

وأضاف: «أعتقد أنه منذ مارس (آذار) الماضي، حقق سلسلة انتصارات رائعة ربما استنزفت كثيراً من طاقته في لحظة حاسمة مثل (رولان غاروس)».

وتابع: «سيشارك في (ويمبلدون) في حالة بدنية جيدة، وسيستعيد عافيته الذهنية بعد فترة الراحة. لم أسمع أنه يعاني أي إصابات... سيعود لمستواه المعهود مجدداً إذا احتاج إلى ذلك».

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رياضة تنس ويمبلدون غراند سلام الهند

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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
  • «الشرق الأوسط»
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  • «الشرق الأوسط»
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آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد المدافع بييرو هينكابي، الذي انضم للنادي على سبيل الإعارة قادماً من باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية أن آرسنال دفع 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري (24 عاماً) بموجب عقد مدته خمس سنوات.

هينكابي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاض 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي، إذ توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

لعب دوراً بارزاً في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 2023-2024، عندما فاز الفريق باللقب دون أي هزيمة.

من المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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أونلي «محبط» لغيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب إصابة في الكتف

أوسكار أونلي (رويترز)
أوسكار أونلي (رويترز)

قال فريق نتكومباني إنيوس يوم الخميس إن المتسابق الاسكوتلندي أوسكار أونلي، الذي حل رابعاً في الترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات العام الماضي، سيغيب عن نسخة 2026 من السباق بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر حادث خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وتعرض أونلي (23 عاماً) لحادث هذا الشهر خلال المرحلة السادسة من السباق الذي أقيم في جنوب شرقي فرنسا.

وقال الفريق في بيان: «أكدت الفحوص الطبية الإضافية وجود إصابة كبيرة في الكتف. وللأسف، هذا يعني أن أوسكار لن يكون قادراً على المشاركة في سباق فرنسا للدراجات هذا العام».

كما سيغيب البلجيكي فاوت فان آرت عن سباق فرنسا للدراجات بعد تعرضه لإصابة في المرفق خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

وقال أونلي إنه «محطم للغاية» بسبب الغياب عن أكبر سباق في الموسم.

وأضاف: «ينصب تركيزي الآن على التعافي وإعادة كتفي إلى أفضل حالة ممكنة، لكنني متحفز للغاية لمحاولة تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم».

ومن المقرر أن ينطلق سباق فرنسا للدراجات في الرابع من يوليو (تموز)، على أن يبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في برشلونة.

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الرياضة سباق للدراجات بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
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  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
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دورة باد هامبورغ: أوساكا تبلغ نصف النهائي بسهولة

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بـ4 ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة باد هومبورغ التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد فوزها الكبير على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 - 2 و6 - 2، الخميس.

وحقّقت أوساكا، المصنفة السادسة في الدورة والمصنفة الـ15 عالمياً، فوزاً سريعاً في 59 دقيقة فقط، لتواصل مشوارها في الدورة المقامة على الملاعب العشبية قبل أيام قليلة من انطلاق ويمبلدون.

وبدأت ألكسندروفا المباراة بكسر إرسال أوساكا مبكراً، إلا أن اللاعبة اليابانية ردّت سريعاً بقوة على منافستها غير المصنفة.

وتمكنت أوساكا من الفوز بـ8 أشواط متتالية، تخللتها سلسلة من 15 نقطة دون ردّ، لتحسم المجموعة الأولى وتتقدم 3 - 0 في الثانية.

ورغم نجاح الروسية المصنفة 19 عالمياً في استعادة بعض التوازن والفوز بشوطين على إرسالها، فإن أوساكا أنهت المباراة سريعاً خلال أقل من ساعة.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور ربع النهائي، تلتقي التشيكية الرابعة كارولينا موخوفا مع الدنماركية كلارا تاوسون، فيما تواجه الأميركية إيما نافارو الرومانية إيلينا - غابرييلا روسه.

وكانت الصينية وانغ شينيو، المصنفة 52 عالمياً، قد حجزت مقعدها في نصف النهائي بعد انسحاب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة عالمياً، الأربعاء، بسبب الإرهاق.

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