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مورينيو: قادر على مساعدة مبابي للوصول إلى مستوى أعلى

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

مورينيو: قادر على مساعدة مبابي للوصول إلى مستوى أعلى

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني (أ.ف.ب)

تجاهل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني، الحديث عن أن كيليان مبابي مهاجم الفريق، يثير المشاكل، مؤكداً أنه قادر على الوصول بالنجم الفرنسي حتى إلى مستوى أعلى.

وسار مورينيو، (63 عاماً)، على خطى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد السابق، ليعيد إحياء مسيرته الكروية في القمة بعد أن بدا وكأنه في طريقه إلى التراجع.

وتأخرت عودته إلى سانتياغو برنابيو، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني في فترته السابقة بين عامي 2010 و2013، بسبب انتخابات رئاسة النادي.

ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحافي له في النادي عند استئناف التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في يوليو (تموز).

وانتشرت تقارير إعلامية حول وجود توترات بين ريال مدريد ومبابي، المتألق حالياً في كأس العالم.

لكن في أول مقابلة له منذ تعيينه، بحسب مجلة «فانيتي فير»، بدا مورينيو منفتحاً على جميع الاحتمالات.

وقال مدرب بنفيكا السابق: «يجب أن أرى الأمور بنفسي. أحتاج إلى فهم أشياء لا أعرفها في هذه اللحظة. كل ما أعرفه الآن هو ما أقرأه في وسائل الإعلام، وما أشاهده على التلفاز».

وأضاف: «كل ما يمكنني قوله عن كيليان مبابي أنه لاعب استثنائي، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته على أن يكون أفضل مما هو عليه».

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«مونديال 2026»: تعادل إنجلترا مع غانا يثير الشكوك من جديد

غانا فرضت التعادل السلبي على إنجلترا (أ.ف.ب)
غانا فرضت التعادل السلبي على إنجلترا (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: تعادل إنجلترا مع غانا يثير الشكوك من جديد

غانا فرضت التعادل السلبي على إنجلترا (أ.ف.ب)
غانا فرضت التعادل السلبي على إنجلترا (أ.ف.ب)

كان منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل يعيش حالة من التفاؤل في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الساحق 4-2 على كرواتيا في المباراة الأولى، لكن التعادل السلبي في مباراته الثانية الثلاثاء أمام غانا كان بمثابة تذكير بأن التقدم في البطولات الكبرى لا يكون دائماً سهلاً.

وأظهر الفوز على كرواتيا إنجلترا في أفضل حالاتها، بكرة قدم هجومية سلسة، وأهداف، وشعور بأن أساليب توخيل بدأت تؤتي ثمارها.

لكن أمام غانا، واجهت إنجلترا تحدياً مختلفاً تماماً، فقد لعب فريق المدرب كارلوس كيروش بعمق دفاعي، وحافظ على تنظيمه وقوته البدنية، وأحبط محاولات إنجلترا معظم أوقات المباراة ليخرج بنقطة ثمينة.

ولا تزال إنجلترا تتصدر المجموعة 12، وفي طريقها للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب، لكن التعادل أثار تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان فريق توخيل يملك الحلول والأساليب المختلفة لكسر دفاعات المنافسين العنيدين.

كانت غانا راضية بالانكماش في الخلف وامتصاص الضغط، متنازلة عن الاستحواذ على الكرة لكنها حرمت إنجلترا من المساحات في المناطق الخطرة.

وقال توخيل بعد المباراة: «من الصعب إيجاد طريقة لاختراق الدفاع عندما يلعب الفريق بطريقة 4-5-1 ويتراجع إلى العمق تماماً ويلتزم بهذا الأسلوب». وأضاف: «احتفلوا بالتعادل صفر-صفر وكأنه فوز. لا يجب أن تفقد أعصابك بسبب ذلك».

ورغم استحواذ إنجلترا، وجدت مشقة في صنع فرص صريحة، وكان هاري كين، الذي سجل هدفين في الفوز بالمباراة الأولى على كرواتيا، معزولاً إلى حد كبير وخاضعاً لمراقبة لصيقة.

وتجسد إحباطه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عندما سدد كرة قوية فوق العارضة من مسافة ست ياردات بعد أن ارتطمت رأسية نيكو أورايلي بالعارضة.

كما أثار هذا الأداء الجدل من جديد بشأن الخيارات الهجومية لإنجلترا إذ عانى أنتوني غوردون طويلاً قبل أن يحل مكانه بوكايو ساكا، الذي أضفى دخوله شيئاً من الحيوية على أداء إنجلترا، حتى أن بنجامين أساري حارس مرمى غانا تصدى لتسديدة في الدقائق الأخيرة.

وربما يسعى ماركوس راشفورد أيضاً إلى المشاركة بشكل أكبر بعد افتقار إنجلترا للقدرة على اختراق التكتلات الدفاعية.

ورغم سيطرة ديكلان رايس وإليوت أندرسون على وسط الملعب فإنهما لم يستطيعا صنع فرص تذكر، مما أبقى غانا مستريحة لفترات طويلة.

لكن رايس أكد أن الأمر لا يستدعي القلق. وقال: «أمامنا مباراة أخرى في دور المجموعات لنتصدر المجموعة، لذا علينا أن نكون إيجابيين».

وأثار فوز إنجلترا الساحق على كرواتيا الحديث عن الزخم والثقة وإمكانية أن يكون فريق توخيل الجديد قد بدأ في إيجاد إيقاعه مبكراً.

لكن التسعين دقيقة التي خاضتها إنجلترا أمام غانا سرعان ما أطفأت هذا الحماس.

وفشلت إنجلترا للمرة الرابعة على التوالي في البطولات الكبرى، في الفوز بمباراتها الثانية في دور المجموعات، لتستبدل البهجة التي أحدثها تسجيل أربعة أهداف بتعادل محبط. وانحصرت موجة التفاؤل التي تولدت بالفوز على كرواتيا، على الأقل مؤقتاً.

وبينما لا تزال إنجلترا في وضع جيد للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب، تبدل الشعور بالتفاؤل الذي أعقب أدائها في المباراة الأولى بتساؤلات معتادة بشأن الفاعلية والتناغم، وما إذا كانت قادرة على اختراق الدفاعات المنظمة للمنافسين عندما تكون المساحات محدودة.

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فريتز ينسحب من بطولة إيستبورن

لاعب التنس الأميركي المتألق تايلور فريتز (إ.ب.أ)
لاعب التنس الأميركي المتألق تايلور فريتز (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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فريتز ينسحب من بطولة إيستبورن

لاعب التنس الأميركي المتألق تايلور فريتز (إ.ب.أ)
لاعب التنس الأميركي المتألق تايلور فريتز (إ.ب.أ)

انسحب المصنف الأول المتألق تايلور فريتز من دورة إيستبورن، الأربعاء، لينهي بذلك آماله في تحقيق 3 ألقاب متتالية في الدورة التي ينظمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الملاعب العشبية.

ويأتي قراره بعدم استكمال الدورة عقب انسحاب المصنف الثاني البرازيلي جواو فونسيكا أيضاً.

وقال فريتز، عبر حسابه على منصة «إكس»: «للأسف، كان يجب الانسحاب من إيستبورن هذا العام. لقد انتظرت حتى انتهاء عمليات الإحماء ما قبل المباراة لاتخاذ هذا القرار اليوم، لكنني كنت أرغب حقاً في المشاركة».

وأضاف: «هذا القرار ليس سهلاً أبداً بالنسبة لي، خاصة عندما يتعلق الأمر ببطولة تعني لي الكثير. ورغم أنني أعلم أن هذا هو القرار الصحيح، فإن ذلك لا يقلل من خيبة الأمل التي أشعر بها».

وفاز اللاعب (28 عاماً) والمصنف السابع عالمياً بدورة إيستبورن التحضيرية لبطولة «ويمبلدون» 4 مرات في مسيرته، ومن المتوقع أن يصل إلى مراحل متقدمة في بطولة نادي عموم إنجلترا.

ويقدم الأميركي أداءً قوياً على الملاعب العشبية حتى الآن هذا العام، إذ وصل إلى النهائي في بطولتي هاله وشتوتغارت.

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الأيقونة ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 متصدراً عرش هدافي المونديال

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي الجماهير بعد الفوز على النمسا في كأس العالم 2026 (رويترز)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي الجماهير بعد الفوز على النمسا في كأس العالم 2026 (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

الأيقونة ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 متصدراً عرش هدافي المونديال

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي الجماهير بعد الفوز على النمسا في كأس العالم 2026 (رويترز)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحيي الجماهير بعد الفوز على النمسا في كأس العالم 2026 (رويترز)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببلوغه 39 عاماً، الأربعاء، بعد يومين فقط من تحطيمه الرقم القياسي للهداف التاريخي لكأس العالم.

ويواصل ميسي تألقه في أكبر بطولة عالمية بعد 4 سنوات من قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر؛ حيث يتصدر قائمة هدافي مونديال 2026 برصيد 5 أهداف في مباراتين، منها ثلاثية «هاتريك» في شباك الجزائر بمباراة الجولة الأولى.

وسجّل ميسي 18 هدفاً في كأس العالم، متقدماً على الألماني ميروسلاف كلوزه والفرنسي كيليان مبابي اللذين يتساويان برصيد 16 هدفاً.

وتوالت عبارات التهنئة لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب حالياً بصفوف إنتر ميامي الأميركي.

وأشاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بـ«قائد الفريق ورمزه»، واصفاً ميسي بأنه اللاعب الذي غيَّر تاريخ كرة القدم العالمية.

وكتب نادي برشلونة على حسابه في «إنستغرام»: «نحتفل بعام آخر من العظمة».

وحقق ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات العديد من الأرقام القياسية، فهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني برصيد 474 هدفاً، وأيضاً الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفاً، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 122 هدفاً.

وفي 17 موسماً بقميص برشلونة، توج ميسي بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وبمناسبة عيد ميلاده التاسع والثلاثين، دعا المذيع التلفزيوني الأرجنتيني رودولفو باريلي عبر شبكة «إنستغرام»، جماهير بلاده إلى غناء أغنية عيد ميلاد مشتركة لقائد التانغو في تمام الساعة العاشرة صباحاً (الواحدة مساء بتوقيت غرينتش) والعاشرة مساء.

وصعد منتخب الأرجنتين لدور الـ32 في بطولة كأس العالم بعد تصدره المجموعة العاشرة، وذلك قبل مباراة الجولة الثالثة أمام الأردن يوم السبت المقبل في دالاس.

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