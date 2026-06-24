«مونديال 2026»: أهداف «النيران الصديقة» تضرب العرب

بينما كانت الجماهير العربية تترقب أن تصنع منتخباتها الحدث في كأس العالم لكرة القدم، وجدت نفسها تتصدر إحصائية من نوع مختلف، إذ تحولت النيران الصديقة إلى أحد أبرز عناوين الأيام الأولى من البطولة، بعدما سجل أربعة لاعبين عرب أهدافاً في مرماهم، ليصبح العرب أكبر ضحايا هذه الظاهرة في النسخة الحالية من المونديال.

فخلال الأيام الأولى من المنافسات، شهدت البطولة أهدافاً عكسية حملت توقيع حسان تمبكتي مع السعودية، ومحمد هاني مع مصر، وأيمن حسين مع العراق، ويزن العرب مع الأردن، في هفوات دفاعية عكست حجم الضغط الهائل الذي تفرضه المباريات وسرعة الإيقاع التي باتت تميز كرة القدم الحديثة.

ولم تقتصر الظاهرة على المنتخبات العربية، إذ امتدت إلى منتخبات أخرى، ليرتفع عدد الأهداف العكسية المسجلة في النسخة الحالية إلى ثمانية أهداف مع نهاية الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

واللافت أن أكثر من نصف هذه الأهداف جاءت بأقدام لاعبين عرب، رغم أن المنتخبات العربية المشاركة تمثل نسبة محدودة من إجمالي المنتخبات الحاضرة في النهائيات، مما يجعل هذه المفارقة من أكثر الإحصائيات إثارة في البطولة.

وتكتسب هذه الأرقام دلالة أكبر عند وضعها في سياقها التاريخي. فمنذ انطلاق كأس العالم عام 1930 وحتى نهاية مونديال قطر 2022، شهدت النهائيات تسجيل 54 هدفاً عكسياً في 22 نسخة من البطولة. ومع الأهداف المسجلة في مونديال 2026، ارتفع العدد الإجمالي إلى 61 هدفاً عكسياً في تاريخ كأس العالم، مما يعكس الحضور المتزايد لهذه الظاهرة في كرة القدم الحديثة.

وبهذا المعدل، تبدو نسخة 2026 مرشحة لمنافسة الرقم القياسي المسجل في مونديال روسيا 2018، الذي شهد تسجيل 12 هدفاً عكسياً، وهو أعلى رقم في تاريخ النهائيات.

ولا تبدو النيران الصديقة مجرد نتاج لسوء الطالع أو أخطاء فردية معزولة، بل تعكس تحولات تكتيكية واضحة في اللعبة. فقد أصبح الضغط العالي الذي تعتمده المنتخبات يجبر المدافعين على اتخاذ قرارات خاطفة تحت ضغط شديد، فيما يؤدي التكتل الدفاعي داخل منطقة الجزاء إلى زيادة احتمالات الارتدادات العشوائية واللمسات غير المقصودة.

كما أن تشابه سيناريوهات عدد من هذه الأهداف يكشف عن طبيعة المخاطر التي تواجه المدافعين، إذ جاءت معظمها أثناء محاولات إبعاد كرات عرضية أو التعامل مع ضغط هجومي مكثف داخل منطقة الجزاء، حيث لا تتجاوز مساحة الخطأ أجزاء من الثانية.

ومن الجانب النفسي، يشكل الهدف العكسي اختباراً قاسياً للاعب، إذ يجد نفسه تحت ضغط جماهيري وإعلامي مضاعف باعتباره المتسبب في اهتزاز شباك فريقه.

وتظهر التجارب أن المنتخبات التي سارعت أجهزتها الفنية إلى احتواء اللاعبين بعد هذه الأخطاء نجحت في الحفاظ على تماسكها، بينما تحولت الأهداف العكسية في حالات أخرى إلى نقطة انعطاف سلبية أثرت في أداء الفريق بأكمله.

كما أسهمت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في توثيق هذه الحالات بدقة أكبر، ما جعل تصنيف الأهداف العكسية أكثر وضوحاً وصرامة مقارنة بالنسخ السابقة.

ويحتفظ تاريخ كأس العالم بعدد من المفارقات اللافتة المرتبطة بهذه الظاهرة. فحتى اليوم، لم يسجل أي لاعب أكثر من هدف عكسي واحد في تاريخ النهائيات، بما يؤكد أن هذه الأخطاء تبقى استثنائية مهما بلغت قسوتها.

وعلى مستوى المنتخبات، يتصدر المنتخب المكسيكي قائمة أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في مرماها برصيد أربعة أهداف، فيما يعد المنتخب الفرنسي الأكثر استفادة من النيران الصديقة، بعدما سجل منافسوه ستة أهداف عكسية في شباكهم خلال مواجهاتهم معه.

وفي النهاية، تذكر أحداث مونديال 2026 بأن كرة القدم لا تحسم دائماً بمهارة المهاجمين أو براعة صناع اللعب، بل قد تتغير مصائر المباريات أحياناً بلمسة غير مقصودة من مدافع حاول إنقاذ الموقف، فوجد نفسه يكتب فصلاً جديداً في دراما النيران الصديقة التي ستظل جزءاً من سحر اللعبة وقسوتها في آن واحد.

ويبقى المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار المثال الأكثر مأساوية في تاريخ النيران الصديقة في كأس العالم. ففي مونديال الولايات المتحدة 1994، سجل إسكوبار هدفاً عكسياً خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة، ساهم في خسارة كولومبيا وخروجها المبكر من البطولة.

وبعد أيام قليلة من عودته إلى بلاده، قتل بالرصاص في مدينة ميديلين عن عمر 27 عاماً، في جريمة هزت عالم كرة القدم بأسره.

ورغم أن التحقيقات أشارت إلى ارتباط الجريمة بأجواء العنف والجريمة المنظمة التي كانت تشهدها كولومبيا في تلك الفترة، فإن اسم إسكوبار ظل عالقاً في الذاكرة الجماعية باعتباره أشهر ضحايا هدف عكسي في تاريخ المونديال.

وإذا كانت الأهداف العكسية تقرأ عادة بوصفها مجرد أخطاء عابرة تمليها سرعة اللعبة وضغوطها، فإن قصة إسكوبار تظل شاهداً على الوجه الآخر لكرة القدم، حين يتحول خطأ رياضي إلى مأساة إنسانية، لتظل الأهداف العكسية جزءاً من دراما المونديال التي تصنع الدموع بقدر ما تصنع الأفراح.