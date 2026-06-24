بيلينغهام يدخل في مشادة حادة مع كيروش... ومدرب غانا يصف إنجلترا بـ«المحظوظة»

شهدت مواجهة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 مشادة كلامية حادة بين نجم الوسط جود بيلينغهام ومدرب غانا كارلوس كيروش، انتهت بتدخل لاعبي المنتخبين لاحتواء الموقف.

وحسب تقرير شبكة «التلغراف» البريطانية، بدا كيروش وأحد أعضاء جهازه الفني وهما يوجهان عبارات غاضبة إلى بيلينغهام خلال الاستراحة بين الشوطين، في حين اضطر مورغان روجرز إلى إبعاد زميله الإنجليزي، بينما تدخل لاعبو غانا لتهدئة مدربهم.

وقال كيروش إن الواقعة بدأت بعدما استخدم بيلينغهام «ألفاظاً غير لائقة»، مضيفاً أنه حاول فقط مطالبته بالهدوء عقب تدخله على جيروم أوبوكو، عادَّاً أن اللقطة كانت تستحق بطاقة صفراء ثانية ثم طرداً.

England midfielder Jude Bellingham appeared to utter something to John Paintsil, which left the Black Stars assistant coach visibly furious.#CitiSports (Credit:BBC) pic.twitter.com/G740cqocGc — Citi Sports (@CitiSportsGHA) June 24, 2026

وأضاف: «قال كلمة ليست موجودة في قاموس الحياة، فأشعلت الموقف قليلاً، لكننا تداركنا الأمر سريعاً كمحترفين. كرة القدم للرجال الشجعان وليست لمن يرتدون البدل الرسمية».

في المقابل، قلل مدرب إنجلترا توماس توخيل من أهمية الحادثة، مؤكداً أن تبادل الانفعالات أمر طبيعي، وقال: «لم ينجح أحد في استفزازنا. جود دافع عن نفسه وعن الفريق، ولا توجد أي مشكلة».

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعدما فشل الفريقان في تسجيل أي تسديدة على المرمى خلال الشوط الأول، قبل أن يدفع توخيل بكل من مورغان روجرز، وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي وماركوس راشفورد بحثاً عن هدف الفوز.

كيروش قال إن الواقعة بدأت بعدما استخدم بيلينغهام «ألفاظاً غير لائقة» (أ.ف.ب)

وكاد البديل نيكو أو رايلي أن يمنح إنجلترا الانتصار بضربة رأس ارتطمت بالعارضة، قبل أن يهدر هاري كين الكرة المرتدة فوق المرمى.

وقال توخيل: «كانت فرصة كبيرة وكان الفوز سيكون مستحقاً، لكننا كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة».

“VAR went for a coffee” ☕️Ghana boss Carlos Queiroz believes Ghana should have had a penalty against England. pic.twitter.com/4mvHIhyNqS — Match of the Day (@BBCMOTD) June 24, 2026

من جانبه، هاجم كيروش تقنية حكم الفيديو المساعد، عادَّاً أن إنجلترا كانت «محظوظة»، وطالب باحتساب ركلة جزاء وطرد المدافع إزري كونسا بعد تدخله على برينس كوابينا أدو.

وقال ساخراً: «لست متأكداً أن تقنية الفيديو كانت تعمل. يبدو أن حكم الفيديو كان في إجازة خلال الشوط الثاني، أو ربما ذهب لشرب القهوة مرة أخرى. إنها ركلة جزاء واضحة وبطاقة حمراء».

وأوضح المدرب البرتغالي أنه لجأ إلى السخرية حتى لا يتعرض لعقوبات انضباطية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أما هاري كين، فأبدى أسفه لإهدار فرصته المتأخرة قائلاً: «كنت أنتظر كرة كهذه، لكنها لم تدخل. كمهاجم أعرف أن مثل هذه الفرص لا تتحول دائماً إلى أهداف، وعليّ أن أتقبل ذلك».