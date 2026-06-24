وهبي: هدفنا التأهل ولا مشكلة لدينا في الذهاب إلى المكسيك

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، محمد وهبي، أن الهدف هو الفوز على هايتي، الأربعاء، في أتلانتا، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال أميركا الشمالية، من أجل التأهل إلى دور الـ32، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلة في الذهاب إلى المكسيك «ما دمنا ننافس على اللقب».

وقال وهبي الثلاثاء في أتلانتا عشية المباراة: «هذه هي المباراة الثالثة لنا في هذا المونديال. نحتل المركز الثاني، ولدينا أربع نقاط. ربما، نعم، سنتأهل، لكن ما زلنا بحاجة إلى الفوز بالمباراة المقبلة».

وأكد أن تصدر المجموعة على حساب البرازيل لن يكون بمثابة رسالة قوية للمنافسين، موضحاً: «مباراة البرازيل مرجعية، لكن لا ننظر بعيداً. نحن مستعدون لأي منافس. يمكن أن نواجه اليابان أو فرنسا أو الأرجنتين. نحن جاهزون، ويجب أن نكون كذلك. لن نركز على منتخب بعينه».

وأردف قائلاً: «صحيح أننا نتمنى إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة حتى نبقى في نيوجيرزي، لكن إذا اضطررنا للسفر إلى المكسيك فلن تكون لدينا مشكلة، ما دمنا في المنافسة، ونستمر في تحقيق هدفنا».

واستبعد وهبي خوض لاعبيه للمباراة تحت ضغط تصدر المجموعة للبقاء في الولايات المتحدة: «نريد الفوز أولاً، ثم سنرى فارق الأهداف. نحترم الخصم. درسناه جيداً. يجب أن نكون حذرين في التحولات والكرات الثانية والعرضيات. نلعب للفوز، بالطموح نفسه».

وأشار إلى أن إعداد اللاعبين ذهنياً للمباراة سهل جداً «لأنها مباراة في المونديال. سيكونون متحفزين جداً. نحن هنا في كأس العالم ونريد أن نفوز وأن نتصدر. إذا لم نفز، فسيكون ذلك حسرة بالنسبة لنا، وبالتالي سنفوز أولاً ونرى مع عدم تغيير أي شيء. لدينا المهمة ذاتها، وسنواصل إبراز مؤهلاتنا وجودتنا».

وأضاف: «سأستخدم اللاعبين الـ26. تعرفون القائمة. هؤلاء اللاعبون معروفون، وكما قلت في المؤتمر الصحافي السابق: هدفنا هو الفوز. هناك هدف واحد فقط. سنلعب بأفضل منتخب ممكن، بالنظر إلى الخصم، وهذه المباراة الثالثة ونحن محظوظون لأننا على مشارف التأهل، لكن ليس بعد. يجب أخذ السياق بعين الاعتبار. لدينا لاعبون بحالة بدنية جيدة، وقد نستخدم التشكيلة نفسها، لكن لا تزال هناك قرارات. اللاعبون لا يعرفون ما سيحدث بعد. ما زلنا نفكر وسنرى».

وبخصوص نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياس، قال: «تحدثنا عن الأمر. لدينا العديد من اللاعبين في مركز 10. وحتى الأجنحة يمكنها اللعب كصنّاع ألعاب. دياس قادر على اللعب في أي مركز، نحاول إيجاد التوازن. قدم تمريرتين حاسمتين من الجناح، ما يعني أن الخيار ناجح. سترونه يتحرك في العمق أيضاً».

وتحدث وهبي عن الحكم الهولندي داني ماكينلاي الذي سيقود المباراة ضد هايتي، على وقع إمكانية مواجهة بين منتخبي أسود الأطلس والطواحين في ثمن النهائي (حال تصدر هولندا مجموعتها وحل المغرب ثانياً في مجموعته)، وقال: «لا داعي للقلق. هو حكم دولي يعرف ما يفعله. نعتقد وواثقون من أنه سيكون جيداً. هو حكم جيد وله خبرة كبيرة».

من جهته، لم يخف حارس المرمى الثاني منير المحمدي حلمه بالتتويج بلقب المونديال، بعدما كان الحلم هو المشاركة.

وقال المحمدي الذي كان أساسياً في مونديال روسيا وبديلاً لياسين بونو في مونديال قطر: «أكيد أحلم بالفوز بكأس العالم الآن، بعدما كنت أحلم بالمشاركة فقط. هذا حلم كل الأطفال وأنا بينهم؛ الوصول إلى كأس العالم وعيش مثل هذا السيناريو الذي أعيشه اليوم».

وتابع: «هناك عمل كبير يُنجَز في المغرب، وهذا يمنحنا الأدوات لنحلم بذلك. نحن أقوياء بدنيا وتكتيكياً وذهنياً لتحقيق ذلك».

وأكد أن القائد أشرف حكيمي يحظى بدعم زملائه رغم مثوله أمام القضاء في فرنسا على خلفية اتهامات بالاغتصاب، مضيفاً: «الجميع يدعم أشرف. هو رمزنا في المغرب، ولذلك سنكون دائماً إلى جانبه في كل شيء».