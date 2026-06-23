ديشان سيغيب عن مباراة النرويج لحضور جنازة والدته

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن ديدييه ديشان سيعود إلى فرنسا لحضور جنازة والدته، ولن يقود الفريق في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم أمام النرويج.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان: «لن يتمكن ديدييه ديشان من الإشراف على الحصص التدريبية قبل مباراة النرويج وفرنسا. كما سيغيب عن مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم الجمعة». وأضاف: «علم مدرب المنتخب الوطني صباح اليوم بوفاة والدته، وسيعود إلى فرنسا لحضور جنازتها. وبالاتفاق مع فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الموجود حالياً في معسكر المنتخب، عهد ديشان إلى مساعده جي ستيفان بمسؤولية قيادة الفريق حتى عودته».

وتأهلت فرنسا بالفعل إلى دور 32 عقب فوزها على السنغال 3-1 والعراق 3-صفر في أول مباراتين لها.