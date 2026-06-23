«مونديال 2026»: روديغر يستعيد مكانه في تشكيلة «المانشافت»

يبدو أن أنطونيو روديغر سيصبح لاعباً أساسياً مع منتخب ألمانيا مع دخول كأس العالم مراحله الحاسمة، وهو سيناريو كان من الصعب تصوره قبل عام في ظل دعوات لاستبعاده من المنتخب.

وأتاحت الإصابة الخطيرة في الكاحل التي أنهت مشاركة نيكو شلوتربيك في البطولة الفرصة أمام مدافع ريال مدريد روديغر لتشكيل ثنائي قلب الدفاع إلى جانب جوناثان تاه، رغم أن المدرب يوليان ناغلسمان قد يمنح بعض لاعبي الاحتياط فرصة المشاركة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام الإكوادور يوم الخميس، بعدما ضمن المنتخب الألماني صدارة المجموعة الخامسة.

وقال روديغر في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة تورونتو، حيث شارك بديلاً لشلوتربيك بين الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوت ديفوار 2-1: «يجب أن أكون مستعداً لكل السيناريوهات».

كما أنه حمل نجل شلوتربيك أثناء نزول بعثة المنتخب من الطائرة لدى وصولها إلى ولاية نورث كارولاينا في رحلة العودة إلى مقر إقامة المنتخب بعد المباراة.

لكن روديغر لم يكن دائماً محل إشادة أو ينظر إليه كشخصية مثالية.

وخسر روديغر مكانه الأساسي في المنتخب وسط انتقادات من بعض المعارضين الذين يرون أنه يلعب بعنف مفرط. كما تعرض لعقوبة بالإيقاف ست مباريات في إسبانيا العام الماضي بعد إلقائه قطعة ثلج باتجاه أحد الحكام أثناء لعبه مع ريال مدريد.

مع ذلك، أبدى ناغلسمان رضاه عن أداء مدافعه في الشوط الثاني أمام كوت ديفوار، وهو الأداء الذي ساهم في بلوغ ألمانيا للأدوار الإقصائية لكأس العالم للرجال للمرة الأولى منذ تتويجها باللقب عام 2014.

وقال المدير الفني: «أعتقد أن أنطونيو قدم أداءً جيداً وكان شديد التركيز. ليس من السهل الدخول إلى المباراة في مثل هذه الظروف. أن يؤدي بهذا المستوى رغم افتقاده لإيقاع المباريات المكثف خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية أمر رائع».

وفي مارس (آذار) الماضي، طالب قائد المنتخب جوشوا كيميتش أيضاً بمنح روديغر مزيداً من التقدير والاحترام.

وقال كيميتش: «أشعر أحياناً أننا في ألمانيا ننسى ما قدمه توني خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة»، في إشارة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021 وريال مدريد عام 2024.

وأضاف: «إذا كنا صادقين تماماً، فلا نملك الكثير من اللاعبين الذين حققوا مثل هذه الإنجازات».