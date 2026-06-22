ميسي على بُعد خطوة لتحقيق رقم تاريخي... ومبابي يستعد للمباراة 100

تتجه الأنظار إلى ليونيل ميسي الذي يقف على بُعد هدف واحد فقط من الانفراد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم.

وكان قائد الأرجنتين قد عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفاً، بعدما سجل ثلاثية في الفوز على الجزائر 3 - 0 في الجولة الأولى.

ويستعد ميسي، الذي سيبلغ 39 عاماً الأربعاء، لقيادة الأرجنتين أمام النمسا في مباراة قد تمنحه رقماً تاريخياً جديداً، فيما يقترب منتخب بلاده من حسم التأهل إلى الدور التالي.

وفي فرنسا، يترقب كيليان مبابي مناسبة خاصة عندما يخوض مباراته الدولية رقم 100 أمام العراق.

ويدخل مبابي اللقاء برصيد 14 هدفاً في كأس العالم، متساوياً مع الأسطورة الألمانية غيرد مولر، بعدما سجل ثنائية أمام السنغال في الجولة الأولى.

وفي أبرز نتائج الأحد، استعادت إسبانيا توازنها بفوز كبير على السعودية 4 - 0، بينما واصل منتخب كاب فيردي كتابة قصته المميزة بتعادل مثير 2 - 2 أمام الأوروغواي.

كما بقيت بلجيكا من دون أي انتصار بعد تعادلها السلبي مع إيران، في حين حققت مصر أول فوز في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعدما قلبت تأخرها إلى انتصار 3 - 1 على نيوزيلندا، لتعتلي صدارة مجموعتها.

أما المنتخب الإيراني، فترك رسالة مؤثرة في غرفة الملابس بعد التعادل مع بلجيكا، كتب فيها اللاعبون: «ليَسُد السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم».