«الأخضر المونديالي» يخسر الاختبار الصعب برباعية إسبانية ثقيلة

تلقى المنتخب السعودي خسارة كبيرة أمام إسبانيا 0 - 4 التي اقتربت من بلوغ دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد مواجهتهما، الأحد، في أتلانتا ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.

وتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل أربع لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، قبل لقاء الأوروغواي والرأس الأخضر في ميامي.

وهذه الخسارة الرابعة في جميع مواجهات السعودية مع إسبانيا التي سجلت أهدافها الأربعة عبر نجمها العائد إلى التشكيلة الأساسية لامين يامال (10)، وميكيل أويارزابال (21 و24) وحسان التمبكتي (49 بالخطأ في مرماه).

وبدأت إسبانيا المباراة بضغط شرس ‌على الدفاع ‌السعودي، وأهدرت عدة فرص، قبل أن ​يفتتح ‌يامال (18 ⁠عاماً) ​والذي يشارك ⁠في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من أويارزابال قابلها مهاجم برشلونة غير المراقب على القائم البعيد ليضع الكرة بسهولة في الشباك. وضاعف أويارزابال النتيجة في الدقيقة 21 مستغلاً ارتباك دفاع السعودية ⁠بعد ركلة ركنية، ليضع الكرة في ‌الشباك من مسافة ‌قريبة. قبل أن يضيف مهاجم إسبانيا ​الهدف الثالث بعدها بثلاث ‌دقائق. وهدأت إسبانيا من نسق المباراة بينما تبقى ‌من الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة سعودية على حارس مرماها أوناي سيمون.

لاعبو إسبانيا يحتفلون برباعيتهم (رويترز)

وبدأت إسبانيا الشوط الثاني بقوة، وأحرزت الهدف الرابع بعد 4 دقائق من نهاية ‌الاستراحة، بعد أن سدد مارك كوكوريا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ⁠تصدى ⁠لها محمد العويس حارس مرمى السعودية لترتد الكرة وتصطدم في المدافع حسان التمبكتي، وتسكن الشباك.

وظنت إسبانيا أنها جعلت النتيجة 5 - 0 في الوقت بدل الضائع بعد أن وضع فيران توريس الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية منخفضة من بيدرو بورو، لكن المهاجم كان في موقف تسلل. ورفعت إسبانيا رصيدها بهذا الفوز إلى 4 نقاط لتتقدم إلى صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ​السعودية عند نقطة ​واحدة، قبل مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر التي ستقام في الساعات الأولى من يوم الاثنين.