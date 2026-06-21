زفيريف: خلل في جهاز قياس السكري سبب خسارتي من فريتز

قال ألكسندر زفيريف بطل «فرنسا المفتوحة» إن خللاً في جهاز قياس مستوى الغلوكوز بالدم، جعله يشعر بالإعياء خلال خسارته أمام تيلور فريتز في الدور ما قبل النهائي لـ«دورة هاله المفتوحة للتنس» السبت.

وخسر زفيريف، الذي دخل المباراة بسجل متواضع أمام اللاعب الأميركي، بعد هزيمته في المواجهات الـ6 السابقة بينهما، بنتيجة 6 - 7 و6 - 4 و7 - 5 في مواجهة استمرت ساعتين و39 دقيقة.

وقال المصنف الثالث عالمياً بعد المباراة: «عانيت مشكلات ضخمة في مستوى السكر بالدم؛ لأن الجهاز الذي أستخدمه أعطاني قراءة خاطئة تماماً. وأشار إلى قيم مرتفعة للغاية بينما كانت منخفضة في الواقع، لذلك حقنت كمية من الإنسولين أكبر بكثير مما ينبغي».

وأضاف: «خلال المباراة، أو بالأحرى خلال أول 45 دقيقة، اضطررت إلى تناول نحو 350 غراماً من السكر. كان شعوري سيئاً للغاية».

ورغم هذه الانتكاسة، فإن زفيريف قال إن فريتز استحق الفوز.

وتابع: «رغم ذلك، فإنني قاتلت وقدمت كل ما لديّ، وفي النهاية يجب الاعتراف أيضاً بأن تيلور استحق الفوز. لقد لعب بشكل أفضل مني».

ويستخدم اللاعب الألماني، الذي شُخصت إصابته بمرض السكري من النوع الأول في الـ4 من عمره، تقنية «ميدترونيك» للمساعدة في تنظيم مستويات الغلوكوز وإدارة مرض السكري لديه داخل الملعب وخارجه.

وقال: «هذه هي أول مرة يحدث لي فيها شيء كهذا. أنا أستخدم هذه الأجهزة منذ عام 2016 أو 2017، وطيلة 9 سنوات لم أشاهد مثل هذا الخطأ الكبير».

وأضاف زفيريف أن هذه المشكلة لا تدعو إلى القلق قبل بطولة «ويمبلدون»، التي تقام في الفترة من 29 يونيو (حزيران) الحالي إلى 12 يوليو (تموز) المقبل.