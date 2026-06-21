صليبا مدافع فرنسا: تحملت الألم من أجل كأس العالم

أكّد مدافع منتخب فرنسا وليام صليبا، السبت، أنه يعضّ «على أسنانه» ويلعب متحملاً آلاماً في الظهر، يشعر بها منذ أشهر عدة، معترفاً بأنه ليس في «100 في المائة» من جاهزيته.

وكان صليبا أحد أبرز العناصر التي ساهمت في قيادة نادي آرسنال إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، إلا أنه كشف للصحافيين أنه لا يخوض منافسات المونديال المقام في أميركا الشمالية بـ«جاهزية 100 في المائة»، وذلك في سعيه لمساعدة فرنسا على إحراز لقبها العالمي الثالث.

وقال اللاعب الذي ساهم أيضاً في بلوغ المدفعجية المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة العراق ضمن منافسات المجموعة التاسعة: «أعاني من بعض المشكلات البدنية البسيطة منذ أشهر عدة. لقد تحملت الألم لأن أمامي استحقاقات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، لكن الجهاز الفني يتعامل مع وضعي بشكل ممتاز».

وأضاف: «كأس العالم تُقام مرة واحدة فقط كل 4 سنوات، ولذلك عليك أن تتحمل وتواصل القتال».

وتابع: «لست في أفضل حالاتي بنسبة 100 في المائة، لكن هناك العديد من اللاعبين الذين لا يتمتعون بجاهزية كاملة أيضاً. لا يمكننا البحث عن الأعذار».

ومنذ التحاقه بمعسكر المنتخب الفرنسي استعداداً للبطولة، يخضع صليبا لبرنامج تدريبي خاص، لكنه رغم ذلك قدّم أداءً قوياً خلال فوز «الديوك» على السنغال في الجولة الأولى، الثلاثاء.

ويستعد المنتخب الفرنسي، بطل العالم عامي 1998 و2018، لمواجهة العراق الاثنين في مدينة فيلادلفيا، حيث سيكون الفوز كافياً لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة النرويج بعد 4 أيام.