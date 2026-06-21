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صليبا مدافع فرنسا: تحملت الألم من أجل كأس العالم

صليبا خلال المؤتمر (رويترز)
صليبا خلال المؤتمر (رويترز)
  • والثام الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • والثام الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

صليبا مدافع فرنسا: تحملت الألم من أجل كأس العالم

صليبا خلال المؤتمر (رويترز)
صليبا خلال المؤتمر (رويترز)

أكّد مدافع منتخب فرنسا وليام صليبا، السبت، أنه يعضّ «على أسنانه» ويلعب متحملاً آلاماً في الظهر، يشعر بها منذ أشهر عدة، معترفاً بأنه ليس في «100 في المائة» من جاهزيته.

وكان صليبا أحد أبرز العناصر التي ساهمت في قيادة نادي آرسنال إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، إلا أنه كشف للصحافيين أنه لا يخوض منافسات المونديال المقام في أميركا الشمالية بـ«جاهزية 100 في المائة»، وذلك في سعيه لمساعدة فرنسا على إحراز لقبها العالمي الثالث.

وقال اللاعب الذي ساهم أيضاً في بلوغ المدفعجية المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة العراق ضمن منافسات المجموعة التاسعة: «أعاني من بعض المشكلات البدنية البسيطة منذ أشهر عدة. لقد تحملت الألم لأن أمامي استحقاقات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، لكن الجهاز الفني يتعامل مع وضعي بشكل ممتاز».

وأضاف: «كأس العالم تُقام مرة واحدة فقط كل 4 سنوات، ولذلك عليك أن تتحمل وتواصل القتال».

وتابع: «لست في أفضل حالاتي بنسبة 100 في المائة، لكن هناك العديد من اللاعبين الذين لا يتمتعون بجاهزية كاملة أيضاً. لا يمكننا البحث عن الأعذار».

ومنذ التحاقه بمعسكر المنتخب الفرنسي استعداداً للبطولة، يخضع صليبا لبرنامج تدريبي خاص، لكنه رغم ذلك قدّم أداءً قوياً خلال فوز «الديوك» على السنغال في الجولة الأولى، الثلاثاء.

ويستعد المنتخب الفرنسي، بطل العالم عامي 1998 و2018، لمواجهة العراق الاثنين في مدينة فيلادلفيا، حيث سيكون الفوز كافياً لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة النرويج بعد 4 أيام.

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غاري لينكر يعود بسخرية معتادة… ويمازح «بي بي سي» من استوديو «آي تي في»

لينكر في أول ظهور عبر قنوات «آي تي في»
لينكر في أول ظهور عبر قنوات «آي تي في»
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

غاري لينكر يعود بسخرية معتادة… ويمازح «بي بي سي» من استوديو «آي تي في»

لينكر في أول ظهور عبر قنوات «آي تي في»
لينكر في أول ظهور عبر قنوات «آي تي في»

خطف النجم الإنجليزي السابق والإعلامي الشهير غاري لينكر الأضواء خلال ظهوره الخاص على قناة «آي تي في» في تغطية كأس العالم 2026، بعدما قدّم فاصلاً مليئاً بالطرافة والسخرية، أعاد إلى الأذهان حضوره التلفزيوني الذي ارتبط به لعقود.

واستهل لينكر، بحسب صحيفة «التليغراف البريطانية»، ظهوره قائلاً: «شكراً لانضمامكم إلينا في هذه المباراة على (آي تي في)... يوم جديد، مباراة جديدة، وقناة جديدة»، قبل أن تقاطعه مقدمة البرنامج لورا وودز مازحة: «لحظة... هذه وظيفتي!»، ليرد مبتسماً: «أعتذر يا لورا... إنها العادات القديمة».

وجاءت الإطلالة بعد أكثر من عام على مغادرته برنامج «مباراة اليوم»، الذي ظل وجهه الأشهر لسنوات طويلة، بينما تولى تقديمه بعد رحيله كل من مارك تشابمان وكيلي كيتس وغابي لوغان، في حين اتجه لينكر إلى توسيع مشاريعه الإعلامية، وفي مقدمتها برنامجه الصوتي «البقية هي كرة القدم»، الذي حقق نجاحاً كبيراً وتوسع خلال كأس العالم عبر منصة «نتفليكس».

ورغم أن ظهوره على الشاشة الأرضية لم يستمر سوى نحو 20 دقيقة قبل مباراة ألمانيا وكوت ديفوار، فإنه ذكّر المشاهدين بالأسباب التي جعلته واحداً من أبرز مقدمي البرامج الرياضية في بريطانيا، بفضل حسّه الساخر وقدرته على إطلاق التعليقات اللاذعة في التوقيت المناسب.

وجلس لينكر إلى جانب إيان رايت وغاري نيفيل ودنكان فيرغسون، وقال مخاطباً لورا وودز: «شكراً على استضافتي. نحن في ساحة تايمز سكوير، لكنني كنت أرغب بشدة في رؤية استوديوكم... ويمكنني أن أؤكد أنه حقيقي بالفعل. يا لها من خلفية رائعة».

وفهم كثيرون حديثه على أنه مزحة موجهة إلى هيئة الإذاعة البريطانية، التي تعتمد استوديوهاتها الداخلية بدلاً من البثّ المباشر من مواقع البطولة، إلا أن الأجواء بقيت مرحة ولم تحمل طابع تصفية الحسابات، إذ جاء ظهوره أيضاً للترويج لبرنامج جديد سيقدمه على القناة ابتداءً من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتطرق الحديث إلى بطولة كأس العالم، فانتقد ارتفاع أسعار التذاكر قائلاً: «هناك أمر غير طبيعي عندما يضطر المشجع إلى استنزاف مدخراته من أجل الحصول على تذكرة فقط».

كما سئل عن مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي عادله في صدارة هدافي إنجلترا في تاريخ كأس العالم، فأجاب مبتسماً: «أنا سعيد جداً من أجله. صحيح أنه لعب بطولة إضافية، كما أن جزءاً من أهدافه جاء من ركلات الجزاء، لكن لا بأس، سنمنحه ذلك».

ثم تحول إلى نبرة أكثر جدية، وأضاف: «بكل صراحة، أعتقد أنه أفضل مهاجم صريح أنجبته إنجلترا».

غاري لينكر (آي تي في)

واستعاد لينكر ذكرياته في مونديال 1986 عندما واجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني في ربع النهائي، وشاهد الهدف التاريخي لدييغو مارادونا، قائلاً: «للمرة الأولى في حياتي داخل ملعب كرة قدم شعرت بأنني أريد التصفيق للاعب منافس. لم أفعل ذلك بالطبع، لكنني كنت أفكر: يا إلهي، ماذا شاهدت للتوّ؟ كانت أرضية الملعب سيئة للغاية، ومع ذلك كان مارادونا ساحراً بكل ما تعنيه الكلمة».

كما عرضت القناة مقطعاً أرشيفياً نادراً يظهر لينكر لاعباً شاباً وهو يقدم فقرة قصيرة أمام الكاميرا خلال مونديال المكسيك، قبل أن يعلق ضاحكاً: «كنت أتمنى لو أنني أصبحت أفضل في هذا الأمر».

ورغم قصر ظهوره، نجح لينكر في استعادة جزء من حضوره المعتاد، مقدماً مزيجاً من الدعابة والحنين والانتقاد الخفيف، ليؤكد مرة أخرى أنه لا يزال يمتلك قدرة خاصة على جذب الانتباه أمام الكاميرا، سواء اتفق معه المشاهدون أم اختلفوا.

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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: بيرن يرتدي أحذية رعاة البقر في يوم راحة منتخب إنجلترا

دان بيرن خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
دان بيرن خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: بيرن يرتدي أحذية رعاة البقر في يوم راحة منتخب إنجلترا

دان بيرن خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
دان بيرن خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

استبدل مدافع إنجلترا دان بيرن حذاءه الكروي بحذاء رعاة البقر خلال حفل لموسيقى الكانتري، فيما استرخى لاعبو المدرب توماس توخل بعد فوزهم في افتتاح مشوارهم بكأس العالم على كرواتيا.

وحصل اللاعبون على يوم راحة الجمعة، ونال مدافع نيوكاسل يونايتد بيرن الضوء الأخضر لحضور حفل للمغنية إيلا لانغلي بالقرب من مقر تدريبهم في كانساس سيتي، برفقة القائد وهداف بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين.

وقال بيرن للصحافيين، السبت: «أمس كان لدينا يوم مخصص للأصدقاء والعائلة، فجاءت زوجتي من دالاس، وتمكنت من قضاء اليوم معها، ثم مساء كانت إيلا لانغلي تحيي حفلاً».

وأضاف: «أحب موسيقى الكانتري، لذا ارتديت قبعة رعاة البقر وحذاءهم أيضاً، ولحسن الحظ لا توجد صور منتشرة لذلك».

وتابع: «ذهبت واشتريت بعض الأحذية أمس. جهزت نفسي وقلت: إذا كنت ستفعلها، فقم بها كما ينبغي».

وأوضح: «استمتعت كثيراً لأن إيلا لانغلي فنانة كانتري رائعة، وكان من الجميل أن نتمكن من القيام بهذه الأمور، ثم اليوم نعود للتركيز على كرة القدم».

وأشار المدافع العملاق إلى أن اللاعبين اضطروا لمغادرة المكان مبكراً حتى لا يخالفوا قواعد المنتخب.

وقال: «فاتتنا آخر 3 أغانٍ لأنه كان علينا العودة قبل موعد حظر التجول، وهو أمر أزعجني بعض الشيء. كانت تلك أفضل 3 أغانٍ».

ولم يشارك جناح آرسنال، بوكايو ساكا، في التدريبات الجماعية السبت، في وقت كثّفت فيه إنجلترا استعداداتها لمواجهة غانا الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

وكان ساكا، الذي شارك بديلاً في الفوز الافتتاحي على كرواتيا (4-2) الأربعاء، يتدرب منفرداً، بينما يواصل التعامل مع إصابة في وتر أخيل، التي أزعجته في نهاية الموسم المحلي.

ولا توجد مخاوف بشأن جاهزية جناح آرسنال لمباراة الثلاثاء في بوسطن، ويتوقع توخل أن يكون جاهزاً للبدء في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد بنما السبت المقبل.

وقال بيرن إنه من المهم أن يبدأ كل من كاين ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام بقوة، بعدما سجّلا في مرمى كرواتيا في أرلينغتون بتكساس.

وأضاف: «هما قائدا المجموعة ويلعبان في أندية كبرى وفي قمة مسيرتهما».

وتابع المدافع البالغ 34 عاماً: «أعتقد أن أي منتخب يملك لاعبين عالميين يحتاج إلى الحفاظ عليهم في أفضل حالة بدنية وتقديم الأداء وتسجيل الأهداف».

وأردف قائلاً: «تحتاج إلى قليل من الحظ لتجاوز المراحل المتقدمة من البطولة، لكن تسجيل هاري للأهداف التي سجلها كان أمراً مهماً، وكذلك جود الذي كان حاضراً في كل أرجاء الملعب».

وختم: «أشعر حقاً أن جود من النوعية التي يمكنك أن تحس بوجوده عندما يكون في أفضل حالاته، وأحياناً يحدد إيقاع المباراة. إذا اندفع بقوة في تدخل بعد 3 دقائق فقط، يمنحك ذلك طاقة تقول لك: واو، جود في يومه اليوم».

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الرياضة رياضة عالمية

ملقة يهزم ألميريا… ويعود إلى «لا ليغا» بعد غياب 8 سنوات

فرحة تشوبي بهدف الفوز (ملقة الإسباني)
فرحة تشوبي بهدف الفوز (ملقة الإسباني)
  • ألميريا إسبانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • ألميريا إسبانيا: «الشرق الأوسط»
TT

ملقة يهزم ألميريا… ويعود إلى «لا ليغا» بعد غياب 8 سنوات

فرحة تشوبي بهدف الفوز (ملقة الإسباني)
فرحة تشوبي بهدف الفوز (ملقة الإسباني)

عاد ملقة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غياب 8 سنوات إثر فوزه خارج أرضه على ألميريا 2-1، السبت، في إياب نهائي ملحق الصعود إلى «لا ليغا».

وبعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، نجح فريق المدرب خوان فرانسيسكو فونيس في حسم بطاقة الصعود عقب مواجهة اتسمت بالإثارة والتوتر حتى صافرة النهاية.

وأكّد ملقة عودته إلى مصافّ الكبار بفضل هدفي تشوبي في الدقيقة 65 ودافيد لاروبيا بعد 6 دقائق، فيما سجّل البرازيلي ليو بابتيستاو هدف تقليص الفارق لألميريا (76).

وشهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق خلال الوقت بدل الضائع؛ البرازيلي تاليس من ألميريا (90+4)، والآيرلندي آرون أوتشوا من ملقة(90+9).

وهبط النادي الأندلسي الذي كان مشاركاً في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2012-2013، من الدرجة الأولى عام 2018، ثم واصل تراجعه بسقوطه إلى الدرجة الثالثة في عام 2023، ليبدأ بعدها رحلة العودة.

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