تحذيرات لمشجعي فرنسا من لعنة التمثال «روكي» في فيلادلفيا

تلقى مشجعو المنتخب الفرنسي في كأس العالم تحذيراً عاجلاً، اليوم (السبت)، بعدم لمس تمثال روكي بالبوا، الشهير في فيلادلفيا، وذلك بعد سلسلة من النكسات الرياضية التي لحقت بالفرق التي تجرأ مشجعوها على تزيين التمثال بألوان فرقهم.

وطلبت المجموعة الرسمية لمشجعي المنتخب الفرنسي من المشجعين المسافرين الابتعاد عن تغطية الملاكم الخيالي الشهير، الذي يجسده سيلفستر ستالون بزيّ المنتخب الفرنسي، مستشهدة بالتقاليد الرياضية في فيلادلفيا، التي أودت بحياة مجموعة من الضحايا.

واكتشفت الإكوادور ذلك على صعيد عملي عندما قام المشجعون بوضع القميص الأصفر للمنتخب وعلمه على أكتاف روكي قبل مباراة افتتاح المجموعة ضد ساحل العاج، ليشهدوا بعد ذلك خسارة فريقهم.

وقالت مجموعة المشجعين «إيريسيستبل فرنسيس» التي تعني (الفرنسية التي لا تقاوم)، في بيان صدر قبل مباراة المجموعة التالية ضد العراق، يوم الاثنين المقبل: «لا تلمسوا روكي! نحثّ جميع الفرنسيين في فيلادلفيا، علينا توخي أقصى درجات الحذر».

وأضاف: «لا تضعوا تحت أي ظرف من الظروف قميصاً أو وشاحاً للمنتخب الفرنسي على تمثال روكي! هنا، الخرافة المحلية واضحة جداً؛ إلباس روكي ألوان الفريق المنافس يجلب سوء حظ هائلاً ويحكم على الفريق بالهزيمة... اسألوا فقط مشجعي دوري كرة القدم الأميركية».

وتوسعت هذه الخرافة لتصبح جزءاً من الثقافة الشعبية لدوري كرة القدم الأميركية، حيث شاهد المشجعون الزائرون الذين ألبسوا تمثال «روكي» ألوان فرقهم آمالهم تتلاشى.

وبلغت «لعنة روكي» ذروتها في عام 2018 عندما وضع مشجعو فريق نيو إنغلاند باتريوتس قميصاً يحمل اسم توم برادي على التمثال، وخسر فريقهم بنتيجة 41-33 أمام فريق فيلادلفيا إيجلز في نهائي السوبر بول.

وحاول مشجع إكوادوري يائس لاحقاً تهدئة غضب التمثال بتركه طبقاً من إنسيبولادو، وهو طبق من أميركا الجنوبية، عند قاعدته كقربان.

وقال كيفن بيثيل، مفوض الشرطة في مدينة فيلادلفيا، لـ«رويترز»: «يبدو أنه لا أحد يرغب في وضع قميصه على تمثال روكي الآن، لأن ذلك يجلب النحس».

وأضاف: «لذا لا داعي للقلق من أن يتسلق الناس التمثال ويرموا قمصانهم عليه، إلا إذا كانوا يريدون الخسارة».

كما تم تحذير مشجعي البرازيل من تعليق ملابسهم على التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام قبل مباراة كأس العالم التي خاضوها ضد هايتي يوم الجمعة الماضي. وقد فاز فريقهم بنتيجة 3-صفر.