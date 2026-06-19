«دورة كوينز»: موتيه يخسر معظم جوائزه المالية بسبب «ألفاظ نابية»

خسر كورنتين موتيه كل جوائزه المالية التي حصل عليها من بطولة كوينز للتنس تقريباً، بعد أن تم فرض غرامة مالية على اللاعب الفرنسي بسبب مقابلة صحافية أجراها وتخللتها ألفاظ نابية.

وتم تغريم موتيه مبلغ 40 ألف دولار بسبب استخدامه ألفاظاً نابية سبع مرات خلال المقابلة التي أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عقب فوزه في الدور الأول على مواطنه جيوفاني مبيتشي بريكار.

وفي بيان صادر عن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ذُكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عوقب بسبب سلوكه غير الرياضي، لكنه استأنف القرار.

وكان موتيه، الذي خسر مباراته التالية أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، قد حصل على 43 ألف دولار مكافأة مالية لبلوغه الدور الثاني.

وكان المحاور قد طلب من المصنف الـ36 عالمياً ألا يكرر الكلمة النابية بعد أن نطق بها لوصف الإرسال الساحق الذي تعرض له في نقطة حسم المباراة عقب إرسال ثانٍ بلغت سرعته 142 ميلاً في الساعة.

وعاد اللاعب ليكرر الكلمة ثلاث مرات أخرى قبل قطع البث، واعتذر بعدها للجمهور ومشاهدي التلفزيون. وبعد ذلك، كتب عبر «إنستغرام» أنه كان «يمزح فقط».

وكان موتيه قد تعرض سابقا لعقوبات انضباطية.

ففي عام 2022، تم استبعاده من بطولة أديلايد الدولية بسبب لفظ نابٍ وجهه للحكم في مباراته أمام الصربي لازلو دجيري.

واستبعده الاتحاد الفرنسي للتنس في ذلك العام بسبب مشكلات تتعلق بسلوكه.