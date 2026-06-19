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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: كوكوريا الممثل الجديد والوحيد لريال مدريد في «لا روخا»

الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا (أ.ف.ب)
الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا (أ.ف.ب)
  • تشاتانوغا: «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: كوكوريا الممثل الجديد والوحيد لريال مدريد في «لا روخا»

الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا (أ.ف.ب)
الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا (أ.ف.ب)

عقب انتقاله إلى ريال مدريد المعلن عنه قبل دخول إسبانيا غمار كأس العالم لكرة القدم مباشرة، بات الظهير الأيسر مارك كوكوريا الممثل الوحيد للنادي الملكي داخل صفوف «لا روخا» المعولة عليه للانطلاق بقوة في المونديال.

وبهذا التوقيع مع عملاق مدريد، يضع المدافع السابق لتشيلسي الإنجليزي حداً لوضع غير اعتيادي. فقبل الإعلان الرسمي، الاثنين، عن انتقاله، لم يكن هناك أي لاعب من ريال مدريد ضمن قائمة اللاعبين الإسبان الـ26 المشاركين في كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

قدّم داني كارفاخال (34 عاماً) موسماً مخيباً إلى حد عدم إدراجه حتى ضمن قائمة الـ55 لاعباً المرشحين مبدئياً، فيما لم يكن راؤول أسينسيو ضمن خطط المدرب لويس دي لا فوينتي إطلاقاً.

لكن قبل ساعات من المباراة الأولى لإسبانيا في العرس العالمي، الاثنين، أمام الرأس الأخضر، أعلن ريال مدريد التعاقد مع المدافع ذي الشعر الطويل والمجعد، منهياً بذلك هذا الاستثناء.

هذا الانتقال المفاجئ الذي جرت مفاوضاته «بسرعة كبيرة»، يُعد «خطوة كبيرة» في مسيرته التي بدأت في برشلونة، حيث تدرّج في الفئات العمرية من دون أن يفرض نفسه.

وأوضح كوكوريا الخميس من معسكر «لا روخا» في تشاتانوغا أن قرار انتقاله جاء إلى حد كبير بعد حديث مع المدرب البرتغالي الجديد-القديم للنادي الملكي جوزيه مورينيو، مشيرا إلى أنه فضّل عدم الاستمرار مع تشيلسي الذي لن يشارك في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

بداياته في لندن عام 2022 رافقتها مشكلات بدنية وأداء دون التوقعات، ما جعله سريعاً هدفاً لانتقادات الجماهير. ومنذ ذلك الحين، قلب اللاعب المعروف باحتفاليته «البطريق» الموازين، وأصبح أحد أبرز الأظهرة على مستوى أوروبا.

كوكوريا لا يترك أحداً محايداً: جماهير الخصوم غالباً ما تكرهه بسبب استفزازاته واحتجاجاته، بينما تعلمت جماهير تشيلسي تقديره لاندفاعه والتزامه.

ومع المنتخب، الوضع مشابه. فرغم توقيت الإعلان الذي قد يطرح بشأنه بعض التساؤلات، لم يبدُ أن الخبر أثّر عليه، إذ كان من بين القلة الذين دخلوا فعلياً في أجواء مباراة الاثنين أمام الرأس الأخضر.

في أول مشاركة له في كأس العالم بعمر 27 عاماً، كان من أبرز اللاعبين، إذ صنع أخطر الفرص في الشوط الأول من خلال تقدمه الهجومي. لكن من دون جدوى، إذ عانى المنتخب الإسباني أمام تكتل دفاع الرأس الأخضر وحارس مرماه فوزينيا، واكتفى بتعادل سلبي (0-0) في مستهل مشواره.

وقال كوكوريا الخميس بهدوء أمام الصحافة: «من الجيد أن يحدث ذلك في المباراة الأولى، لأنه في مباريات خروج المغلوب تعود إلى ديارك. نعرف أين أخطأنا، وقد عملنا على ذلك خلال الأيام الماضية».

وبفضل أدائه وشخصيته، أصبح أحد الوجوه البارزة في «لا روخا» (25 مباراة دولية)، والظهير الأيسر الأساسي منذ التتويج بكأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وفي مواجهة السعودية، الأحد، ضمن الجولة الثانية، سيعتمد عليه دي لا فوينتي لإطلاق حملة أبطال أوروبا نحو تحقيق ثنائية كأس أوروبا وكأس العالم، بدعم من الجناح نيكو وليامز أمامه.

وقال المدرب الأحد: «بالنسبة لإسبانيا، كان دائماً خياراً قائماً على القناعة، وليس فقط منذ كأس أوروبا. هو معي منذ كان في السابعة عشرة، وأعرف جيداً كيف يتعامل مع الضغط. يكون دائماً حاضراً عندما نحتاج إليه. إنه قيمة ثابتة»، رافضاً فكرة أن انتقاله الرمزي ربما أثر عليه أو على المنتخب.

وأضاف: «إذا كان خبراً جيداً لكوكوريا، فهو خبر جيد للمنتخب».

وأكد الظهير الأيسر ذلك قائلاً: «لم يؤثر الأمر على المنتخب، بل على العكس، الجميع سعيد جداً من أجلي»، رغم وجود عدد من لاعبي برشلونة في صفوف المنتخب.

لكن عنصر المفاجأة كان حاضراً للجميع، حتى لزملائه في المنتخب.

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فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)

ربما أصبح المنتخب السويدي لكرة القدم لا يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش، لكن القوة الهجومية الجديدة المتمثلة في فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك نجحت، بالفعل، في التفوق على الأسطورة السويدية في «كأس العالم».

وسجل كل من جيوكيريس وإيزاك هدفاً، خلال الفوز الكاسح للسويد على تونس بنتيجة 5 / 1 في المباراة الافتتاحية، ويتطلعان لمواصلة التألق عندما يواجه المنتخب السويدي نظيره الهولندي، السبت.

وعلى عكس هذا، لم ينجح إبراهيموفيتش في تسجيل أي هدف، خلال مشاركتيه الاثنتين في «كأس العالم»، رغم كل ما امتلكه من مهارات وإمكانات استثنائية.

وقال غراهام بوتر، مدرب السويد، عن الثنائي: «إنهما لاعبان رائعان على المستوى الفردي، لكن معاً يمكنهما تشكيل تهديد حقيقي».

كان المنتخب الهولندي قد استهلّ مشواره بالتعادل 2/2 أمام اليابان، في حين اعترف القائد فيرجيل فان دايك بأن مواجهة السويد ستكون صعبة للغاية.

ويعرف فان دايك الثنائي جيداً، إذ يزامل إيزاك في ليفربول، بينما يلعب جيوكيريس مع آرسنال، الذي انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول وبلغ دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك: «سألعب أمام مهاجم أعرفه جيداً، وآخر قدم موسماً رائعاً للغاية».

وكان ليفربول وآرسنال قد دفعا معاً نحو 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي، في حين يبدو أن إيزاك استعاد أفضل مستوياته في الوقت المناسب قبل «كأس العالم»، بعد موسم أول صعب في أنفيلد تخللته عدة إصابات.

وتبدو الشراكة بين اللاعبين مثالية بسبب اختلاف أسلوبيهما في اللعب.

ويعتمد جيوكيريس على القوة والإصرار، ويكون دائماً متاحاً لتسلُّم الكرة، كما يتمتع بحضور بدني قوي داخل الملعب. ويلعب إيزاك بأناقة أكبر، ويفضل التريث وانتظار اللحظة المناسبة قبل توجيه ضربته الحاسمة مستفيداً من مهاراته الفنية المميزة.

وقال بوتر: «أعتقد أن لديهما أسلوبين مختلفين، وهذا أمر جيد لنا. المهمة هي الاستفادة القصوى من قدراتهما ومميزاتهما بالطريقة التي تخدم الفريق بأفضل شكل ممكن».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم آرسنال ليفربول أميركا
الرياضة رياضة عالمية

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)

توصّلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي إم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية» التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وبطبيعة الحال، شارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لـ«موتو جي بي» خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة التشيك الكبرى في برنو: «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً».

وأضاف: «هذا اليوم يُشكل نقطة تحول لـ(موتو جي بي)»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.

من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية»، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقاً عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتم مكعب إلى 850 سنتم مكعب لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، حسب «موتو جي بي».

وفيما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) إلى دوكاتي، ليكون زميلاً لمواطنه بطل العالم 7 مرات مارك ماركيز.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس (دوكاتي-غريزيني)، فسيتجه إلى كيه تي إم برفقة الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي-في آر 46)، في حين سيغادر الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

كما يُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، وسينضم الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) والياباني آي أوغورا (أبريليا-تراكهاوس) إلى ياماها.

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الرياضة سباق للدراجات التشيك
الرياضة رياضة عالمية

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس للرجال، ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال ناكاشيما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «في أي وقت تفوز على من المصنفين الأوائل، يكون هذا إنجازاً ضخماً. أشعر أنني في حالة جيدة على العشب في جميع المباريات التي خضتها هنا. أنا سعيد بمستواي الجيد».

وحقق ناكاشيما (24 عاماً) ثلاثة انتصارات في مسيرته على اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، وتقدم في المواجهات المباشرة أمام دي مينور 2 / 1.

ولم يخسر ناكاشيما أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وسيلتقي في الدور التالي مع فرانسيسكو سيروندولو أو آرثر فيري.

ويبحث ناكاشيما، المصنف الـ30 على العالم، عن التتويج بأول ألقابه هذا الموسم والثاني له في مسيرته بعدما فاز بلقب بطولة سان دييغو في 2022.

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