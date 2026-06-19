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الرياضة رياضة عالمية

مذيعة أرجنتينية تعتذر لعائلة ميسي بعد شائعة وفاة والده

ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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مذيعة أرجنتينية تعتذر لعائلة ميسي بعد شائعة وفاة والده

ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني (أ.ف.ب)

قدمت الممثلة ومقدمة البرامج الأرجنتينية فلورينسيا بينيا اعتذاراً علنياً لعائلة ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تقرير كاذب يفيد بوفاة والده خورخي.

وخلال بث عبر قناة «لوزو تي في» (منصة إعلامية أرجنتينية رقمية شهيرة تبث عبر الإنترنت)، ذكرت بينيا أن خورخي ميسي تُوفي.

وأعلنت القناة فصل الموظفين المتورطين في نشر هذه المعلومة الخاطئة من عملهم. كما أكد الطرفان أن بينيا أنهت تعاونها مع القناة بمبادرة منها.

وكتبت بينيا على «إنستغرام» اليوم الخميس: «أطلب السماح من عائلة ميسي خلال هذا الظرف العصيب الذي يمرون به، كما أتخيل».

وأوضحت أن الخبر الكاذب وصل إليها من فريق إعداد البرنامج أثناء البث المباشر.

ووفقاً لوسائل إعلام أرجنتينية، قالت بينيا لأحد الصحافيين إنها «تشعر بخجل عميق».

وقال رئيس قناة «لوزو تي في»: «ما حدث للتو في برنامج لوزو يثير غضبي بالقدر نفسه الذي أثار غضبكم جميعاً. هذا لا يعكس شخصيتي، ولا يعكس ما نريد تقديمه من خلال عملنا».

وعقب انتشار التقرير، أصدرت عائلة ميسي بياناً أكدت فيه أن خورخي ميسي يعاني من مشكلات صحية ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة.

وغاب خورخي ميسي عن المباراة الافتتاحية للأرجنتين في كأس العالم أمام الجزائر، التي سجل خلالها ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3 - صفر، معادلاً الرقم القياسي لميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً.

وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من الشائعات «غير المسؤولة» التي تم تداولها بشأن خورخي ميسي.

وجاء في البيان: «في ضوء التقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، تود العائلة التعبير عن استيائها العميق من غياب الحساسية والاحترام والخصوصية في تعامل بعض الأشخاص مع مسألة عائلية خاصة بحتة».

وأضاف البيان: «كما تود العائلة توضيح أن المقربين فقط هم من يمتلكون معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالة خورخي. ولذلك، فإن أي رواية أو تصريح أو معلومة لا تصدر مباشرة عن العائلة أو عبر قنواتها الرسمية لا ينبغي اعتبارها صحيحة أو موثوقة».

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فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: جيوكيريس وإيزاك يمنحان السويد قوة هجومية

فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)
فيكتور جيوكيريس (يسار) وألكسندر إيزاك يقودان هجوم السويد بالمونديال (أ.ب)

ربما أصبح المنتخب السويدي لكرة القدم لا يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش، لكن القوة الهجومية الجديدة المتمثلة في فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك نجحت، بالفعل، في التفوق على الأسطورة السويدية في «كأس العالم».

وسجل كل من جيوكيريس وإيزاك هدفاً، خلال الفوز الكاسح للسويد على تونس بنتيجة 5 / 1 في المباراة الافتتاحية، ويتطلعان لمواصلة التألق عندما يواجه المنتخب السويدي نظيره الهولندي، السبت.

وعلى عكس هذا، لم ينجح إبراهيموفيتش في تسجيل أي هدف، خلال مشاركتيه الاثنتين في «كأس العالم»، رغم كل ما امتلكه من مهارات وإمكانات استثنائية.

وقال غراهام بوتر، مدرب السويد، عن الثنائي: «إنهما لاعبان رائعان على المستوى الفردي، لكن معاً يمكنهما تشكيل تهديد حقيقي».

كان المنتخب الهولندي قد استهلّ مشواره بالتعادل 2/2 أمام اليابان، في حين اعترف القائد فيرجيل فان دايك بأن مواجهة السويد ستكون صعبة للغاية.

ويعرف فان دايك الثنائي جيداً، إذ يزامل إيزاك في ليفربول، بينما يلعب جيوكيريس مع آرسنال، الذي انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول وبلغ دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك: «سألعب أمام مهاجم أعرفه جيداً، وآخر قدم موسماً رائعاً للغاية».

وكان ليفربول وآرسنال قد دفعا معاً نحو 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) للتعاقد مع الثنائي، في حين يبدو أن إيزاك استعاد أفضل مستوياته في الوقت المناسب قبل «كأس العالم»، بعد موسم أول صعب في أنفيلد تخللته عدة إصابات.

وتبدو الشراكة بين اللاعبين مثالية بسبب اختلاف أسلوبيهما في اللعب.

ويعتمد جيوكيريس على القوة والإصرار، ويكون دائماً متاحاً لتسلُّم الكرة، كما يتمتع بحضور بدني قوي داخل الملعب. ويلعب إيزاك بأناقة أكبر، ويفضل التريث وانتظار اللحظة المناسبة قبل توجيه ضربته الحاسمة مستفيداً من مهاراته الفنية المميزة.

وقال بوتر: «أعتقد أن لديهما أسلوبين مختلفين، وهذا أمر جيد لنا. المهمة هي الاستفادة القصوى من قدراتهما ومميزاتهما بالطريقة التي تخدم الفريق بأفضل شكل ممكن».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم آرسنال ليفربول أميركا
الرياضة رياضة عالمية

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT
  • برنوتش: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق تاريخي بين «موتو جي بي» والفرق الخمسة الكبرى

بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي (رويترز)

توصّلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي والمصنعون الخمسة إلى اتفاق «تاريخي» بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في البطولة ومجموعة «موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت» على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي وهوندا وكيه تي إم وياماها بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على جميع انتقالات الدراجين بين الفرق اعتباراً من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية» التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وبطبيعة الحال، شارك في المفاوضات المالك الجديد للحقوق التجارية، مجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لـ«موتو جي بي» خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة التشيك الكبرى في برنو: «شكراً للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكناً».

وأضاف: «هذا اليوم يُشكل نقطة تحول لـ(موتو جي بي)»، فيما راهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على «نمو عالمي» للبطولة.

من جهته، وصف مدير أبريليا ماسيمو ريفولا، رئيس رابطة «مصنعي الدراجات النارية الرياضية»، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنوياً من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المزمع تطبيقها في 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقاً عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتم مكعب إلى 850 سنتم مكعب لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، حسب «موتو جي بي».

وفيما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا (كيه تي إم) إلى دوكاتي، ليكون زميلاً لمواطنه بطل العالم 7 مرات مارك ماركيز.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيز، أليكس (دوكاتي-غريزيني)، فسيتجه إلى كيه تي إم برفقة الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي-في آر 46)، في حين سيغادر الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

كما يُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، وسينضم الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) والياباني آي أوغورا (أبريليا-تراكهاوس) إلى ياماها.

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الرياضة سباق للدراجات التشيك
الرياضة رياضة عالمية

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة كوينز»: ناكاشيما يعبر للدور قبل النهائي

براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)
براندون ناكاشيما إلى نصف نهائي «كوينز» (رويترز)

حقق براندون ناكاشيما أكبر انتصار له هذا الموسم، بالفوز على أليكس دي مينور، المصنف الأول، 7 / 5 و6 / 3 في بطولة كوينز للتنس للرجال، ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال ناكاشيما في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «في أي وقت تفوز على من المصنفين الأوائل، يكون هذا إنجازاً ضخماً. أشعر أنني في حالة جيدة على العشب في جميع المباريات التي خضتها هنا. أنا سعيد بمستواي الجيد».

وحقق ناكاشيما (24 عاماً) ثلاثة انتصارات في مسيرته على اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، وتقدم في المواجهات المباشرة أمام دي مينور 2 / 1.

ولم يخسر ناكاشيما أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وسيلتقي في الدور التالي مع فرانسيسكو سيروندولو أو آرثر فيري.

ويبحث ناكاشيما، المصنف الـ30 على العالم، عن التتويج بأول ألقابه هذا الموسم والثاني له في مسيرته بعدما فاز بلقب بطولة سان دييغو في 2022.

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