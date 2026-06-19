«أنا آسف»... خوناسوف يعتذر لمصور بقميص موقع

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، الخميس، أن المدافع عبد القادر خوسانوف أرسل قميصاً موقعاً يحمل عبارة «أنا آسف» إلى مصور أصيب في اصطدام عرضي خلال المباراة الافتتاحية لبلاده في كأس العالم ضد كولومبيا.

واصطدم لاعب مانشستر سيتي بمصور تلفزيوني في أثناء محاولته مواجهة مهاجم كولومبيا لويس دياز بالقرب من خط التماس خلال الشوط الأول من مباراة المجموعة 11، الأربعاء.

وتلقى المصور الرعاية الطبية، ونُقل إلى المستشفى عقب الحادث.

وقال الاتحاد الأوزبكي إن ممثليه زاروا المصور لاحقاً، وقدموا له قميصاً موقعاً من خوسانوف الذي تمنى له أيضاً الشفاء العاجل.

قميص موقَّع عليه يحمل رقم اللاعب الأوزبكي خوناسوف قُدم للاعب (حساب منتخب أوزبكستان على فيس بوك)

وقال الاتحاد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أعرب المدافع أيضاً عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل، وأرسل تحياته للمصور التلفزيوني».

وتلقى خوسانوف بطاقة صفراء بسبب هذا التدخل خلال خسارة أوزبكستان 1 - 3 أمام كولومبيا في أول مباراة لها في كأس العالم على الإطلاق.

وأصبح المدافع (22 عاماً)، الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادماً من لانس الفرنسي، أحد العناصر الأساسية في منتخب أوزبكستان الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو.