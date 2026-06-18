عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كوكوريا: انتقالي إلى ريال مدريد تم بسرعة كبيرة

مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كوكوريا: انتقالي إلى ريال مدريد تم بسرعة كبيرة

مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)

أكد الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريّا، الخميس، أن انتقاله إلى ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قادماً من تشلسي الإنجليزي تم «بسرعة كبيرة»، معرباً عن «سعادته الكبيرة بهذه الخطوة الكبيرة» في مسيرته.

وقال كوكوريّا، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامة المنتخب الإسباني خلال كأس العالم في تشاتانوغا (تينيسي): «تم الأمر بسرعة كبيرة، أنا سعيد جداً بالمرحلة الجديدة التي سأبدأها. اتصلوا بي صباحاً وسألوني إن كنت أرغب في الانتقال. لم أتردد إطلاقاً؛ لأنها خطوة كبيرة في مسيرتي. خلال يوم ونصف، كان كل شيء قد حُسم».

وأضاف: «ريال مدريد أحد أفضل الأندية في العالم، والضغط سيكون في أقصاه. عندما تنضم إلى ناد مثل ريال مدريد، فإن أكثر ما تريده هو المنافسة على الألقاب. إنه النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا، وآمل أن أتمكن من الفوز بها هناك».

وتابع اللاعب البالغ 27 عاماً: «قبل التوقيع مع مدريد، تحدثت مع (المدرب البرتغالي جوزيه) مورينيو. اتصل بي وقال إنه يرغب في العمل معي. كان حديثنا سريعاً جداً. أكثر ما أعجبني أنه كان يتذكر لقطات قدّمتها عندما لعبت ضد بنفيكا، وتذكّره لهذه التفاصيل منحني الثقة لأدرك أن هذه هي الخطوة التي يجب أن أتخذها»، مشيراً إلى أنه كان يلعب مع تشلسي منذ عام 2022.

وقال أيضاً: «عندما يأتيك ناد مثل ريال مدريد، من الصعب جداً أن ترفض»، في وقت لن يشارك فيه تشلسي في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

وتكوّن كوكوريّا في برشلونة (2012 - 2019)، وهو الآن اللاعب الوحيد من ريال مدريد ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني الذي سيواجه السعودية، الأحد، في محاولة لإنعاش آماله في المونديال عقب تعادله (0 - 0) مع الرأس الأخضر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم الدوري الإسباني ريال مدريد أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد السوري يوقف لاعب المنتخب الأول عمر رمضان

رياضة عالمية عمر رمضان (الاتحاد السوري)

الاتحاد السوري يوقف لاعب المنتخب الأول عمر رمضان

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم جملة من القرارات عقب اجتماعه الدوري الذي عُقد، الأربعاء، في مقر الاتحاد، وشملت ملفات المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
رياضة عالمية ميروسلاف كوبيك (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب التشيك: كنا الأقرب للفوز أمام جنوب أفريقيا

يعتقد ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب جمهورية التشيك أن فريقه كان أقرب إلى الفوز من جنوب أفريقيا بعد تعادل كلا الفريقين 1 - 1 في المجموعة الأولى لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
رياضة عالمية الكاميرات قادرة على ترجمة 50 لغة في الوقت الفعلي (وسائل إعلام أميركية)
رياضة عالمية

شرطة فيلادلفيا تستعين بكاميرات للترجمة الفورية خلال كأس العالم

أصبح بإمكان ضباط شرطة فيلادلفيا الآن التواصل مع المتحدثين بغير الإنجليزية بضغطة زر واحدة، وذلك باستخدام كاميرات متطورة قادرة على ترجمة 50 لغة في الوقت الفعلي.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا )
رياضة عالمية هوغو بروس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا يشيد بانتفاضة فريقه أمام التشيك

أشاد هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، بإصرار وعزيمة فريقه في العودة من تأخره ليتعادل 1 - 1 مع التشيك، الخميس، ليبقي هذا التعادل على آماله في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
رياضة عالمية مالو غوستو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: غوستو يُطمئن بشأن حالته البدنية قبل مواجهة العراق

أكّد المدافع الفرنسي مالو غوستو أن حالته البدنية مطمئنة بعد تعرضه لكدمة في قدمه اليمنى خلال التدريب، الأربعاء، قبل أربعة أيام من مواجهة العراق.

«الشرق الأوسط» (والثام)
الرياضة رياضة عالمية

رينارد مدرب تونس: أعرف اليابان جيداً... إنها الأقوى في آسيا

رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

رينارد مدرب تونس: أعرف اليابان جيداً... إنها الأقوى في آسيا

رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)

ستضع تونس مدربها الجديد إيرفي رينارد في موقف صعب للغاية على الفور عندما تلتقي اليابان، يوم السبت المقبل، في مونتيري، حيث يحتاج المنتخب الشمال أفريقي بشدة للنقاط الثلاث بعد أن بدأ مشاركته في كأس العالم بهزيمة ساحقة.

ولم يسنح للمدرب الفرنسي سوى القليل من الوقت للتأقلم مع منصبه الجديد بعد أن تم استدعاؤه على عجل ليحل محل صبري لموشي الذي أُقيل من منصبه بعد أن دفع ثمن الهزيمة الساحقة التي منيت بها تونس في مباراتها الافتتاحية أمام السويد 1 - 5.

والآن، يتعين على رينارد أن يحفز لاعبيه بعد تلقي هزيمة صادمة لمواجهة منافس يعترف هو نفسه بأنه لن يكون سهلاً.

وقال رينارد: «أعرف جيداً مستوى هذا الفريق. اليابان أفضل فريق في آسيا».

وأثبتت اليابان، بطلة آسيا 4 مرات، أنها تستحق هذا اللقب في مباراتها الافتتاحية للبطولة عندما أظهرت صمودا كبيرا لتحول تأخرها مرتين، وتنتزع التعادل 2-2 مع هولندا، يوم الأحد الماضي، في دالاس.

وأكد هدف التعادل المثير عبر دايتشي كامادا في الدقيقة 88 روح عدم الاستسلام التي قد تشكل خطراً على الدفاع التونسي الهش.

وأشاد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بشجاعة فريقه وتصميمه على العودة للمباراة.

وقال مورياسو: «كنا متأخرين أمام منافس صعب للغاية، لكن اللاعبين اتحدوا كفريق واحد، وأظهروا صموداً وعناداً كبيرين، وقاتلوا حتى النهاية، ولم يتوقفوا عن المثابرة».

ومع ذلك، يأمل مورياسو في إظهار ما هو أكثر من مجرد الروح القتالية، يوم السبت، وأوضح أن فريقه كان يأمل في تحقيق الفوز على هولندا.

وقال: «كنا نهدف إلى حصد 3 نقاط وليس واحدة؛ لذلك من وجهة النظر هذه كان الأمر مخيباً للآمال بعض الشيء بالطبع».

ومع تصدر السويد للمجموعة السادسة بثلاث نقاط، واحتلال كل من اليابان وهولندا المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، تدرك تونس، التي تحتل المركز الأخير، أن مباراة السبت قد تحدد مصير مشوارها في البطولة.

مواضيع
كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
TT
  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
TT

ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)

تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الإسباني فيكتور مونيوز قادماً من أوساسونا في صفقة تشير التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 40 مليون يورو (46 مليون دولار)، الخميس، حيث حسم الجناح السريع الصفقة خلال وجوده في كأس العالم.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى لليفربول منذ وصول الإسباني أندوني أيراولا مدرباً للفريق، خلفاً للهولندي آرني سلوت، حيث تعد تدعيماً هجومياً، كان الفريق بحاجة إليه، عقب رحيل النجم الذي ارتبط بالنادي كثيراً، المصري محمد صلاح.

وقال ليفربول إن مونيوز وقّع عقداً طويل الأمد، عقب اجتياز الكشف الطبي خلال معسكر منتخب إسبانيا في تينيسي.

التحق مونيوز بأكاديمية لاماسيا العريقة في برشلونة، مسقط رأسه، ثم انضم لاحقاً إلى فريق شباب ريال مدريد.

وغادر مدريد في يوليو (تموز) 2025 لينضم إلى أوساسونا، وشارك لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس (آذار).

تألق مونيوز، مع أوساسونا، مسجلاً 7 أهداف كما صنع 5 تمريرات حاسمة، وأبهر الجميع بسرعته ومهارته في المراوغة، ليحجز مكاناً في تشكيلة المنتخب الإسباني المليئة بالمواهب.

ولم يشارك مونيوز في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الاثنين.

مواضيع
الدوري الإنجليزي كأس العالم بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)

شدد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركّز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي للصحافيين، الخميس، قبل المباراة الثانية لمنتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو، الجمعة: «نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسمياً بعد».

وأضاف: «نحن فخورون جداً عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ».

ومنح صيباري (25 عاماً) التقدم للمغرب في مباراته ضد البرازيل (1 - 1) في الجولة الأولى، السبت.

ووُلد صيباري في إسبانيا، ونشأ في بلجيكا، ويأتي بعد موسم سجل خلاله 19 هدفاً في جميع المسابقات مع أيندهوفن الهولندي، أسهم خلالها في تتويجه بلقب الدوري.

وأفادت مصادر عدة بأن بايرن توصل إلى اتفاق للتعاقد مع صيباري بانتظار خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح وهبي أن «اللاعب هادئ جداً حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانياً للغاية في تواصله. هو يركّز على اللعب للمغرب»، مشيراً إلى أنه من بروكسل، ويملك علاقة جيدة مع مدرب بايرن البلجيكي فانسان كومباني.

وتابع: «أنا محظوظ لأنني أعرف كومباني جيداً. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جداً عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية».

ولعب صيباري عادة كصانع ألعاب هجومي، لكنه بدأ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على الجناح الأيسر، ومنذ تعيين وهبي في مارس (آذار) تم استخدامه في مركز المهاجم الصريح مع منتخب بلاده.

وقال عنه مدرب اسكوتلندا ستيف كلارك: «إنه سريع وقوي، وقد أظهر أمام البرازيل أنه يعرف كيف يُنهي الهجمات».

مواضيع
كأس العالم أميركا