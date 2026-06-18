كوكوريا: انتقالي إلى ريال مدريد تم بسرعة كبيرة

أكد الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريّا، الخميس، أن انتقاله إلى ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قادماً من تشلسي الإنجليزي تم «بسرعة كبيرة»، معرباً عن «سعادته الكبيرة بهذه الخطوة الكبيرة» في مسيرته.

وقال كوكوريّا، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامة المنتخب الإسباني خلال كأس العالم في تشاتانوغا (تينيسي): «تم الأمر بسرعة كبيرة، أنا سعيد جداً بالمرحلة الجديدة التي سأبدأها. اتصلوا بي صباحاً وسألوني إن كنت أرغب في الانتقال. لم أتردد إطلاقاً؛ لأنها خطوة كبيرة في مسيرتي. خلال يوم ونصف، كان كل شيء قد حُسم».

وأضاف: «ريال مدريد أحد أفضل الأندية في العالم، والضغط سيكون في أقصاه. عندما تنضم إلى ناد مثل ريال مدريد، فإن أكثر ما تريده هو المنافسة على الألقاب. إنه النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا، وآمل أن أتمكن من الفوز بها هناك».

وتابع اللاعب البالغ 27 عاماً: «قبل التوقيع مع مدريد، تحدثت مع (المدرب البرتغالي جوزيه) مورينيو. اتصل بي وقال إنه يرغب في العمل معي. كان حديثنا سريعاً جداً. أكثر ما أعجبني أنه كان يتذكر لقطات قدّمتها عندما لعبت ضد بنفيكا، وتذكّره لهذه التفاصيل منحني الثقة لأدرك أن هذه هي الخطوة التي يجب أن أتخذها»، مشيراً إلى أنه كان يلعب مع تشلسي منذ عام 2022.

وقال أيضاً: «عندما يأتيك ناد مثل ريال مدريد، من الصعب جداً أن ترفض»، في وقت لن يشارك فيه تشلسي في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

وتكوّن كوكوريّا في برشلونة (2012 - 2019)، وهو الآن اللاعب الوحيد من ريال مدريد ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني الذي سيواجه السعودية، الأحد، في محاولة لإنعاش آماله في المونديال عقب تعادله (0 - 0) مع الرأس الأخضر.