مشجّع ألماني يلجأ للقضاء بعد انتشار صورة بالذكاء الاصطناعي تشبهه بهتلر في «المونديال»

بدأ مشجّع ألماني اتخاذ إجراءات قانونية بعد انتشار صورة مزيَّفة صُنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهره في المدرَّجات بشكلٍ يشبه أدولف هتلر خلال مباراة في «كأس العالم 2026».
وقال المشجع يان فايتزل، لإذاعة «إتش آر 3» العامة الألمانية، اليوم الخميس، بعد أيام من فوز «الماكينات» بنتيجة 7-1 على كوراساو في هيوستن، إنه لا يُصدق ما حدث، مشيراً إلى أنه رغم عدم وضوح ملامحه في الصورة المعدَّلة، بقيت ملامح ابنه واضحة تماماً.
وحصد منشور على منصة «إكس» يزعم إظهار احتفال الجماهير الألمانية بركلة جزاء كاي هافيرتز؛ وبينهم هتلر، أكثر من مليون مشاهدة. وأظهر تحليلٌ أجراه فريق تدقيق الحقائق، التابع لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن المحتوى أنشئ باستخدام برمجيات «أوبن إيه آي»، المالكة لبرنامج «شات جي بي تي»، وشملت المواد الأخرى المزيَّفة بالذكاء الاصطناعي مقطع فيديو يزعم إظهار مشجّعين ألمانيين يؤدون التحية النازية.
وأوضح فايتزل أنه لم يدرك، في البداية، مدى انتشار الصورة، لكنه أبلغ الشرطة في ألمانيا والولايات المتحدة، بعد تفشّيها عبر منصات مختلفة، كما قدّمت عائلته وأصدقاؤه بلاغات، وتواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». ويعتقد أن الفاعل يقيم في الولايات المتحدة.