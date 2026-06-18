«فيفا» ينفي وجود اختراق أمني في مدرجات «إنجلترا وكرواتيا»

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنَّه لا علم له حتى الآن بدخول أي مشجعين إلى مباراة إنجلترا الافتتاحية في كأس العالم ضد كرواتيا دون تذاكر.

وأفادت تقارير، نقلاً عن شهود عيان في ملعب «إيه تي آند تي» في أرلينغتون، بولاية تكساس الأميركية، أنَّ عشرات المشجِّعين اخترقوا الإجراءات الأمنية ودخلوا الملعب دون أي تفتيش.

وقال أحد الشهود لصحيفة «ميل سبورت»: «كانت هناك فجوات كبيرة على جانبَي بوابات التذاكر، وكان الناس يمرون من خلالها بسهولة. وكان هناك متطوعون، معظمهم من السيدات المسنات، ولم يمنعوا أحداً».

وقال متحدث باسم «فيفا» في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «في هذه المرحلة، لا توجد لدينا أي معلومات عن دخول مشجعين إلى الملعب دون تذكرة صالحة للمباراة المعنية».

وبلغ الحضور الرسمي المعلن للمباراة 70389 متفرجاً، وهو أقل بقليل من السعة الرسمية التي أكدها «فيفا» قبل انطلاق البطولة، والبالغة 70649 متفرجاً.

وكانت أسعار تذاكر البطولة أحد أبرز الموضوعات التي تمَّ تداولها قبل انطلاق المونديال، الذي يُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

في البداية، كان سعر أرخص التذاكر المبيعة عبر برنامج سفر مشجعي إنجلترا 198 جنيهاً إسترلينياً (275 دولاراً) لمباراة كرواتيا، ولكن بعد ردود فعل غاضبة من الجماهير، تعهَّد «فيفا» بتوفير 10 في المائة من تذاكر كل مباراة ضمن هذه الحصة بسعر 60 دولاراً.