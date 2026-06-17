مدرب العراق يتمسك بأمل التأهل رغم الخسارة الثقيلة أمام النرويج

يتمسك غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق بأمل التأهل للدور 32 في كأس العالم 2026، وذلك على الرغم من الخسارة الثقيلة أمام النرويج بنتيجة (4 - 1) في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة.
قال أرنولد في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «ثلاث نقاط ستكون كافية لتأهلنا للدور الثاني، وتتبقى لنا مباراتان».
وأضاف المدرب الأسترالي: «قدمنا أداء جيداً في بعض فترات المباراة، ولكن دفعنا ثمناً غالياً للأخطاء التي ارتكبناها».
وتصدر منتخب النرويج المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن فرنسا التي استهلَّت مشوارها بالفوز (3 - 1) على السنغال، لتثأر من خسارتها أمام «أسود التيرانغا» بهدف في مباراة افتتاح مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
وفي الجولة الثانية سيكون «أسود الرافدين» على موعد مع اختبار ثقيل أمام فرنسا، ثم يختتم الفريق مشواره في دور المجموعات أمام السنغال، وذلك يومي 23 و26 يونيو (حزيران) على التوالي.