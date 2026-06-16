«دورة هاله»: ميدفيديف إلى دور الـ16

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف السابع عالمياً لدور الـ16 في منافسات فردي الرجال ببطولة هاله المفتوحة للتنس المقامة على الملاعب العشبية في ألمانيا.
واستغرق النجم الروسي ساعة و28 دقيقة للفوز على الأرجنتيني توماس مارتن إتشفيري بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 / 3 و6 / 4.
واحتفل ميدفيديف بفوزه رقم 11 خلال 12 مواجهة أمام لاعبي الأرجنتين في جميع البطولات.
وبذلك سيلعب ميدفيديف المصنف الرابع في هذه البطولة ضد الفرنسي تيرينس أتمان الذي صعد بدوره بفوز صعب على الإسباني مارتن لاندالوس بنتيجة 6 / 3 و3 / 6 و7 / 6(7 / 2).
وفي مواجهة أخرى، فاز المجري فابيان ماروجان على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بنتيجة 6 / 3 و3 / 6 و6 / 4 بعد مباراة استمرت ساعة و55 دقيقة.
وينتظر اللاعب المجري في دور الـ16 مواجهة الفائز من مباراة الأميركي تايلور فريتز والبلجيكي زيزو بيرجس.