لوس أنجليس: «لا للشاه... لا للملالي» تستقبل بعثة المنتخب الإيراني

وصل المنتخب الإيراني إلى مطار لوس أنجليس الدولي بعد رحلة قصيرة من تيخوانا بالمكسيك، حيث يقيم معسكره، استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشوارهما بكأس العالم.

وهبطت طائرة «إيه 320» على المدرج «25 إل» في أجواء مشمسة في محاولتها الثانية للهبوط في المطار، الذي يبعد نحو 15 دقيقة عن ملعب لوس أنجليس الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لإيران بكأس العالم.

وتوجه الفريق إلى فندقه، حيث كان هناك بالفعل وجود أمني. كانت الشرطة تغلق الأرصفة، ومددت أسلاكاً شائكة على طول أجزاء من واجهة الفندق.

ومن المقرر أن يشارك المدرب أمير قالينوي والمهاجم مهدي طارمي في مؤتمر صحافي باستاد لوس أنجليس.

وستقام المباراة الاثنين بالتوقيت المحلي ضمن المجموعة السابعة ضد نيوزيلندا في استاد لوس أنجليس على خلفية الحرب الأميركية مع إيران، مما يضيف جواً مشحوناً إلى المنافسة بين دولتين لم تلتقيا من قبل في كأس العالم.

ونقلت إيران معسكرها التدريبي لكأس العالم من مجمع رياضي في أريزونا إلى المكسيك أواخر الشهر الماضي، بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وفي حين كان الفريق في طريقه إلى لوس أنجليس، احتشد متظاهرون بالقرب من استاد لوس أنجليس مطالبين بالديمقراطية في إيران ومنتقدين لحكومتها.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا للشاه - لا للملالي في إيران - تغيير النظام على يد الإيرانيين». ووُضعت صور وملصقات لرياضيين قال متظاهرون إنهم لقوا حتفهم بعدما اعتقلتهم الحكومة الإيرانية على زاوية شارع مزدحم في إنجلوود.

إيرانيون يلوحون بأعلام بلادهم للاعبي المنتخب (إ.ب.أ)

وقال حسن حدادي (70 عاماً) إنه يشعر بالإحباط لأن معظم حكومات العالم لم تفعل الكثير لدعم التغيير في إيران.

وقال حدادي: «نأمل في توعية العالم الغربي، لكي يفعل شيئاً ما يتجاوز مجرد الإدانة، من أجل إسقاط هذا النظام».

وفي تيخوانا، اصطف المشجعون على جانب الطريق خارج معسكر منتخب إيران يهتفون بعبارة «فريق ميلي» التي تعني في الفارسية «المنتخب الوطني» أثناء توجه اللاعبين للحافلة المنتظرة.

ولوح العديد من اللاعبين، الذين كانوا يرتدون قمصاناً زرقاء داكنة وسراويل بيج أنيقة، وابتسموا للحشد المتجمع، بينما قام بعض أعضاء البعثة بتصوير المشهد بهواتفهم.

ورفع أحد المشجعين لافتة صفراء كُتب عليها بحروف سوداء: «إيران، لن تمشي وحدك أبداً. المكسيك تقف إلى جانبك».

وفي لحظة ما، غنى الحشد باللغة الإسبانية: «إيران، يا أخي، أنت مكسيكي الآن».

ووقف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، خارج الفندق بينما غادر اللاعبون على متن الحافلة التي تبعها العديد من المشجعين.

والجالية الإيرانية في تيخوانا صغيرة جداً ويبلغ قوامها نحو 20 شخصاً، وأصغر بكثير من نظيرتها في لوس أنجليس، التي تضم أكبر جالية إيرانية خارج الجمهورية.

وهذه هي أول نسخة من البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 1930 تستضيف فيها الدولة المضيفة دولة هي في حالة حرب معها.