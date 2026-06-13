رقم تاريخي يزين الانتصار المونديالي العاشر للمنتخب الأميركي

دشن المنتخب الأميركي مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بشكل مثالي ورقم تاريخي، بعدما حقق أكبر انتصاراته في المونديال بنتيجة 4-1 على حساب باراغواي.

وسبق أن حقق منتخب الولايات المتحدة، الذي يستضيف البطولة إلى جانب المكسيك وكندا، انتصارين بفارق 3 أهداف ولكن بنتيجة 3-صفر على حساب كل من بلجيكا وباراغواي، وذلك في نسخة 1930، أول بطولة أقيمت.

وفي تلك النسخة حقق منتخب أميركا أفضل إنجازاته بالوصول إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر 1-6 من الأرجنتين.

ويعد هذا الانتصار هو العاشر للولايات المتحدة على مدار 12 مشاركة مونديالية، بما فيها النسخة الحالية، مقابل 8 تعادلات و20 هزيمة.

ومن خلال الفوز برباعية على باراغواي، وصل منتخب أميركا إلى 44 هدفاً في مشاركاته بكأس العالم، حسبما ذكر موقع «ويكيبيديا»، مقابل 67 هدفاً في شباكه، وذلك بالهدف الذي سجله ماوريسيو لاعب باراغواي.

كما يعد هذا الفوز هو الأول لأميركا منذ تغلبها على إيران 1-صفر في ختام دور المجموعات لبطولة قطر 2022.