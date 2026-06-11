«مونديال 2026»: البوسنيون يستمتعون في تورونتو بهدية من السماء

تستعد الجالية البوسنية الصغيرة في تورونتو لعيش أجواء من النشوة، الجمعة، خلال مواجهة كندا والبوسنة والهرسك في «مونديال 2026» الذي يعدّ بالنسبة إليها هدية من السماء...

في 31 مارس (آذار) الماضي، عندما نجحت البوسنة والهرسك في إقصاء إيطاليا؛ بطلة العالم 4 مرات، في «الملحق الأوروبي» المؤهل إلى المونديال، انتقل المشجعون المجتمعون في مسجد حي إيتوبيكوك، غرب تورونتو، من التوتر إلى «النشوة» في لحظة، كما يروي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنيس جومهور، المسؤول عن البرامج في «المركز الإسلامي البوسني».

ويقول هذا الرجل الطويل النحيل والهادئ جداً الذي خدم في الجيش اليوغوسلافي قبل أن يستقر بكندا في عمر الـ22، إن «الأمر كان مذهلاً».

ويعرب عن سعادته بأن إعلان الفوز والتأهل إلى النهائيات أدى مؤقتاً إلى زوال التوترات التي قد تظهر أحياناً داخل الجالية، مضيفاً: «في ذلك اليوم، كان الجميع يعانقون بعضهم بعضاً. عرضت الصور على بعض الأشخاص وقلت لهم: يا الله، هل ترى مَن تعانق؟».

في المقابل، كانت ليلة قاسية على الجالية الإيطالية الكبيرة في تورونتو؛ إذ كانوا مستعدين آنذاك للانفجار فرحاً والخروج إلى الشوارع لإطلاق أبواق السيارات، متجمعين بأعداد كبيرة في حانات حي «ليتل إيتالي (إيطاليا الصغيرة)».

ستخوض البوسنة والهرسك النهائيات لثاني مرة (أ.ب)

لكن خيبة الأمل والذهول سادا بعد إقصاء الـ«آتزوري» الذي يغيب عن النهائيات العالمية لثالث مرة توالياً؛ ومجدداً نتيجة سقوطه في الملحق (أمام السويد عام 2018، ومقدونيا الشمالية في 2022).

وقال أليساندرو أوريلي لصحيفة كندية بعد اللقاء: «كنت متحمساً جداً لرؤية إيطاليا تلعب هنا في كندا».

لكن هذه الخيبة الإيطالية فتحت نافذة لآلاف البوسنيين في تورونتو: فرصة لإعادة تأكيد هوية مشتركة تآكلت مع مرور السنوات، كما يقر أنيس جومهور.

ويقول إن الناس كانوا في السابق «أكبر تفانياً تجاه الجالية»، مضيفاً: «أشعر أن ذلك تراجع قليلاً»، قبل أن يعرب عن أمله في أن توفر البطولة فرصة نادرة للتجمع بصفتهم «جالية بوسنية».

وتعود بدايات الجالية البوسنية في تورونتو إلى ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يشكل النزاع في يوغوسلافيا السابقة خلال التسعينات نقطة تحول.

ومع وصول اللاجئين، أُنشئت مؤسسات لاستقبالهم، وأصبح المسجد محور الحياة المجتمعية. وقد تحولت مكتبته السابقة منذ ذلك الحين قاعةَ أنشطة للشباب، مع تركيب شاشة عملاقة لمباريات التصفيات.

وسافر ميرزا دوراك، الكندي من أصل بوسني، إلى زينيتسا لحضور مباراة إيطاليا.

ويقول الرجل الذي يشغل منصب رئيس «الجمعية الثقافية البوسنية» في تورونتو إن رؤية منتخب بلاده «يأتي إلى تورونتو... إلى حيّنا، لهو حلم يتحقق».

ومن المؤكد أنه لا ينوي تفويت هذه الفرصة. فبعد حصوله على تذاكر مباراة الجمعة، نظم سلسلة من الفعاليات للاحتفال بوجود البوسنة والهرسك في المدينة: حفلة قبل المباراة، ومسيرة نحو الملعب يوم اللقاء، وسهرة بعد نهايته.

ويؤكد أن آلاف البوسنيين من مختلف أنحاء أميركا الشمالية، وحتى من أوروبا، يتوافدون إلى تورونتو.

ويختم: «أردنا أن نظهر لتورونتو جانباً من ثقافتنا، وكيف يعيش مشجعو كرة القدم الأوروبيون هذه الأجواء. سيكون ذلك رائعاً حقاً بالنسبة إلى الكنديين».

وستخوض البوسنة والهرسك النهائيات لثاني مرة، بعد أولى عام 2014، حيث ستلعب في المجموعة الثانية التي تضم قطر وسويسرا، إضافة إلى كندا التي تتشارك استضافة النسخة الـ23 مع الولايات المتحدة والمكسيك.