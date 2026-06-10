مونديال 2026: البابا يقول إن الحياة «تُلعَب كفريق واحد» مثل كرة القدم

ألقى البابا ليو الرابع عشر، الأربعاء، كلمة موجّهة إلى مشجّعي كأس العالم قبيل انطلاق المنافسات، الخميس، قال فيها إن الحياة، مثل كرة القدم، يجب أن تُلعب «كفريق واحد».

وقال خلال فعالية أُقيمت في برشلونة: «كرة القدم تساعدنا أيضاً على تذكّر أمرٍ بالغ الأهمية: الحياة ليست سباقاً، ولا ينبغي أن تُعاش في عزلة».

وأضاف: «إنها شيء يُلعب كفريق، ويجب أن نتعلم كيف نركض معاً. وبهذا المعنى، قد يكون المرء نجماً، لكن إذا لم يمرّر الكرة أبداً، فإنه يمنع الآخرين من دخول اللعبة، وغالباً ما سيخسر».

وجاءت هذه التصريحات رداً على سؤال طرحه طفل في السادسة من عمره، سأل فيه عمّا إذا كان البابا يحب كرة القدم.

وأوضح البابا البالغ من العمر 70 عاماً أنه يفضّل رياضة كرة المضرب التي ما زال يمارسها بانتظام، لكنه يستمتع أيضاً بكرة القدم.

واستعاد ذكرياته عندما كان يمارس اللعبة مع طلاب الإكليريكية خلال فترة إقامته في البيرو، مشيراً إلى أنه كان يلعب في مركز الدفاع، وأنه «لم أكن هدّافاً بارعاً».

كما قال البابا المولود في الولايات المتحدة، للصحافيين على متن الرحلة المتجهة إلى إسبانيا، إنه سيدعم بالتأكيد منتخب بلاده في كأس العالم، التي تنطلق الخميس.

لكنه أقرّ بأنه «غير متأكد من عدد المباريات التي سأتمكن من متابعتها».

وتستضيف الولايات المتحدة البطولة إلى جانب كل من المكسيك وكندا، على أن تنطلق المنافسات في مكسيكو، الخميس، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز).