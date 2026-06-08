رئيسة المكسيك تَعِد بـ«افتتاح سِلمي» للمونديال رغم الاحتجاجات

البرازيلي غيمارايش: المغرب منتخب «جيد جداً»

أشاد لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش، الاثنين، بمنتخب المغرب، قبل 6 أيام من مواجهتهما المرتقبة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي في مؤتمر صحافي في مقر إقامة السيليساو في باسكين بريدج بضواحي نيوجيرسي التي سيستضيف ملعبها «ميتلايف» مواجهة البرازيل والمغرب، الأحد، المقبل: «منتخب جيد جداً بصراحة، علينا أن نمنحه كل الاحترام. نأمل أن نقدم أفضل كرة قدم لدينا وأن نفوز بالمباراة».

ورأى أنه يجب منح منتخب بلاده «الاحترام الذي يستحقه» مع اقترابه من انطلاق مشواره في السعي لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة القياسية.

وأحرزت البرازيل آخر ألقابها العالمية عام 2002، وخرجت من ربع النهائي 4 مرات في 5 نسخ منذ ذلك الحين، كما أنها أنهت تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من 10 منتخبات في المركز الخامس بفارق 10 نقاط خلف غريمتها الأرجنتين المتصدرة وحاملة اللقب في النسخة الأخيرة في قطر.

وتدخل البرازيل نسخة هذا العام في أميركا الشمالية وهي تحتل المركز السادس عالمياً، مع غياب نسبي للأسماء الخارقة التي ميّزت أجيالاً سابقة.

وقال غيمارايش: «لا أحد غيرنا يملك 5 نجوم على قميصه، وصفوفنا تضم لاعبين رائعين يلعبون لأندية كبرى، مثل فينيسيوس ورافينيا. نحتاج إلى منح لاعبينا الاحترام الذي يستحقونه».

وأضاف: «الأجواء في المعسكر جيدة، لقد فزنا، وقدمنا أداءً جيداً في المباراتين الوديتين. ما زال أمامنا بضعة أيام للعمل على بعض التفاصيل، لكننا نشعر بأننا جاهزون» في إشارة إلى الانتصار على بنما (6-2) في ريو دي جانيرو في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، ومصر (2-1) في كليفلاند بولاية أوهايو، السبت.

وتابع غيمارايش الذي افتتح التسجيل في مرمى مصر: «نحن أكثر ثقة بعد المباراتين الوديتين. عندما تبدأ كأس العالم، سينسى الجميع ما حدث قبلها. نأمل أن نبدأ بانتصار، فهذا سيمنحنا أساساً نبني عليه. لدينا طموحات كبيرة، نشعر بأننا مستعدون، ونريد انطلاقة قوية».

وأردف قائلاً: «أعتقد أن لدينا منتخباً جيداً جداً، نأمل أن نبدأ بشكل جيد، فالمباريات الأولى مهمة جداً بالنسبة لنا، وأعتقد أن الجودة قوية جداً، وأنا متفائل بإمكانية التأهل».

كما ستواجه البرازيل هايتي واسكوتلندا في المجموعة الثالثة، وتترقب حالياً معرفة ما إذا كان نجم الهلال السعودي السابق وسانتوس حالياً نيمار سيتمكن من المشاركة في أي من مباريات دور المجموعات.

ويبلغ النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي 34 عاماً، ولم يمثل منتخب بلاده منذ 2023. ورغم ذلك، خاطر المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمته النهائية رغم إصابة في ربلة الساق.

واضطر أنشيلوتي إلى إجراء تغيير في تشكيلته، بعدما استُبعد الظهير الأيمن لروما الإيطالي ويسلي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في الدقائق الأولى من مواجهة مصر الودية، وحل بدلاً منه لاعب وسط أتالانتا الإيطالي إيدرسون البالغ 26 عاماً، والذي يُتوقع أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد كأس العالم.

وعلق غيمارايش على استبعاد ويسلي قائلاً: «كان الجميع حزيناً جداً. اللعب في كأس العالم هو قمة مسيرتنا كلاعبين. نأمل أن يتعافى ويسلي سريعاً. الآن لدينا دافع إضافي للجري، وبذل كل ما لدينا».