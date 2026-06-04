رولان غاروس: خفالينسكا تنعزل عن الضجيج قبل النهائي

قالت البولندية مايا خفالينسكا، التي تأهلت من التصفيات، إنها ستحافظ على تركيزها على مسيرتها المذهلة التي أوصلتها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث ستواجه الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثامنة، أملاً في الفوز بأكبر لقب في مسيرتها.

وتغلبت خفالينسكا على ديانا شنايدر 7 - 6 و6 - 4 على ملعب فيليب شاترييه في قبل النهائي بعد أن قدمت أداء رائعاً، وهي الآن على وشك أن تصبح أول لاعبة قادمة من التصفيات تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة في عصر الاحتراف، لكن اللاعبة البالغ عمرها 24 عاماً حريصة على تجاهل أي ضجيج.

وقالت للصحافيين: «نعم، بالتأكيد. أعني أنني أشعر وكأنني في فقاعة، إذا جاز التعبير. لا أعرف ما الذي يجري. أنا سعيدة جداً بوجودي هنا».

وتابعت: «أحاول فقط التركيز على كل مباراة، وأبذل قصارى جهدي، وبعد البطولة، سيكون هناك وقت لاستيعاب ما حدث وأخْذ نفس عميق».

وأضافت اللاعبة البولندية أنها تحافظ عمداً على روتينها البسيط وهي تستعد لأكبر نهائي في مسيرتها.

وقالت: «سأخلد للنوم، وسأشرب الشاي. سأشاهد شيئاً جيداً، ربما بعض مباريات التنس؛ لأنني من عشاق التنس بعض الشيء».

وأوضحت: «أحب مشاهدة التنس. عندما كنت أصغر سناً، كنت أشاهد التنس طوال اليوم، كل يوم. لذلك أشعر بأن هذا يساعدني حقاً في فهم اللعبة بشكل أفضل».

وأثارت مسيرة خفالينسكا الخيالية حماس المشجعين الباريسيين؛ إذ شجعها الكثيرون بصوت عال على الملعب الرئيسي.

وقالت: «أشعر بأن التنس أكثر متعة (عندما) يمكنك مشاركة المشاعر مع الناس. يمكنك رؤية ردود فعلهم. لذا كنت أستمتع دائماً بوجود مشاهدين».

واختتمت: «لقد فوجئت (بالجمهور). كانت لحظة رائعة بالنسبة لي. أقدر ذلك حقاً، وأنا ممتنة له. أشعر بالتأكيد بأن الجمهور ساعدني كثيراً ومنحني الكثير من الطاقة».